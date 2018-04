Zehn Jahre Städtepartnerschaft

Besuch einer Tornesch-Delegation in der dänischen Partnerkommune / Erneuerung der Kooperationsvereinbarung

von Sylvia Kaufmann

05. April 2018, 14:06 Uhr

Seit zehn Jahren sind Tornesch und die im dänischen Nordjütland liegende Jammerbugt-Kommune städtepartnerschaftlich miteinander verbunden. Der Kontakt war über die gemeinsame polnische Partnerkommune Strzelce Krajenskie entstanden. Zusammen mit einer Delegation aus Strzelce Krajenskie wurde nun das zehnjährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit einem Treffen in Jammerbugt begangen. Bürgermeister Roland Krügel und seine Ehefrau Ursula, der Vorsitzende des Kultur- und Bildungsausschusses Horst Lichte, der Schulleiter der Klaus-Groth-Schule (KGS) Andreas Waldowsky, VHS-Leiterin Inga Pleines sowie Bauamtsleiterin Marion Grün und die für die städtepartnerschaftliche Zusammenarbeit zuständige Verwaltungsmitarbeiterin Julia Prozies waren der Einladung nach Jammerbugt gefolgt.

Bürgermeister Krügel und sein dänischer Amtskollege Mogens Gade bekräftigen mit ihrer Unterschrift unter eine neue Kooperationsvereinbarung die Fortführung der Städtepartnerschaft. „Das Treffen war wieder sehr herzlich und informativ“, berichtet Krügel. Regelmäßig fanden seit Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags 2008 gegenseitige Besuche und Kontakte auf Verwaltungsebene, politischer Ebene sowie in den Bereichen Schule, Sport und Kunst statt. Diesmal waren Krügel und auch sein polnischer Amtskollege Mateusz Feder von Gade gebeten worden, beim Empfang im Jammerbugter Rathaus jeweils einen Rückblick auf die Entwicklung ihrer Städte in den vergangenen zehn Jahren zu geben. Auch Gade berichtete von den Fortschritten und Zielen in seiner Kommune, die 2007 als Ergebnis der Kommunalreform in Jütland aus den früheren Kommunen Brovst, Fjerritslev, Pandrup und Aabybro gebildet wurde.

Aber auch bei Besichtigungen und Gesprächen vor Ort konnten sich Bürgermeister Krügel und seine Begleiter ein Bild von aktuellen Veränderungen machen. „Es wurde ein neues Gewerbegebiet ausgewiesen und es wird kräftig gebaut, weil enormer Zuzug aus dem Umland herrscht. Es sind viele Einfamilienhäuser und auch Mietwohnungen in drei- bis viergeschossigen Häusern entstanden. Solche Mehrfamilienhäuser gab es bislang nicht in Jammerbugt“, erzählt Krügel in einem Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir haben uns eine Wohnung des sozialen Wohnungsvereins ansehen können. Die Heizung erfolgt über Fernwärme, und Glasfaserleitungen für schnelles Internet sind überall vorhanden“, schwärmt Krügel. Auch die Führung durch ein Erwachsenen-Ausbildungszentrum mit Informationen zur Ausbildung junger Erwachsener, der Besuch einer sanierten Sporthalle mit Schwimmbad und Vier-Seiten-Tribüne sowie die Besichtigung einer erst im vergangenen Jahr errichteten Schule im Ortsteil Aabybro standen auf dem Programm des zweitägigen Aufenthalts. Schulleiterin Kristine Fooken erläuterte das Schulsystem und führte die Gäste durch die Flure, von denen – anders als in Deutschland – durch Glasscheiben in Türen und durch Fenster in Wänden Einblicke in die Klassen- und Fachräume möglich sind.

„Unser KGS-Schulleiter Herr Waldowsky und Schulleiterin Frau Fooken bekräftigten den Wunsch, Verbindungen zwischen beiden Schulen aufzubauen. Das begrüße ich sehr, denn in der Anfangszeit der Städtepartnerschaft gab es bereits Kontakte unserer KGS zu einer Schule in Jammerbugt“, so Krügel. Und er freut sich, dass auch zwischen Sportanglern Kontakte aufgebaut werden, denn in den Sommerferien reisen Kinder und Jugendliche des Sportangelvereins Uetersen-Tornesch zur Sportanglervereinigung Jammerbugt.

Kontakte zwischen Kunst- und Kulturschaffenden beider Partnerkommunen bestehen seit mehreren Jahren. Und so trafen Krügel und seine Delegationsmitglieder bei ihrem Besuch in Jammerbugt – wie vorher bekannt und verabredet – drei Tornescher Künstler. Jörgen Habedank, Renate Langhein und Elke Werner beteiligten sich an der alle zwei Jahre für ganz Nordjütland stattfindenden Kunstausstellung „Norhalne viser Kunst“.

Habedank stellte Glasstelen, Langhein Töpferkunst und Werner Collagen und Halbreliefs in Wachstechnik aus. Eine Glasstele überreichte Krügel auch als Gastgeschenk an die Jammerbugt-Kommune. Ein Feuerwehrhelm, den er bereits auf der Jahresversammlung der Feuerwehr Tornesch an die Feuerwehrkameraden weiterreichte, wurde ihm als Geschenk für Tornesch mit nach Hause gegeben.