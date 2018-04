Wollen Sie wissen, wo Ihr Abgeordneter wohnt?

von Kay Müller

28. April 2018, 13:43 Uhr

Sie haben sicher nicht viel gemeinsam – aber eines dann doch: Die Landtagsabgeordneten Lasse Petersdotter (Grüne) und Claus Schaffer (AfD) geben im Gegensatz zu allen anderen Kandidaten ihre Anschrift nicht preis, wenn ihr Name auf einem Wahlzettel steht. Das haben sie über das Meldegesetz erwirkt, weil sie nachweisen konnten, dass bei einer Veröffentlichung ihrer Adresse Gefahr für ihre Gesundheit besteht.

Nun will die AfD zur Regel machen, was bislang Ausnahme ist. „Ein Kandidat für die Kommunalwahl soll selbst entscheiden, ob seine Anschrift auf dem Wahlzettel steht oder nicht“, fordert Schaffer im Landtag. Es gehe nur um „eine kleine Änderung der Wahlordnung“. Komme die, müsste niemand mehr Angst haben, sich politisch zu engagieren.

Das wollen auch die anderen Fraktionen. Am Ende verweisen alle Abgeordneten einen Alternativantrag in den Innen- und Rechtsausschuss, um zu ermitteln, wie stark Politiker wirklich bedrängt werden.

Doch erstmal wird heftig debattiert. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christopher Vogt fordert die AfD auf, aus „ihrer einseitigen Opferrolle herauszukommen: Sie blenden aus, dass das Verhalten Ihrer Partei ganz maßgeblich zur Vergiftung des politischen Klimas beigetragen hat“. Vogt verurteilt wie Burkhard Peters jede Form von Gewalt. Doch der Grüne sagt auch: „Es ist nahezu zynisch, dass ausgerechnet diejenigen, die keine Gelegenheit auslassen, mit rassistischen, minderheitenfeindlichen und nationalistischen Aussagen den demokratischen Meinungskampf permanent einzuschärfen, jetzt nach dem Schutz durch den Rechtsstaat rufen.“

Die Anschrift sei Teil der Information, die die Wähler bei einer Wahlentscheidung berücksichtigten, meint Claus Christian Claussen (CDU). Noch deutlicher wird Thomas Rother (SPD): „Es gehört zur Arbeit des Politikers dazu, ein Stück Privatheit zu offenbaren.“ Angriffe müsse man ertragen: „Ein zerkratztes Auto, Körperausscheidungen vor der Tür oder im Briefkasten, ein Farbbeutel-Inhalt an der Hauswand oder die Fuhre Mist vor der Tür können unangenehme Begleiterscheinungen eines politischen Mandats sein.“ Und Lars Harms (SSW) erklärt: „Mein Demokratieverständnis ist so, dass Menschen, wenn sie für etwas einstehen, das voll und ganz tun, das heißt auch, mit ihrer Adresse dafür einstehen sollten, damit sie vom Bürger jederzeit kontaktiert werden können.“ Gerade bei Kommunalwahlen sei wichtig, dass der Wähler wisse, in welchem Stadtteil ein Kandidat wohne.

Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) hält nichts von dem AfD-Vorstoß. Deren Argument, dass die bisherige Regel zu kompliziert sei und nicht alle schütze, die des Schutzes bedürfen, kann er nicht folgen. „Für eine neue Regelung sehe ich keinen Bedarf.“

Anders ist das bei Stephan Holowaty (FDP): „Wer kandidiert, darf kein datenschutzrechtliches Freiwild werden.“ Es gebe genug Möglichkeiten, den direkten Kontakt mit einem Kandidaten zu suchen – etwa über E-Mail oder die sozialen Medien. Wenn ein Politiker seine Adresse nicht preisgebe, ein anderer aber schon, sei das Sache des Wählers, wie er das bewerte.

Nicht alle sehen das so, wie etwa Lasse Petersdotter, der selbst schon einige Angriffe auf seine Person ertragen musste, weil er sich deutlich gegen rechts positioniert. Er will, dass Kandidaten nur noch ihre Postleitzahl angeben müssen, denn: „Das politische Klima in Schleswig-Holstein hat sich verändert“, sagt er – und an die Adresse der AfD: „Und dabei sind Sie Teil des Problems.“