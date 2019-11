„Wir wollen den Dialog“

Die Moorreger Grünen stellen klar: Sie möchten der Einwohnerfragestunde mehr Qualität geben

26. November 2019

Moorrege | Ein Antrag der Moorreger Grünenfraktion sorgte im vergangenen Jahr und jüngst wieder im Oktober bei der Gemeindevertretersitzung für Diskussionen. Es ging um die Einwohnerfragestunde. Der Ortsvereinsvorsitzende Jochen Kuik (Foto links) hatte einen Antrag eingereicht, der verlangte, kurz vor der Sitzung eine Liste auszulegen, in der sich Fragesteller mit Namen und Anliegen eintragen sollen. Zudem soll die Aussprache auf maximal 30 Minuten begrenzt sein.

Der Antrag sorgte für Verwirrung: Manch ein politischer Kollege hatte offenbar den Eindruck gewonnen, dass die Grünen damit eine Einschränkung der Diskussionskultur beabsichtigten. Auch im Bericht des Wedel-Schulauer Tageblatts und der Uetersener Nachrichten sei das Ansinnen der Grünen nicht deutlich genug dargestellt worden, betont Kuik.

Jetzt hat er im Gespräch mit unserer Zeitung den Gedanken der Grünen klar gestellt. Grundsätzlich habe der Antrag nicht auf eine Beschneidung der Einwohnerfragestunde abgezielt, sondern darauf, ihren Nutzen und ihre Qualität zu verbessern. „Die Liste ist eine Möglichkeit, Fragen, die nicht direkt in der Sitzung beantwortet werden können, weil sie eventuell komplex sind oder Recherche verlangen, in Ruhe im Nachklang zu beantworten“, erläutert Kuik. Durch die Liste seien „die Fragen dokumentiert“, ergänzt sein Parteikollege Thorben Repenning (Foto rechts). „Damit ist sicher, dass sie nicht unter den Tisch fallen. Die Merkel-Strategie des Aussitzens ist damit nicht mehr möglich.“

Auch die zeitliche Begrenzung der Einwohnerfragestunde diene aus Sicht der Grünen nicht zur Beschneidung des Bürgerdialogs, sondern man wolle damit den politischen Betrieb sicherstellen. „Es gab Zeiten, in denen die Einwohnerfragestunde auf destruktive Weise ausuferte und wir am Ende nicht mehr dazu kamen, die Themen auf der Tagesordnung zu diskutieren“, berichtet Kuik.

Die Grünen vermuten dahinter teils auch ein gewisses Kalkül. Kuik: „Dass die demokratisch gewählten Gemeindepolitiker, die sich auf die Themen vorbereitet haben, dazu kommen, diese öffentlich zu diskutieren, ist auch Demokratie.“

Der Antrag der Grünen hatte offenbar dafür gesorgt, dass einige Gemeindevertreter sich erstmals mit den Regularien der Geschäftsordnung zur Einwohnerfragestunde auseinandergesetzt hatten. Entsprechend groß war die Empörung, über eine Begrenzung – obwohl diese, so Kuik, bereits seit 2015 besteht. „Man kann uns eigentlich höchstens vorwerfen, dass wir an diese Regelung erinnert haben“, sagt der Grünen-Chef.

Ein Anrecht auf die Beantwortung von Fragen gibt es zudem ebenso wenig – das war bereits vor dem Grünen Antrag so. Dem wollte die Moorreger Partei entgegenwirken: „Wir wollen dafür garantieren, dass jede Frage beantwortet wird. Das war unsere Absicht mit dem Antrag,“ korrigiert Kuik. Dafür solle der Ausschussvorsitzende Sorge tragen.

Gegen reine Meinungsäußerungen in der Einwohnerfragestunde habe Kuik ebenso wenig etwas auszusetzen. „Im Gegenteil: Das ist erwünscht und hilft auch uns bei der Meinungsbildung“, sagt er. „Aber darauf kann man in dem Sinne natürlich nicht antworten.“ In diesem Falle mache es auch keinen Sinn, von einem Recht auf Antwort zu sprechen. Tatsächlich sei die Liste, als einzige Neuerung, auch bereits im November 2018 beschlossen worden. In der Moorreger Gemeindevertretung im Oktober 2019 sei es nur noch darum gegangen, wie früh sie auszulegen sei und ob sich die Verwaltung darum kümmert.

Von angedachten 30 Minuten vorher wollte die Verwaltung nichts wissen, denn das würde erhebliche Mehrarbeit bedeuten – während das Amt Geest und Marsch Südholstein bereits Überstunden anhäuft. Auch auf 15 Minuten konnte man sich nicht einigen. Konsens ist nun: Die Verwaltung legt aus, sobald sie zur Sitzung erscheint – ohne fixierten Zeitrahmen. Zwar ist die Gemeinde Moorrege auf kommunaler Ebene allein mit dieser Regelung, neu ist sie aber nicht: Kuik hat sich damit vom Kreistag inspirieren lassen.