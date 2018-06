jAMAIKA : „Wir sind nicht die dicksten Freunde“

Die Fraktionsvorsitzenden von CDU, Grünen und FDP ziehen nach einem Jahr Jamaika-Koalition Bilanz

von Kay Müller

23. Juni 2018, 10:11 Uhr

Ein Jahr Jamaika-Koalition feiern Sie nächste Woche mit einer Fahrt auf der Kieler Förde. „Alle in einem Boot“ – ist das nicht ein negatives Zeichen, dass sie zusammenrücken müssen?

Tobias Koch: Vielleicht hätten wir noch mehr darüber nachdenken sollen...

Eka von Kalben: ... für mich ist es ein positives Bild. Vor einem Jahr hat Jamaika seine Segel gesetzt und wir nehmen weiter Fahrt auf. Und die Umfragen zu Jamaika geben uns weiter Rückenwind. Wir wollen etwas gemeinsam voranbringen, und wie in unserer Koalition ist auf einem Segelboot eines wichtig: Das Boot fährt nur, wenn das Team zusammenarbeitet.



Und welche Rolle hat die FDP an Bord?

Christopher Vogt: Ich habe leider nur den Segelgrundschein und gucke an Bord meistens entspannt zu – aber das ist in der Koalition nicht so. Wir haben eigene Ansichten, aber eine gemeinsame Agenda, in der sich jeder von uns wiederfindet. Wir sind noch nicht die dicksten Freunde, aber es ist auch kein Zweckbündnis wie teilweise behauptet. Ich bin ja manchmal ein etwas norddeutsch-muffeliger Typ, deshalb habe ich mir das deutlich schwieriger vorgestellt.



Das sieht der Oppositionsführer anders: Ralf Stegner sagt: „Bei Jamaika macht jeder, was er will.“

Koch: Das ist die übliche miesepetrige Art von Herrn Stegner – seine Paraderolle. Dass wir manchmal unterschiedlicher Meinung sind, sagen wir ja ganz offen und gehen sachlich und entspannt damit um. Wenn es überhaupt Risse gibt, dann bei der SPD.



Sie sagen immer, dass jeder seine Meinung haben darf, aber irgendwann muss doch auch mal eine Seite eine Kröte schlucken, die schwer verdaulich ist.

von Kalben: Stimmt.



Das Abschiebegefängnis.

von Kalben: Ja, wir haben die Pläne fortsetzen müssen, die die Regierung in der Küstenkoalition angefangen hat. Wir sind für etwas anderes gewählt worden, aber in einer Koalition müssen alle Kompromisse schließen. Und die anderen Parteien im Jamaika-Bündnis haben im Gegenzug zugestimmt, dass wir über das Bundeskontingent hinaus Flüchtlinge aufnehmen.



Ist es nicht schwer, das der eigenen Basis zu verkaufen?

von Kalben: Ja, aber wir versuchen als Koalition auch das abzubilden, was die Mehrheit der Bevölkerung will. Die ist genauso gespalten wie wir als Jamaika-Koalition – und so versuchen wir, eine Gemeinsamkeit herzustellen. Das ist für mich gelebte Demokratie.

Vogt: Für uns war immer klar, dass wir eine humanitäre Flüchtlingspolitik wollen, aber gleichzeitig auch die Akzeptanz erhöhen und den Rechtsstaat durchsetzen müssen, indem wir uns auch um notwendige Rückführungen kümmern. Dadurch nimmt man auch den Populisten das Wasser von der Mühle. Und da ist es mehr als eine Stichelei, wenn ich sage, dass es schön wäre, wenn wir wieder eine große Oppositionspartei hätten, die sich mal konstruktiv einbringt.



Frau von Kalben, wie sehr nervt Sie, dass Ralf Stegner sich seit einem Jahr an Ihnen abarbeitet?

Klar perlt das nicht an mir ab – würde ich was anderes sagen, würde das nicht stimmen. Vor allem stört mich die Art und Weise, mit der er Jamaika spalten will. Wir sind keine Verräter, nur weil wir eine andere Koalition eingegangen sind. Im Bund koaliert die SPD doch auch mit der Union. Dass die ins konservative Lager gehen dürfen und wir nicht, das ist doch verrückt. Und im übrigen war es doch der SPD-Minister Stefan Studt, der mit Planungen für das Abschiebegefängnis begonnen hat – jetzt etwas anderes zu behaupten, ist nicht redlich. Vielleicht gibt es diese besondere Heftigkeit bei der SPD, weil die über ihre Lage einigermaßen verzweifelt ist...

Vogt: ...denn die Sozialdemokraten merken gerade, dass die Grünen ihnen immer mehr den Rang als führende linke Kraft ablaufen. Diesen Rosenkrieg könnt ihr euch als Grüne doch gelassen anhören. Der SSW ist in seiner Oppositionsarbeit viel konstruktiver.

von Kalben: Deren Anträge kann man ernst nehmen und diskutieren.

Vogt: Aber wenn da jemand so wie Herr Stegner beleidigte Leberwurst spielt, bringt das keinem was.



Aber die SPD hat doch nicht mit allem Unrecht. Etwa, wenn sie erklärt, Sie hätten die Abstände von Wohnhäusern zu Windkraftanlagen nicht so vergrößert wie Sie es im Wahlkampf angekündigt haben.

Koch: Da haben wir im Wahlprogramm eine Vergrößerung der Abstände gewollt...

Herr Stegner würde sagen versprochen.

