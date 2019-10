Yared Dibaba tritt im Forum auf

Plattdeutsche Shantys und Heimatgeschichten

Cindy Ahrens

15. Oktober 2019, 16:04 Uhr

Schenefeld | Es ist zwar noch ein paar Wochen hin, aber die Tickets für das Weihnachtsprogramm von Yared Dibaba sind immer schnell vergriffen. Am Donnerstag, 19. Dezember, tritt der TV- und Radio-Entertainer auf der Bühne des Schenefelder Forums auf. Sein vorweihnachtliches Programm trägt in diesem Jahr den Titel „Ya(h)redsrückblick“.

Traditionelles, Aktuelles und Neues: Das verspricht Dibabas Weihnachtstour durch Norddeutschland. Erneut hat sich der Moderator und Sänger mit den „Schlickrutschern“ zusammengetan. Die Combo wird plattdeutsche Weihnachtslieder und Evergreens singen. Der Klassiker „Buten is Wiehnacht“ von Rolf Zuckowski ist ebenfalls mit dabei.

Nach der festlichen Einstimmung auf die Weihnachtstage darf bei einer Veranstaltung, die den Titel „Ya(h)redsrückblick“, trägt eines nicht fehlen: ein Rückblick auf das vergangene Jahr. Außerdem wird Dibaba von seiner Reise in sein Geburtsland Äthiopien berichten. Ein weiteres Thema wird die große Welt des Fernsehens sein.

Die Reihe „Yared und die Schlickrutscher“ entstand vor drei Jahren. Dibaba und sein Bruder Benji beschlossen, ein Shanty-Projekt auf die Beine zu stellen. Sie wollten zeitgemäße und doch traditionsverbundene Lieder in plattdeutscher Sprache präsentieren. Dafür boten sich die Männerstimmen der Uetersener Chorknaben an. „Mit Schlickrutschern, auch Wattschlitten genannt, sind die Fischer immer zu den Reusen gefahren, um ihren Fang einzuholen. Quasi das norddeutsche Pendant zum modernen Hoverboard, von dem gerade jeder schnackt. Yared und die Hoverboarder klingt aber doof, und so sind wir bei den Schlickrutschern geblieben. Und unsere Schlickrutscher sind international“, erklärt Benji Dibabad den Namen.

Anders als bei einem traditionellen Shanty-Chor, bestehen die Schlickrutscher nicht aus alten Herren mit Schiffermütze und Pfeife. Die jungen Männer – ehemalige und aktive Chorknaben – verbinden alte Seemannslieder mit moderner Musik wie Hip-Hop, Rock und Reggae.

Für den Auftritt im Forum am 19. Dezember (20 Uhr) gibt es noch Karten. Tickets sind im Vorverkauf bei „Timmse & die Hörspiele“, Hauptstraße 11, erhältlich. Sie kosten zwischen 28 und 36 Euro. Hinzu kommt eine Vorverkaufsgebühr. „Timmse & die Hörspiele“ hat montags bis freitags, von 9 bis 13 Uhr, und von 14 bis 18 Uhr sowie sonnabends, von 9 bis 12.30 Uhr, geöffnet.