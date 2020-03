Wohnungsbau im Fokus

Politik Schenefeld will neuen Bebauungsplan aufstellen und Restflächen nutzen, um verdichten zu können

von Caroline Hofmann

06. März 2020, 14:02 Uhr

Schenefeld | Wo kann in Schenefeld Platz fürs Wohnen geschaffen werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Politik in der kommenden Woche. Hintergrund: Die Stadt ist von Landschaftsschutzgebieten umgeben. Es können also auch zusätzliche Flächen ausgewiesen werden. Also müssen für die Schaffung von Wohnraum die innerstädtischen „Restflächen“ ausgebaut werden. Eine Möglichkeit ist das Gebiet nördlich der Straße Aneken und westlich der Blankeneser Chaussee. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt möchte hierfür den Bebauungsplan 85 aufstellen.

Bisher wurde ein Großteil der Flächen in diesem Bereich landwirtschaftlich genutzt. Dabei handelt es sich um den Außenbereich, der direkt an das Landschaftsschutzgebiet „Holmer Sandberge und Moorbereich“ angrenzt. Die Flächen entlang der Blankeneser Chaussee gehören derzeit noch zu einem anderen Bebauungsplan. Auch hier ist der Wohnungsbau vorgesehen.

Nun möchten die Politiker im Zuge der Bauleitplanung die bestehenden Wohnbauflächen neu strukturieren. Demnach soll im potenziellen Bebauungsplan 85 festgehalten werden, dass die Fläche für Wohnungsbau gedacht ist. Ziel ist es, den örtlichen Bedarf langfristig zu decken. Das neue Wohngebiet soll über die Blankeneser Chaussee erschlossen werden.

In der Beschlussvorlage heißt es, dass ein Planungsbüro mit der Ausarbeitung des Planungsentwurfs beauftragt werden soll. Dieses soll sich auch um die Beteiligung der Bürger und Behörden sowie anderen Trägern kümmern. Geplant ist, die Schenefelder im Rahmen einer Informationsveranstaltung im Rathaus im späteren Verlauf des Vorhabens zu unterrichten.

Das Thema wird in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am Donnerstag, 12. März, diskutiert. Das Gremium trifft sich ab 19 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus, Holstenplatz 3-5.