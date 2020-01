Coronavirus: Ärzte und Experten warnen vor Panik

von Margret Kiosz

28. Januar 2020, 19:07 Uhr

Kiel | Das Virus ist da. Seit gestern wird in Bayern ein Coronavirus-Patient behandelt, der sich auf einer Fortbildung bei einer Teilnehmerin aus China infiziert hat. In Schleswig-Holstein wird geprüft, ob Patienten, die kürzlich in China waren und grippale Symptome entwickeln, sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Trotzdem läuft alles in relativ ruhigen Bahnen. „Wir sind weit von einer Krisenlage entfernt“, erklärte gestern Dennis Krämer, Sprecher der Hamburger Gesundheitsbehörde. Und auch im Kieler Gesundheitsministerium fühlt man sich gut auf den Ernstfall vorbereitet. Bei Patienten, die über akute Erkältungssymptome klagen und kürzlich in China waren, wird eine zielgerichtete Anamnese durchgeführt. Lässt sich der Verdacht einer Infektion nicht ausräumen, wird der Patient in einem Krankenhaus isoliert, auf das Virus getestet und genau untersucht. Von Vorteil ist in Schleswig-Holstein, dass die beiden Uniklinik-Standorte Kiel und Lübeck soeben hochmoderne Neubauten in Betrieb genommen haben. So gibt es in Kiel zehn Isolierzimmer mit Eingangsschleuse, und in Lübeck stehen von den 92 Intensivbetten 28 in Einzelzimmern, was eine Isolierung stark erleichtert. „Wir können auf eine Pandemie wegen der modernen Ausstattung heute besser reagieren als früher“, sagt Maria Deja, Leitende Intensivmedizinerin am UKSH in Lübeck. „Sogar die Klimaanlage wird getrennt gefahren, und wir haben ein Notfall-Team, das infizierte Patienten aus kleinen Krankenhäusern abholen und an eine Künstliche Lunge anschließen kann.“ Natürlich habe sie „momentan auch einige Kartons Atemmasken mehr als sonst auf Lager“.

Genauso wie die Professorin in Lübeck ist auch der Infektiologe Helmut Fickenscher in Kiel der Überzeugung, dass man in den vergangenen Jahren viele Erfahrungen mit epidemischen Erkrankungen gemacht habe. „Wir haben gut funktionierende Notfallpläne.“ Die wurden nach Ebola, Influenza und Schweinegrippe jeweils zeitnah angepasst. Noch ist es laut Fickenscher zwar zu früh für eine wissenschaftlich valide Einordnung des Coronavirus. „Aber es zeichnet sich ab, dass die Letalität geringer ist, als wir es bei Sars erlebt haben.“ Bei der Sars-Epidemie erkrankten 2003 weltweit 8000 Menschen , und 800 – also zehn Prozent – verstarben „Der Anteil der Todesfälle scheint bislang beim Coronavirus deutlich niedriger zu liegen“, vermutet der Kieler Professor. Bislang gibt es knapp über 100 Todesfälle bei 4500 Infizierten, also etwa zwei Prozent. Allerdings gibt es auch eine schlechte Nachricht. Mit dem Sars-Erreger konnte man sich nur bei Menschen infizieren, bei denen die Krankheit bereits ausgebrochen war. „Das scheint beim Coronavirus jetzt anders zu sein“, so Fickenscher. Es gibt aus China Berichte, wonach man sich anstecken kann, wenn jemand noch keine Symptome zeigt. Infizierte gehen dann weiter zur Arbeit und stecken Menschen an, die – anders als Angehörige oder Ärzte – nicht mehr nachzuverfolgen sind.

Die Symptome sind Lungenentzündung, Fieber, Husten, und in einigen Fällen Müdigkeit, Kopfschmerzen und Durchfall. Erste Untersuchungen, etwa von 41 Infizierten, die in Kliniken in Wuhan behandelt wurden, zeigen, dass nicht nur vorerkrankte und immungeschwächte Menschen von dem Virus befallen werden, sondern auch gesunde. Mehr als die Hälfte der 41 Untersuchten war zuvor gesund. Das Durchschnittsalter lag bei 49 Jahren, schreiben Forscher im Fachblatt „Lancet“. Die Inkubationszeit – die Frist zwischen Infektion und Krankheitsausbruch – beträgt drei bis sechs Tage.

Wer in der Risikoregion in China war oder Kontakt mit Menschen aus dieser Region hatte und entsprechende Symptome zeigt, sollte zunächst von zu Hause aus den Hausarzt anrufen, weil eine telefonische Kontaktaufnahme eine Weiterverbreitung ausbremst. So der Rat des Garg-Ministeriums. Darüber hinaus kann man sich unter der Rufnummer 116 117 an die Kassenärztliche Vereinigung wenden. Diese ist auch außerhalb der Sprechzeiten erreichbar und leistet Hilfestellung bei der Entscheidung über weitere Schritte. Auch die Barmer Krankenkasse hat eine kostenlose Hotline unter 0800 84 84 111 eingerichtet. Sie ist 24 Stunden erreichbar und für alle offen.

Bei aller Sorge um die Gefahr, die vom Corona-Virus ausgeht, sollte man allerdings die Relationen beachten: In der vergangenen Woche erkrankten in Deutschland 7000 Menschen (Schleswig-Holstein: 697) nachweislich an der Grippe, wie das Robert Koch-Institut (RKI) berichtet. Seit November sind 32 an Grippe erkrankte Menschen gestorben. Es ist also nicht ratsam, sich wegen des neuartigen Coronavirus Sorgen zu machen, während man die Grippe ignoriert.