„Wir nehmen Flüchtlinge auf“

Deutschland hat sich als einziges Land bereit erklärt, Flüchtlinge von der Insel Lesbos aufzunehmen – im Norden stehen 15 Kommunen bereit

von Kay Müller

20. September 2020, 19:36 Uhr

Kiel | Genau 1553 sollen es sein. So viele Menschen will Deutschland aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos aufnehmen. Nach der Verteilungsklausel unter den Bundesländern würden damit 50 Flüchtlinge nach Schleswig-Holstein kommen können.

Die Landesregierung hat sich bereit erklärt, sogar noch mehr Geflüchtete aufzunehmen. Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen des Landes, Stefan Schmidt, hat sich gemeinsam mit Kollegen aus anderen Bundesländern an Innenminister Horst Seehofer gewandt. „Jetzt gilt es, Soforthilfe zu leisten, nämlich das Lager aufzulösen und alle – nicht nur einen Teil der Geflüchteten – auf menschenwürdige Unterkünfte in Europa zu verteilen“, heißt es in einem gemeinsam verfassten Brief. Dazu könne die Bundesregierung auf „die explizite Aufnahmebereitschaft weiterer Bundesländer und Kommunen zurückgreifen“.

Bundesweit haben sich bislang 174 Städte, Kreise und Gemeinden der Initiative „Seebrücke“ angeschlossen und sich zum Teil schon vor Jahren zu sogenannten „sicheren Häfen“ für Flüchtlinge erklärt. Wir dokumentieren die Entscheidungen und Motivationen der 15 Kommunen aus Schleswig-Holstein, den Menschen in Not helfen zu wollen.