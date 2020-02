Zäher Poker um die Provinzial

Angst um den Job: Geplante Fusion sorgt bei den Angestellten im Norden für Verunsicherung

von Margret Kiosz

18. Februar 2020, 16:23 Uhr

Kiel | Die rund 1000 Beschäftigten der Provinzial-Versicherung in Kiel trauen dem Frieden nicht. Versprechungen, ihre Arbeitsplätze seien durch die geplante Fusion mit der Provinzial Rheinland in Düsseldorf nicht gefährdet, könnten schon bald die Gültigkeit verlieren. Sowohl am Standort der Fusionspartner im rheinländischen Düsseldorf als auch bei der Provinzial NordWest in Münster, Kiel und Hamburg regt sich Protest. Die Beschäftigten fordern eine dauerhafte Absicherung der Arbeitsplätze. Außerdem dürfe der öffentliche Versicherer nicht an private Dritte verkauft werden. Grund für die Sorge: 2012 zeigte die Allianz Interesse an der Übernahme der Provinzial NordWest. Seitdem wird an einer Provinzial-internen Lösung gesucht.

Beide Fusionspartner – also die Provinzial NordWest und die Provinzial Rheinland gehören den Sparkassen und den Gemeinden über Landschaftsverbände. Der Annäherungsprozess läuft seit Jahren – allerdings vorwiegend zäh. Ein Knackpunkt: Die Eigentümer der Provinzial Rheinland wollen 50 Prozent an der fusionierten Gruppe halten. Doch laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung hat die Bewertung durch Experten ergeben, dass die Relation eher 57 Prozent für Münster und 43 Prozent für Düsseldorf ist.

In Branchenkreisen heißt es, die Eigner suchten jetzt nach Möglichkeiten, die Bewertung anzugleichen. Ein Weg könnte sein, dass die Provinzial Münster einen Teil ihrer Aktien von den Sparkassen – der Sparkassenverband in Schleswig-Holstein hält 18 Prozent der Aktien– zurückkauft. Es ist von einer Summe zwischen 150 Millionen und 400 Millionen Euro die Rede, die der Rückkauf kosten würde. Mit diesem Trick würde der Wert der Provinzial NordWest sinken, so dass man auf das von den Düsseldorfern angestrebte Gleichgewicht käme. Verdi fürchtet, dass durch den Aktienrückkauf die Kapitalbasis der Provinzial NordWest geschwächt werden könnte.

In anderen Punkten hat man sich bereits geeinigt. So soll Münster Sitz des fusionierten Unternehmens werden, das dann der größte deutsche öffentliche Sach- und Lebensversicherer mit einem Beitragsvolumen von fast sechs Milliarden Euro wäre. Geleitet werden soll es vom Provinzial-Nord-West-Chef Wolfgang Breuer. Auch auf die Rechtsform einer Aktiengesellschaft hat man sich geeinigt. Als Kompensation bekommt Düsseldorf angeblich die strategische Verantwortung für die Schaden- und Unfallversicherung, die bislang in Kiel Hand lag.

Für den 28. Februar ist eine konzernübergreifende Belegschaftsversammlung angesetzt. Derweil beruhigt der Vorstand die Gemüter. Bei einer Fusion werde die Sicherheit der Arbeitsplätze im Vordergrund stehen.