„Wir Schweden haben es anders gemacht“

Der Musiker und Jazz-Baltica-Intendant Nils Landgren über seine Erwartungen an das Weihnachtsfest, die Corona-Pandemie und sein neues Album

20. Dezember 2020, 19:16 Uhr

Herr Landgren, sind Sie in Anbetracht dieser besonderen Zeit und Umstände schon in Weihnachtsstimmung?

Nicht ganz. Ich war die die letzten 30 Jahre eigentlich immer bis zum 22. Dezember auf Tour, die ist allerdings in diesem Jahr aus bekannten Gründen leider ausgefallen. Aber ich freue mich auf die Zeit mit meiner Frau. Wir haben keine Kinder, wir feiern Weihnachten eigentlich meistens alleine und schenken uns auch nichts, weil wir der Meinung sind, dass wir beide alles haben, was wir brauchen. Das einzige, was wir uns wünschen ist, dass wir unsere Liebe behalten und gesund bleiben.



Und wie sieht das Weihnachtsfest bei Ihnen aus?

Erst einmal kochen wir was Schönes zusammen, das gehört zu unserer Tradition.



Haben Sie ein traditionelles Weihnachtsessen?

Ja, wir machen gern einen Weihnachtsschinken. Das ist eine besondere Art der Zubereitung, der Schinken wird im Ofen gebacken. Das werden wir wahrscheinlich auch in diesem Jahr wieder machen. Dazu gibt es Grünkohl nach einem Rezept des Vaters meiner Frau, der Küchenchef war. Der Grünkohl wird dabei in Schinken- oder Gemüsebrühe und mit viel Sahne so lange gekocht, bis er richtig weich wird.



Auch in Schweden ist die Zahl der Gäste an den Weihnachtstagen begrenzt. Mussten Sie unangenehme Entscheidungen treffen?

Nein. Unsere Eltern sind längst verstorben und meine beiden Brüder feiern natürlich mit ihren Kindern und Enkelkindern. Das wird schon nicht ganz einfach, denn in Schweden dürfen sich auch an Weihnachten höchstens acht Leute treffen. Aber für uns ist diese Zweisamkeit an den Weihnachtstagen immer sehr wichtig, weil meine Frau als Schauspielerin und ich als Musiker normalerweise viel unterwegs sind und es genießen, wenn wir mal zusammen nichts tun. Meist haben wir bis kurz vor Weihnachten gearbeitet und kurz danach wieder weitergemacht. Wir waren also oft einfach nur kaputt und hatten gar nicht immer die Lust und Energie, um andere Leute zu treffen. Aber wir sind auch wirklich gern zusammen.



Dann war dieses Jahr wahrscheinlich eine positive Ausnahme, weil Sie viel mehr Zeit als sonst miteinander verbringen konnten.

Ja, absolut, in normalen Jahren spielen wir jeden Tag unsere Weihnachtskonzerte, oft auch zweimal am Tag. Das ist eine sehr intensive Zeit. Aber in diesem Jahr ist alles anders. Deshalb nutzen meine Frau und ich die Zeit, um Sachen zu machen, zu denen wir sonst nicht kommen. Gerade etwa gehen wir durch alle Fotoalben und sortieren sie, das ist eine Mammutarbeit. Und wir versuchen zu planen, wie wir einkaufen gehen können, ohne zu viele Leute zu treffen.



Klingt nach Entschleunigung...

Ja, aber ich finde es gerade deshalb erstaunlich, wie schnell die Zeit derzeit vergeht. Diese Monate seit März sind einfach verschwunden. Und ich bin sehr froh, dass wir hier in Skillinge leben und es nur 200 Meter bis zur Ostsee sind. Wir sind sehr viel spazieren gegangen.



Wo genau liegt Skillinge?

Das liegt im Südosten Schwedens, nicht weit entfernt von Ystad, das ja eher als Wallander-Land bekannt ist. Hier im Ort wohnen rund 800 Leute, hier kann man stundenlang am Meer entlanglaufen, ohne einen Menschen zu treffen. Das ist wirklich schön.



Was Sie schildern, klingt sehr nach der deutschen Idealvorstellung vom schwedischen Leben und der gemütlichen skandinavischen Weihnacht. Schweden war aber auch in einem anderen Bereich im Fokus, weil das Land im Bereich der Corona-Maßnahmen anfangs einen anderen Weg mit sehr viel weniger Einschränkungen gegangen ist, um dann doch wieder umzuschwenken. Wie haben Sie diese Entwicklungen wahrgenommen?

Es ist, wie überhaupt fast immer bei diesem Corona-Thema, sehr schwierig, eine genaue Meinung dazu zu haben. Ich bin da eher vorsichtig mit starken Aussagen. Am Anfang jedenfalls sah bei uns alles gut und entspannt aus. Die Zahlen sind über den Sommer runtergegangen, was vielleicht mit der Art, wie wir leben, zusammenhängt. Schweden ist ein kleines Land, mit einem Zehntel der deutschen Bevölkerung. Dadurch entsteht mehr Nähe, aber auch größere Solidarität.



Und diese Solidarität hat mit der Zeit nachgelassen?

Ich glaube zumindest, dass sich das mit der Zeit etwas verändert hat. Die Menschen hier hatten, wie überall auch, die Nase voll von den all den Restriktionen, sie haben die sinkenden Zahlen gesehen und wieder angefangen, sich zu treffen und all das zu tun, was sie nicht tun sollten. Das Ergebnis sehen wir jetzt an den harten Einschränkungen und der Begrenzung des Weihnachtsfestes auf acht Personen.



Würden Sie dennoch sagen, dass der schwedische Weg der bessere war?

