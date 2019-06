Hamburger Hafen verschlickt : Wird die Haseldorfer Binnenelbe geflutet?

Das Forum Tideelbe hat in Hetlingen mit Bürgern diskutiert. Es geht um dialog in Hetlingen / Zahlreiche Anregungen für Machbarkeitsstudie gesammelt

von Tobias Thieme

20. Juni 2019, 11:13 Uhr

Hetlingen | Wird die Haseldorfer Binnenelbe bald Flutgebiet? Ideen, den Landesschutzdeich zu öffnen und der Tide freien Lauf zu lassen, gibt es schon seit Längerem. Nun wird es konkret. Am Montag sammelte das Forum Tideelbe von den etwa 150 Teilnehmern eines Diskussionsabends Anregungen für eine Machbarkeitsstudie.

Den 3. Januar 1976 wird wohl kein Mensch aus der Haseldorfer Marsch vergessen. Der Capella-Orkan treibt das Wasser auf einen historischen Höchststand. Der Deich zwischen Holm und Haseldorf bricht. Die Marsch meldet Land unter. Ein Jahr später wird der neue Landesschutzdeich eingeweiht. Seitdem ist die Haseldorfer Binnenelbe so gut wie abgeschnitten. Das Gebiet zwischen dem Sportboothafen und dem Hetlinger Klärwerk, zwischen altem und neuem Deich gelegen, ist Naturschutzgebiet. Nun könnte der Außendeich an drei Stellen geöffnet und für die Tide freigegeben werden.



„Radikalisierung des Tiedegeschehens“





Hauptgrund: Der Unterschied zwischen Ebbe und Flut wird immer größer. Lag der mittlere Tidenhub am Pegel St. Pauli 1950 bei 240 Zentimetern, waren es 2018 schon 383 Zentimeter. Das Wasser sinkt, vereinfacht ausgedrückt, bei Ebbe tiefer und steigt bei Flut höher. Fachleute sprechen von einer „Radikalisierung des Tidegeschehens“. Das hat massive Folgen.

Das Wasser transportiert mehr Sedimente in die Elbe und ihre Seitenflüsse. Der Hamburger Hafen und kleine Sportboothäfen verschlicken immer mehr. Die wachsende Gewalt des Wassers greift die Ufer an und zerstört wertvolle Lebensräume für Tiere. Der heftige Tidenhub ist zum Teil von Menschen gemacht. So wurden etwa der Mündungstrichter und Unterelbe für den Küstenschutz eingedeicht, Zuflüsse mit Sperrwerken dichtgemacht und die Fahrrinne vertieft. Außerdem steigt der Meeresspiegel. Deswegen wirkt mehr Wasser wirkt auf weniger Raum.

Die Idee für die Haseldorfer Binnenelbe: An drei Stellen werden Sperrwerke in den Landesschutzdeich gebaut. Sie lassen das Wasser bei Flut ein- und bei Ebbe wieder ausströmen. Um die Kapazität der Binnenelbe zu erhöhen, sollen Priele und Polder ausgebaggert werden. Bei Sturmflut würden die Sperrwerke geschlossen.

Experten aus dem Küstenschutz und Verwaltungsleute werden in Hetlingen nicht müde zu sagen, dass es sich bisher um Ideen handelt. Es soll nun eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Sie soll Klarheit bringen, ob sich mit dem Projekt der Druck auf die Pegel sowie die Verschlickung überhaupt verringern lassen. Ziel der Diskussion in der Hetlinger Mehrzweckhalle war es unter anderem, Fragen für diese Studie zu sammeln. Und Fragen gab es reichlich.



Versalzen die Böden der Marsch?





So wollten viele wissen, wie es um die Sicherheit der Menschen bestellt ist. Ist der alte Deich in Gefahr? Wie wird die Entwässerung von der Landseite gewährleistet? Wer entscheidet, wann die Sperrwerke geöffnet und geschlossen werden? Wie wird das Hetlinger Klärwerk, immerhin das größte Schleswig-Holsteins, vor Hochwasser geschützt? Landwirte sorgen sich um ihre Betriebe. Ist im Bereich der Binnenelbe noch Viehhaltung möglich? Verstärkt das einströmende Wasser von der See die Versalzung des Grundwassers?

Auch die Funktion des riesigen Schlickfangs Binnenelbe wird hinterfragt. Wächst das Bodenniveau durch den Sedimenteintrag nicht beständig an, sodass die Binnenelbe irgendwann „verstopft“? Was kostet das alles eigentlich, wer zahlt, und wer bezahlt, wenn nach Abschluss der Bauarbeiten nachgebessert werden muss?

Auf all diese Fragen gab es in Hetlingen noch keine Antworten. Sie sollen mit dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie gegeben werden. Diese soll 2020 fertig sein.