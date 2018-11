Wird der Wolf zu einer Gefahr?

„Sie halten sich von Menschen fern“: Experte Jens Matzen erklärt, warum sich die tierischen Räuber nicht sprunghaft vermehren werden

von Gero Trittmaack

29. November 2018, 19:39 Uhr

Die Wolfs-Meldungen überschlagen sich geradezu. Im niedersächsischen Bühlstedt (Rotenburg/Wümme) soll ein Wolf einen Friedhofsgärtner in die Hand gebissen haben – und aus dem Kreis Pinneberg kam gestern die Nachricht, dass Wölfe erstmals einen speziellen Schutzzaun überwunden und zwei Schafe verletzt haben.

Werden die Wölfe zu einer Gefahr für Mensch und Tier? Breiten sie sich jetzt auch bei uns aus? Die Zahlen scheinen eine eindeutige Sprache zu sprechen. 150 Jahre lang galt der Wolf in Schleswig-Holstein als ausgestorben – bis es im Jahre 2007 wieder eine erste Sichtung gab. Seitdem gab es bis heute 136 eindeutige Nachweise dafür, dass der Wolf wieder zurück ist. Und: 90 dieser Nachweise stammen aus den vergangenen sieben Monaten. Entsprechend sehen die Zahlen der von Wölfen gerissenen Nutztiere aus. Insgesamt gab es 89 Fälle, 69 davon seit Mai 2018. Das geht aus einer Mitteilung des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume hervor.

Geht das jetzt so weiter? Müssen Landwirte um ihre Tiere bangen? Und Menschen um ihr Leben? „Nein“, sagt Jens Matzen, Wolfsbetreuer des Landes Schleswig-Holstein, „ich gehe davon aus, dass es aktuell drei bis maximal fünf Wölfe in Schleswig-Holstein gibt. Bei den genannten Zahlen ist zu bedenken, dass Tiere mehrfach registriert werden, wenn sie durch die Gegend streifen.“

Die aktuellen Meldungen betrachtet Matzen mit einiger Skepsis: „Ich habe seit mehr als 20 Jahren mit Wölfen zu tun – und der Vorfall auf dem Friedhof passt so gar nicht ins Schema. Wölfe nähern sich einem Menschen nicht.“ Auch müssten sich die Tiere nach den bekannten Meldungen schon einige Zeit in der Nähe des Gärtners aufgehalten haben. Und das macht ein Wolf nicht.“

Matzen rät dazu, die genetischen Untersuchungen abzuwarten, statt in Panik zu verfallen. Ähnlich sieht er den Fall im Kreis Pinneberg. Nach seinen Informationen sind zwei Schafe innerhalb eines Schutzzaunes so verletzt worden, dass sie eingeschläfert werden mussten. Auch hier sind Proben genommen worden, die belegen sollen, ob ein Wolf oder ein Hund am Werk war. Ohnehin ist der Experte zurückhaltend, wenn es um Wolfs-Meldungen geht. „Ich habe im Laufe der Zeit schon die dollsten Geschichten gehört. Ich verlasse mit lieber auf wissenschaftliche Ergebnisse – und auch ein wenig auf meine Erfahrung.“

Fest steht aber auch für Jens Matzen: Die Wölfe sind zurück in Schleswig-Holstein. Es handelt sich nach seiner Einschätzung meist um junge Tiere, die nach Erreichen der Geschlechtsreife aus dem Rudel entlassen werden und sich aus Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern auf die Suche nach einem eigenen Revier machen. Und das in Schleswig-Holstein zu finden, sei nicht einfach. „Wölfe suchen nach Gebieten, die Nahrung und Deckung bieten, möglichst schwach besiedelt und nicht schon von einem andere Wolf besetzt sind. Ansonsten gebe es „keine Chance auf Nachwuchs und der Wolf zieht weiter“. Eine extreme Verbreitung sei daher bei uns ausgeschlossen.

Dass die Tiere auf ihrer Suche Nahrung brauchen, liegt auf der Hand. Und je leichter sie an Beute kommen, desto besser. „Und da bieten sich Schafe geradezu an“, sagt Jens Matzen. Es habe in der Vergangenheit keinen einzigen Riss innerhalb einer Herde gegeben, die von den Zäunen geschützt waren, die vom Land zur Verfügung gestellt werden“, erklärt der Wolfs-Experte. „Die Schafe waren immer leichte Beute.“

Diese Zäune können seiner Einschätzung nach nicht nur kurzfristig gegen Angriffe helfen. So nennt er einen Wolf, der bereits seit Monaten im Kreis Segeberg unterwegs ist. „Dieses Tier reißt keine Schafe“, sagt Matzen, „offenbar hatten Mutter und Vater Schwierigkeiten bei der Jagd auf Schafen und haben sich deshalb auf Rehe spezialisiert. Das Jungtier hat dieses Verhalten übernommen. Da müssen wir auch hin, um den Konflikt zwischen Wölfen und Schäfern zu lösen.“

Nach der gültigen Gesetzeslage sieht er keine andere Möglichkeit. „Wölfe sind nun einmal geschützte Tiere. Getötet dürfen sie nur werden, wenn sie mehrfach, Betonung auf mehrfach, in geschützte Bereiche eindringen, um Nutzvieh zu reißen. Die heftigen Reaktionen der Menschen auf die Rückkehr der Wölfe liegen auch in den Urängsten der Menschen, meint Matzen. Und er gibt sich keinen Illusionen hin: „Es wird Jahre dauern, bis sich die Menschen wieder an den Wolf gewöhnt haben.“