In Neumünster in Haft : Zelte aufgeschlagen: Unterstützer von Carles Puigdemont campen vor der JVA

Zahlreiche Deutsche und Spanier zeigen sich solidarisch mit dem ehemaligen Regionalpräsidenten.

von Michael Kierstein

03. April 2018, 13:33 Uhr

Seit der Inhaftierung des ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont am 25. März, steht die Justizvollzugsanstalt (JVA) an der Boostedter Straße im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit. Doch auch viele Katalanen sind gekommen, um vor dem historischen Backsteibau zu demonstrieren – und übernachten teilweise sogar dort.

Unter ihnen ist Eduard Alonso (50), der laut eigener Aussage mit dem Politiker befreundet ist. Aus Girona ist er direkt am Tag der Inhaftierung nach Neumünster gefahren. „Ich habe in meinem Bus alles, was ich brauche“, sagt er. Seit über einer Woche lebt er vor der JVA. „Für einen Freund macht man das“, betont der Katalane. Dabei sind Trotz, aber auch Stolz aus seiner Stimme zu hören.

Seine Botschaft: Er wird nicht weichen, bis er weiß, wie es weiter geht. Auch an den bitterkalten Osterfeiertagen hielt er die Stellung. „Ich habe eine Heizung, da kann ich es im Bus gut aushalten“, erklärt er. Wenn er Hunger bekommt, brät er sich Burger, die ihm Freunde vorbei bringen. Alles in allem ist er zufrieden mit der Situation. Glücklich ist er aber erst, wenn sein Freund wieder frei ist.

An seiner Seite steht Rosalia. Sie war am Dienstag zum ersten Mal vor der JVA. „Ich lag mit Grippe im Bett. Sonst wäre ich von Anfang an dabei gewesen“, sagt sie. Ihre Worte wirken wie eine Entschuldigung für ihr Fehlen. Die 65-Jährige, die ihren Nachnamen nicht preisgeben will, lebt in Schleswig-Holstein. „Aber ich bin in Barcelona geboren. Man kann sagen, ich bin eine katalanische Schleswig-Holsteinerin“, sagt sie schmunzelnd. Sie ist glücklich in ihrer neuen Heimat, doch dieses Glück sei mit der Inhaftierung „ihres“ Präsidenten stark getrübt worden. „Ich bin wirklich sehr enttäuscht. Nicht nur von der Inhaftierung, sondern auch davon, dass sie ihn abschieben wollen“, sagt sie.

Foto: Daniel Friedrichs

Diese emotionalen Geschichten, die sich vor der JVA abspielen, versucht Tobias Deckert einzufangen. Er ist Reporter bei RTL und n-tv. „Am Tag der Inhaftierung war es sehr kalt, das war schon unangenehm. Wir sind viel im Auto geblieben und haben gewartet“, erinnert er sich. Trotzdem beschreibt er dieses Warten als aufregend. Jederzeit hätte etwas passieren können. Langweilig war das wirklich nicht, so der Reporter. Allerdings gibt er zu, dass die Arbeit vor Ort schwierig ist, wenn so gar nichts passiert.

Begeistert ist er von der Zusammenarbeit unter den Kollegen. Vor allem die spanischen und katalanischen Journalisten würden sich Informationen und Kekse zustecken. Und so ziehen die Tage ins Land. Es passiert wenig vor der JVA, aber es gibt viele kleine Geschichten, die die Menschen verbinden.