Wirtschaft: Norden muss größer denken

Bei Innovationen und Zukunftsorientierung wird Schleswig-Holstein abgehängt

von Bernd Ahlert

23. Juli 2019, 21:18 Uhr

Kiel | Schleswig-Holstein wird genauso wie das Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern in der wirtschaftlichen Entwicklung von den süddeutschen Bundesländern abgehängt. Alle Rankings – egal ob Pro- Kopf-Einkommen, Zukunftorientierung oder Innovationskraft – zeigen, dass der Norden deutlich schwächer aufgestellt ist.

Uli Wachholtz, Chef des Unternehmensverbandes Nord (UV-Nord) reagierte auf die Ergebnisse einer neuen Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft gestern mit klaren Forderungen an die Politik: „Unsere Kleinteiligkeit ist ein Handicap. Wir brauchen eine kritische Masse, damit unsere Stimme in Berlin und Brüssel endlich gehört wird und wir müssen uns ein norddeutsches Bewusstsein zulegen“. Schleswig-Holstein vergeude Ressourcen, „ohne voranzukommen“. Das sei in einer Welt in denen Entscheidungen immer schneller getroffen werden, höchst gefährlich: „Dann verlieren wir den Anschluss an den Takt der andern.“

Wachholtz betonte, er stelle nicht die föderale Struktur und die Identität der einzelnen Bundesländer in Frage – aber Raumordnung, Industriepolitik , Gewerbeansiedlung und Clusterbildung müssten über Ländergrenzen hinweg abgestimmt werden. Als Beispiel für schädliches Kirchturmdenken führte er den Streit zwischen Niedersachsen und Hamburg wegen der Elbvertiefung und den Standort künftiger Wasserstofftechnologie an. Hier gelte es endlich gemeinsam aufzutreten und Einzelinteressen zurückzustecken. „Sonst treiben wir die Arbeitsplätze aus dem Land“ warnt Wachholtz.

Entwicklungspotential sehen nicht nur die IfW-Ökonomen sondern auch Wachholz. „Wir haben im Land Weltmarktführer, die wir pflegen müssen – genauso wie das gesamte verarbeitende und industrienahe Gewerbe.“ Dort werde mehr verdient, als wenn man Strandkörbe vermiete. Notwendig sei zudem die erdrückende und semiprofessionell arbeitende Bürokratie abzubauen.

