Wirtschaft unterstützt Land beim Tag der Deutschen Einheit

von

28. Mai 2019, 21:24 Uhr

KIEL | Das Land wird bei den zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 2. und 3. Oktober in Kiel von den schleswig-holsteinischen Sparkassen, der Handelsgruppe famila und den Stadtwerken Kiel als Hauptsponsoren unterstützt. „Viele Firmen in Schleswig-Holstein identifizieren sich mit ihrem Land. Ohne die großzügige Unterstützung ist so ein Programm, wie wir es zurzeit für unser großes Bürgerfest in Kiel vorbereiten, nicht möglich“, sagte Günther gestern bei der Vorstellung der Partnerschaft. „Als Land arbeiten wir hochmotiviert an der Vorbereitung der Feierlichkeiten. Wir werden Schleswig-Holstein als innovatives, modernes, weltoffenes und fröhliches Land präsentieren. Daher ist es großartig, dass wir großzügige Mitstreiter aus Schleswig-Holstein gefunden haben“, so der Ministerpräsident.

Die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 2. und 3. Oktober in Kiel teilen sich in den protokollarischen Teil und das Bürgerfest auf. Erwartet werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die Bundeskanzlerin Angela Merkel, der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voßkuhle. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ist als Präsident des Bundesrates Gastgeber.

Zu den protokollarischen Veranstaltungen gehören am 3. Oktober der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt im Schifffahrtsmuseum, der ökumenische Gottesdienst in der Nikolaikirche und der Festakt in der Sparkassen-Arena sowie der anschließende Empfang des Bundespräsidenten.

Das Bürgerfest wird am 2. und 3. Oktober in Kiel gefeiert. Alle 16 Bundesländer, zahlreiche gesellschaftliche Organisationen, der Schleswig-Holsteinische Landtag und die Verfassungsorgane bieten ein abwechslungsreiches Programm.