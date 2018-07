Youtube-Star mit Silberhaar

Monika Fuchs kocht in ihrer Eppendorfer Altbauwohnung vor der Kamera und kommt bei der Netzgemeinde gut an

von Dana Ruhnke

15. Juli 2018, 18:56 Uhr

Unzählige Hobbyköche rund um die Welt stellen ihre kulinarischen Kreationen auf Youtube vor. Eine Hamburgerin toppt sie alle: Monika Fuchs. Nicht dass ihre Gerichte die Kochkunst der anderen unbedingt in den Schatten stellen. Auch liefert sie weder akrobatische Jonglier-Einlagen mit Messern und fliegenden Eierkuchen, noch lässt sie sich vor ihrem Auftritt von professioneller Seite stylen. Trotzdem: Ihre Youtube-Videos „Monika Fuchs kocht“ sind Kult, und ihre Fangemeinde wächst von Mal zu Mal. Obwohl sie schon 80 Jahre alt ist. Oder weil sie schon 80 Jahre alt ist.

„Meine Enkelin hat mir geraten, helle Farben zu tragen, das sähe jugendlicher aus“, sagt die rührige Lady, der niemand ihr Alter ansieht. „Ich würde mir aber nie anmaßen, eine Kochuniform anzuziehen.“ Ihre Frisur trägt sie hochgesteckt, und das ist auch gut so, denn „wenn ich höre, dass türkische Köfte Frikadellen genannt werden, dann sträuben sich mir die Haare“, sagte sie in ihrem letzten Video. Ganz locker wirkt die Eppendorferin, begrüßt ihre User mit „Hallo meine Lieben“ und lässt sich, bestens vorbereitet, offenbar kaum aus der Ruhe bringen. Obwohl – der Eindruck täuscht. „Ich stehe in dem Ruf, witzig und humorvoll zu sein. Vor der Kamera bin ich aber sowas von bierernst und komme völlig verklemmt rüber. Beim Anschauen habe ich mich kaum wiedererkannt“, sagt die Mutter von vier Kindern und Großmutter von neun Enkeln. „Normalerweise würde ich mit dem Kameramann ein bisschen kokettieren, aber mit dem eigenen Sohn geht das ja nicht.“

Martin, Medienberater und Ideengeber der Youtube-Serie, ist der ältere ihrer beiden Söhne und kommt jeden Montagnachmittag in die große Altbauwohnung von Monika Fuchs in der Isestraße, um ein neues Video zu drehen. Ins Netz stellt er es immer donnerstags. Zwischen sechs und zwölf Minuten lang ist so ein Kochfilm, der auch deshalb so authentisch wirkt, „weil wir nie eine Szene wiederholen, nur bei technischen Pannen.“

Appetitlich hat die coole Köchin in der Küche schon alles hergerichtet. Das Rind- und Lammfleisch hat sie frisch vom türkischen Schlachter gekauft, „nicht etwa vom Supermarkt oder so“. Daneben hat sie Minze gelegt und glatte Petersilie, dazu einen Teller mit orientalischen Gewürzen gestellt. „Ich brauche kein schriftliches Rezept sondern koche immer alles aus der hohlen Hand.“

Vor vier Jahren hatte sie begonnen, jeden Freitag ihr Wohnzimmer in ein privates Restaurant für rund 20 Gäste zu verwandeln, das inzwischen so angesagt ist, dass es eine monatelange Warteliste gibt. „Es ist eine dreifache Win-Win-Situation: Für meine Gäste, die Kinder des Waldpiraten Camps bei Heidelberg, denen ich die Einnahmen spende und für die ich eigentlich alles inszeniere, und mich“, sagt die ehemalige Journalistin, die auch im Catering für die Sendung „Beckmann“ arbeitete. „Als mein Mann vor einem Jahr starb, habe ich ziemlich schnell weitergemacht, um nicht in ein Loch zu fallen.“

An Ideen für ihren Blog und den Youtube-Kanal mangelt es ihr auch in Zukunft nicht. Schließlich hat sie mit ihrem Mann, der als Eröffnungsspezialist für neue Hotelprojekte rund um die Welt im Einsatz war, lange im Ausland gelebt und sich immer brennend für die jeweilige Küche interessierte. Bis zu 5684 mal werden ihre Youtube-Videos aufgerufen. Das Echo ist fast ausschließlich positiv: „Sogar ein Heiratsantrag war dabei. Darauf bin ich ziemlich stolz. Wer sagt schon zu einer 80-jährigen: Ey – I love you“?