Koch: Das Wahlprogramm ist zunächst ein Angebot an die Wähler, mit dem man zeigt, was man durchsetzen will. Wir werden die Abstände von 800 auf 1000 Meter erhöhen – das ist ein sensationelles Ergebnis, das nur möglich wurde, weil wir gemeinsam an allen möglichen Stellschrauben gedreht haben, während die SPD nach wie vor auf 800 Meter Abstände setzt und kritisiert, dass wir nicht genug erreicht haben. Das ist schon absurd.

Vogt: 1000 Meter stehen bei uns 1:1 im Wahlprogramm. Klar hätten wir bei kleineren Siedlungen auch größere Abstände gewollt, aber wir hatten in unserem Programm auch keine Strommengen festgeschrieben, die wir erzeugen wollen. Bei den Grünen war es genau umgekehrt.

von Kalben: Das ist eben Jamaika, dass man sich dann einigt. Wenn die einen für schwarz sind und die anderen für weiß, dann kann es am Ende sein, dass wir uns für ein „wunderschönes“ Grau entscheiden. Das wirkt sogar auf den Bund: etwa unser Vorschlag für ein Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche bei gleichzeitiger Beratung. Oder der Vorstoß für ein Plastikverbot in Lebensmittelabfällen, die weiterverarbeitet werden. Oder bei der Grunderwerbsteuer, die manche gleich ganz abschaffen wollten...

Vogt:...Moment.

von Kalben: Na ja, jedenfalls wollen wir Häuslebauer entlasten und die großen Geschäftemacher besteuern. Da haben wir aus Jamaika heraus im Bund viel erreicht.

Koch: Wir haben ja auch als Union im Land viele Dinge mitgetragen, die in unserer Bundespartei noch nicht mehrheitsfähig sind, etwa der Modellversuch zur Freigabe von Cannabis, die Forderung nach Familiennachzug von Flüchtlingen oder das Transsexuellengesetz.



Was ist denn der besondere Geist von Jamaika?

Vogt: Wir legen offen, wenn wir etwas anders sehen als die anderen Partner. Und zwar nicht so, dass wir – wie gerade im Bund zu sehen – aufeinander einschlagen und am Ende jeder nur noch darum bemüht ist, irgendwie sein Gesicht zu wahren.

von Kalben: Und einer muss der Sieger sein.

Vogt: Genau, bei uns werden die Menschen nicht abgeschreckt, aber sie können die Parteien trotzdem klar unterscheiden, weil Konflikte vernünftig dargestellt werden. Das stärkt das Vertrauen in die Politik. Es nervt die Leute doch, wenn Parteien nur auf ihre eigene Profilierung gucken und nicht auf das Wohl des Landes.



Gibt es keine Punkte, wo Sie nicht zusammenkommen?

Koch: Doch.

Vogt: Klar.

von Kalben: Aber die sagen wir nicht.



Bestimmt wenn es künftig häufiger um Dinge geht, die nicht im Koalitionsvertrag stehen...

Koch: Davon haben wir ja schon einige beschlossen. Etwa den Ausbau des Holstein-Stadions oder die Einführung von A 13 für Grundschullehrer.



Das lässt sich auch schnell machen mit viel Geld.

Koch: Trotzdem muss man sich ja inhaltlich einig werden wofür man es sinnvoll ausgibt. Wenn wir so weitermachen ist es doch von Vorteil, dass der Koalitionsvertrag vorzeitig abgearbeitet ist. Machen wir eben einen Vertrag 2.0.



Ist Jamaika ein Modell für andere Länder oder den Bund?

Vogt: Selbstverständlich, ich bedaure, dass das im Bund nicht geklappt hat. Mehrparteienbündnisse nehmen zu, wir als FDP sind in den Ländern auch in Koalitionen mit der CDU oder mit SPD und Grünen. Und die Grünen koalieren sogar mit allen außer mit der AfD und der CSU, obwohl Letzteres in Bayern ja auch bald kommen kann.

Koch: Und klar ist Jamaika ein Modell für andere Länder. Das Interesse ist jedenfalls riesengroß. Das schweißt uns zusammen, weil wir zeigen wollen, dass wir das weiter hinkriegen.



Was haben wir denn im nächsten Jahr von Ihnen zu erwarten?

von Kalben: Jamaika muss das Agenda-Setting in den nächsten vier Jahren machen und nicht die Populisten. Für mich gehört auch ein Islamvertrag im Rahmen eines Integrationsgesetzes dazu. Wir treiben die Energiewende weiter voran. Auch bei der Digitalisierung werden wir mit unserem neuen Minister viel anstoßen.

Vogt: Auf den sind wir auch sehr gespannt. Bei der Digitalisierung haben wir noch viel Luft nach oben. Außerdem haben für uns der Kita- und Straßenausbau eine hohe Priorität. Da wird man bis zur Mitte der Legislaturperiode sehen, dass es nicht nur Baustellen gibt, sondern auch sanierte Straßen. Und meine geringste Sorge ist, dass Langeweile aufkommt.

Koch: Wir haben beschlossen, mehr Lehrer und Polizisten einzustellen, die wird man in den kommenden Jahren sehen, genauso wie sanierte Schulen. Wir werden den Finanzausgleich mit den Kommunen voranbringen. Die Projekte gehen uns nicht aus.



Und in eineinhalb Jahren? Feiern Sie dann wieder auf einem Boot oder lieber Bergfest?

Vogt: Vielleicht auf dem Bungsberg?

von Kalben: Nee, ich würde vorschlagen, dass wir uns in ein Ruderboot setzen und uns noch mehr anstrengen.

Koch: Ich weiß nicht. Bergfest klingt so, als wenn wir die Hälfte schon erreicht hätten. Wir sind doch noch lange nicht am Ende, für mich kann Jamaika ruhig noch länger dauern.