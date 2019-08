Nach vier Jahren steht der Umzug des Kieler Universitätsklinikums in den Neubau an

von Margret Kiosz

31. Juli 2019, 14:32 Uhr

Kiel | „Wir schaffen das“ steht auf großen Plakaten auf den Bauzäunen des Uniklinikums in Kiel – aufgehängt wurden sie lange bevor der Merkel-Spruch zum Slogan der neuen Willkommenskultur wurde. Inzwischen sind vier Jahre vergangen und UKSH-Chef Jens Scholz verkündet stolz: „Wir haben es geschafft“.

Zwar wuseln noch überall auf dem Klinik-Gelände Bauarbeiter und legen letzte Hand an. Aber der Termin steht: Am 16. August wird das „Klinikum der Zukunft“ seine Pforten öffnen – mit prominenten Rednern aus Bundes- und Landespolitik. Satt der üblichen Streicher sorgt Popsängerin Sarah Connor für das musikalische Beiprogramm.

Mit der Vollendung eines der größten medizinischen Bauprojekte Europas ist das UKSH gut gerüstet, hofft Scholz. Doch mit einer zünftigen Einweihungsfeier ist es nicht getan. Bevor die Hochleistungsmedizin auf 64 000 Quadratmeter Neubaufläche und 20 000 Quadratmetern Umbaufläche in Betrieb gehen kann, steht den UKSH-Mitarbeitern eine Mammutaufgabe bevor. „Der Umzug einer Klinik in dieser Größenordnung bei laufendem Betrieb ist eine logistische Herausforderung“, weiß Scholz.

Vom 22. bis 25. August beziehen 13 Kliniken zeitgleich die neuen Räume, dann müssen medizinische Geräte und 600 neuen Betten pünktlich an ihrem Platz sein. Weil die Krankenversorgung nicht stillstehen darf, fährt das UKSH am Umzugswochenende zweigleisig: So können die Patienten parallel sowohl im Alt- wie im Neubereich operiert und behandelt, ja, sogar Säuglinge geboren werden.

Für die Mitarbeiter haben die Umzugsplanungen schon lange bevor begonnen. Da ging es um Ausstattung, Urlaubspläne, doppelte Schichtbesetzungen für die Umzugstage und die Tatsache, dass betriebsbereite Operationssäle für Notfälle sowohl am alten wie am neuen Standort parallel einsetzbar sind. Für jeden Bereich im sensiblen Klinikbetrieb werden seit Wochen die Prozesse in der Theorie durchgespielt und die Abläufe perfekt organisiert. Jeder Intensivpatient wird am Umzugstag von einem Arzt und einer Pflegekraft eng begleitet. Die Geräte werden am Bett mittransportiert, als würde der Patient zur Computertomografie oder zum Operationssaal gefahren.

Allein für den Transport aus der erst 1978 neu erbauten und jetzt aufgegebenen Kinderklinik werden 31 Intensiv-Inkubatoren samt 21 Beatmungsgeräten und Monitoreinheiten von Alt nach Neu bewegt. „Dankenswerterweise helfen uns dabei die Feuerwehr Kiel, das THW und andere Hilfsorganisationen“, erklärt UKSH-Sprecher Oliver Grieve.

Bald geht es auch mit dem Packen los: „Ab der kommenden Woche werden die Umzugsmaterialien angeliefert“. Jörg Niemüller, Chef des „Changing Managements“ rechnet mit 6500 Umzugskartons und 6000 medizinischen Gerätschaften, die an den Umzugstagen auf Wanderschaft gehen. „Wir planen den Transport von 520 Patienten und etwa 180 Lkw-Ladungen für die parallel laufenden Güterumzüge“, schätzt er. Seit Wochen wird zudem in sogenannten Pilotstationen das Aufbereiten des Essens geübt. Die Verpflegung für die Patienten kommt künftig nämlich nicht mehr fix und fertig aus der Großküche, sondern wird vor Ort individuell zusammengestellt. Noch hat das Personal zwei Wochen Zeit, das neue Gebäude zu erkunden und sich zu orientieren. Leicht ist das nicht: Allein 31 Personen- und 19 Lastenaufzüge führen zu den 17 Normal- und zehn Intensivstationen.

Das Raumkonzept ist auf Effizienz ausgelegt, Stationen können künftig auch über die engeren Fachgrenzen hinaus (Innere, HNO, Gynäkologie) belegt werden, und das Personal wird teilweise in neu zusammen gewürfelten interdisziplinär aufgestellten Teams arbeiten – vor allem aber in modernen Gebäuden. Die Bedingungen für Mitarbeiter und Patienten in dem teilweise über hundert Jahre alten dezentralen Gemäuer der ehemaligen kaiserlichen Kasernen galten vielerorts als Zumutung.

Der Weg zu dem Neubau war steinig. Obwohl klar war, das neu gebaut werden musste, wurde jahrelang um den richtigen Weg gerungen, zeitweise war sogar eine Privatisierung des UKSH nach dem Vorbild Marburg-Gießen im Gespräch. Das wurde jedoch von der SPD verhindert. 2012 gab der Landtag grünes Licht für eine europaweite Ausschreibung. Den Zuschlag erhielt das Konsortium BAM/VAMED. Ihm wurden Planung, Neubau und Sanierung der Immobilien an den Standorten Kiel und Lübeck für 520 Millionen Euro übertragen. Für 30 Jahre übernimmt das Konsortium zudem den Betrieb. Eigentümer bleibt aber das Land. Über die Finanzierung besteht bis heute Uneinigkeit zwischen dem hoch verschuldetem UKSH und dem Land.