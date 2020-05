Wirtschaft

Avatar_shz von shz.de

12. Mai 2020, 15:19 Uhr

Die Rezession kommt, und zwar heftig. Steigende Arbeitslosigkeit und Millionen Arbeitnehmer in Kurzarbeit lassen die Kaufkraft schwinden. Große Anschaffungen wie die neue Heizung, das neue Auto oder Ähnliches werden aufgeschoben oder gestrichen. Die teure Urlaubsreise ans andere Ende der Welt? Ein Sehnsuchtstraum vergangener Tage.Der auf Kante finanzierte Kredit fürs Haus oder die Wohnung? Vielleicht nicht mehr abzuleisten.

Ob das zu einer langen Krise führt oder die Konjunktur schon bald wieder anspringt, bleibt abzuwarten. Erste Unternehmen sind wegen Corona schon kollabiert, weil sicher geglaubte Lieferketten plötzlich ins Stocken geraten oder ganz gerissen sind. In vielen Firmen wird nun eine Überprüfung anstehen, welche Produktion vielleicht doch besser im Inland erledigt werden kann. Ob aber wirklich Rückverlagerungen stattfinden? Der Ärger um den vergleichsweise hohen Preis der Schutzmasken des deutschen Textilherstellers Trigema machte deutlich: Produktion in Deutschland ist in vielen Sektoren preislich nicht konkurrenzfähig.

Das gilt auch für die Lebensmittelversorgung. Zwar sind die Zeiten leerer Regale weitgehend überwunden. Dennoch wurde deutlich, dass die Nahrungsmittelversorgung in Deutschland keine Selbstverständlichkeit ist. Nachhaltige Veränderungen sind hier aber kaum zu erwarten. Bananen wachsen trotz Klimawandel noch nicht in Deutschland. Vielleicht verschieben sich aber Diskussionen: Tierwohl oder Nachhaltigkeit – vor Corona Top-Thema – spielten in der Krise keine Rolle. Hauptsache satt, schien die Devise der Hamsterkäufer.

Hart wird es für die Innenstädte. Die Verödung der Fußgängerzonen dürfte sich beschleunigen. Gerade kleine Geschäfte oder wenig finanzstarke Ketten könnte die Krise die Existenz kosten oder hat es in Einzelfällen schon. International agierende Konzerne wird das weniger treffen. Für die Kunden, sofern sie nicht schon vorher ihren Beitrag zum Geschäftesterben durch Online-Shopping geleistet haben, heißt das: Vielfalt ade, die Innenstädte werden noch austauschbarere Konsummeilen.