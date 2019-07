Yvonne Sieverding ist Vorsitzende der Kummerfelder SPD

Kummerfelder SPD hat neuen Vorstand gewählt: Yvonne Sieverding wird Vorsitzende

von Janina Schmidt

17. Juli 2019, 11:56 Uhr

Kummerfeld | Kummerfelds SPD hat erstmalig eine Frau als Vorsitzende: Während der jüngsten Mitgliederversammlung ist Yvonne Sieverding einstimmig an die Spitze des Ortsvereins gewählt worden. Das teilt Uwe Hanspach, stellvertretender Vorsitzender der SPD Kummerfeld, mit.

Sieverding wohnt seit insgesamt 15 Jahren in der Gemeinde, ist verheiratet und hat vier Kinder. Seit dem Jahr 2013 ist sie bei den Sozialdemokraten aktiv. Sie war zunächst bürgerliches Mitglied in der Fraktion, seit den jüngsten Kommunalwahlen im Mai 2018 ist sie Gemeindevertreterin. Sie gehört dem Finanzausschuss an, ist stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport sowie stellvertretende Verbandsvorsteherin des Schulverbandes Bilsbek.

Ebenfalls neu gewählt wurde Uwe Hanspach als stellvertretender Vorsitzender und zugleich Schriftführer. In ihren Ämtern bestätigt wurden Erika Koll als Beisitzerin, Wolfgang Rickmann als Organisationsleiter sowie James Ramsay als Kassenwart.