Nein, ich denke, es wäre ein Fehler, jetzt den deutschen mit dem schwedischen zu vergleichen und zu sagen: Wir haben das besser oder schlechter gemacht. Wir Schweden haben es anders gemacht, ob das richtig oder falsch war, werden wir irgendwann sehen.



Wird zu viel über Fehler im Umgang mit der Pandemie gesprochen?

Ja. Niemand konnte voraussehen, was in den vergangenen Monaten passiert ist. Wir hatten hier natürlich auch einige Demonstrationen von Rechtsradikalen und Verschwörungstheoretikern, aber nicht in der Größenordnung wie in Deutschland. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass in einer kleineren Gesellschaft die Anweisungen und Empfehlungen eher befolgt werden. Das ist ein bisschen wie in einer Familie, meistens funktioniert es ganz gut. Schweden ist bestimmt kein Musterland, aber Schweden hat eine gute Strategie gehabt. Bisher zumindest, jetzt werden wir sehen, wie weit die Solidarität trägt, denn jetzt brauchen wir sie wirklich. Wenn die Zahlen weiter steigen, dann sieht es auch hier nicht gut aus. Aber ich bin Optimist und hoffe, dass wir das in den Griff kriegen.



Sie leben in Schweden, stehen aber mit einem Bein auch immer in Deutschland. Hier hat es viele Diskussionen um die Hilfen für die Kultur gegeben. Wie ist die Situation in Schweden?

Ähnlich. Ich verfolge die Diskussionen in beiden Ländern sehr genau. Auch bei uns gibt es ein Hilfssystem, die Regierung gibt viel Geld, aber wo die Gelder landen, ist nicht immer so ganz klar. Und viele Solokünstler bekommen nichts, auch weil die Kriterien nicht immer zu verstehen sind. Bei mir selbst wird es noch eine Weile gehen, aber viele andere gehen pleite oder müssen ihre Häuser verkaufen.



Fehlt der Kultur die Lobby?

Ja, wir haben keine Lobby. Das hat damit zu tun, dass der Name Solokünstler schon für sich selbst spricht. Wir haben auch keine Gewerkschaften, da sind wir ziemlich schwach geworden in den vergangenen Jahrzehnten. Das alles bringt einen Mangel an Durchsetzungsfähigkeit mit sich – und dann haben die Freiberufler keine Chance. Wenn es um das Zahlen von Steuern geht, sind sie Teil des Systems, aber wenn es darum geht, Hilfe zu bekommen, stehen sie plötzlich allein da. Das ist nicht gut – und so ist es auch in Deutschland. Dabei ist die Kultur eine Riesenindustrie mit großen Umsätzen und vielen Beschäftigten. Derzeit wirkt es, als könnten nur wir selbst uns helfen…



Wie?

Das ist eine gute Frage. Wir bei Jazz Baltica haben eine Solidaritätsaktion begonnen und 45 000 Euro gesammelt, um allen Künstlern, die in diesem Jahr nicht bei uns auftreten konnten, 80 Prozent ihrer Gage zu bezahlen. Das war das, was wir machen konnten, aber wir sind ja auch nur ein kleines Jazzfestival.



Wie geht es bei Jazz Baltica im kommenden Jahr weiter?

Wir hoffen, dass wir das Festival wie gewohnt stattfinden lassen können. Aber das werden wir erst im kommenden Jahr entscheiden, weil wir ja wissen müssen, wie viele Besucher wir reinlassen oder ob wir überhaupt spielen dürfen. Aber unser Plan ist auf jeden Fall, das Programm, das wir in diesem Jahr absagen mussten, 2021 auf die Bühne zu bringen.



Und werden Sie auch 2021 wieder eine Weihnachtsplatte veröffentlichen und wie gewohnt auf Tour gehen?

Eine neue Platte wird es wahrscheinlich nicht geben, weil wir uns nicht treffen dürfen. Wenn wir im Studio sind, dann sind wir acht Leute plus Techniker, das geht derzeit nicht. Unsere Musik lebt nun einmal vom physischen Zusammenspiel. Aber nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall auf Tour gehen, wenn es erlaubt ist. Dann werden wir das Material präsentieren, das wir schon haben.



Wann produzieren Sie denn immer Ihre jeweiligen Weihnachtsalben?

Immer ein Jahr im Voraus, jeweils in der Vorweihnachtszeit. Das aktuelle Album „Christmas with my friends VII“ ist im Dezember 2019 entstanden.



Ein weihnachtliches Arbeitsritual also.

Genau. Und das fehlt uns in diesem Jahr natürlich sehr.



Dann bleibt zum Schluss nur noch die Frage nach dem weihnachtlichen Ritual bei Ihnen zuhause, das nicht fehlen darf.

Also zunächst einmal müssen wir am Heiligen Abend alle Kerzen im Haus anzünden, das ist uns sehr wichtig, nicht nur weil der schwedische Winter sehr, sehr dunkel ist. Später machen meine Frau und ich einen langen Spaziergang in unser Dorf. Die große Runde ist eine Stunde lang, die laufen wir seit 23 Jahren immer an Weihnachten, seit wir hier eingezogen sind. Damals sind wir das erste Mal bei Sturm und Regen durch den Ort gelaufen. Das ist tatsächlich unser Ritual geworden, dabei sprechen wir über Freunde und Familienmitglieder, die nicht mehr da sind. Wenn wir wieder zu Hause sind, schauen wir ein bisschen fern oder singen zusammen. Und nach dem Essen trinken wir einen Weihnachtsschnaps – ohne diese ganzen Rituale ist es kein richtiges Weihnachtsfest.





Nils Landgren: „Christmas with my friends VII“, ACT Music