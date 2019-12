Neue Schafsrisse : Wolfsjäger werden weiter von SH bezahlt – Problemwolf „GW924m“ ist abgewandert

Das Land hat in die Experten bisher 70.200 Euro investiert. Die Erfolgsmeldung blieb aus.

03. Dezember 2019, 09:42 Uhr

Kiel | Der Problemwolf „GW924m“ ist nach Mecklenburg-Vorpommern abgewandert, die Expertengruppe, die ihn jagen darf, wird aber weiter vom Land bezahlt. „Weil eine Rückkehr von ,GW924m‘ nach Schleswig-Holstein nicht ausgeschlossen werden kann“, sagt Joschka Touré, Sprecher im Kieler Umweltministerium.

70.200 Euro hat das Land den Experten bis heute gezahlt. Eine Erfolgsmeldung gab es nicht. Seit Februar hatte die Gruppe vergeblich versucht, den Problemwolf, der über Schutzzäune springen kann, zu erlegen.

Welche Leistungen genau die Experten für das Geld erbracht haben, sagt das Ministerium nicht, Touré erklärt nur: „Sie waren 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche erreichbar, sind Sichtungen und Rissen aktiv nachgegangen.“ Warum wurde der „GW924m“ trotzdem nicht gefunden? „Er legte 70 bis 80 Kilometer pro Tag zurück, die Experten waren einfach nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, so Touré.

Expertengruppe bleibt bestehen

Im Umweltministerium will man trotzdem an der Expertengruppe festzuhalten. Nicht nur, weil „GW924m“ zurückkehren könnte, sondern auch, weil möglicherweise bereits ein neuer Problemfall im geschnürten Trab durch Schleswig-Holstein läuft. In Dithmarschen soll ein Wolf binnen weniger Tage zwei Dutzend Schafe gerissen haben, zuletzt fünf Tiere am Wochenende. Auf eine genetische Analyse wird noch gewartet, doch unter anderem Pfotenabdrücke sprechen dafür, dass es kein Hund gewesen ist.

Da die Weiden rund um Eggstedt, wo es zu den massenhaften Rissen kam, nicht nach den geforderten Standards eingezäunt waren, ist unklar, ob auch der neue Wolf Schutzzäune überwinden kann – womit er offiziell ein Problemwolf wäre. Dann will das Ministerium nicht erst eine neue Expertentruppe zusammenstellen, sondern schnell auf die Leute zurückgreifen, mit denen man bereits „vertrauensvoll“ zusammenarbeitet. Das dürfte bedeuten, dass die Wolfsjäger, die anonym bleiben wollen, zur einer festen Instanz im Norden werden könnten.

Wolfssichere Zäune sind Voraussetzung für eine Entschädigung

In das Wolfsmanagement hat das Land dieses Jahr 1,6 Millionen Euro investiert, unter anderem für Schutzzäune in den Wolfspräventionsgebieten und DNA-Untersuchungen. In den Präventionsgebieten sind wolfssichere Zäune Voraussetzung für eine Entschädigung. Schafzüchter kritisieren, dass zwar das Material gestellt, die Arbeitszeit aber nicht vergütet wird, obwohl im Winter die Herden auf viele verschiedene Weiden gebracht werden müssen.