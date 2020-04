„Wir können ja nicht rückwärts wieder rausgehen“

Ambulante Pflegedienste in Zeiten der Corona-Krise: Professionelles Arbeiten trotz gemischter Gefühle und oftmals bedrückenden Erfahrungen

von Martin Jahr

02. April 2020, 10:30 Uhr

Glücksburg | Draußen wird es langsam hell, die Sonne vertreibt die letzten Reste des Nachtfrosts. Im Büro der Diakonie-Sozialstation in Glücksburg blubbert die Kaffeemaschine. Die Beschäftigten des ambulanten Pflegedienstes „Pflege in der Förderegion“ setzen sich in ihre Autos und beginnen ihre Touren. 220 Kundinnen und Kunden unterschiedlicher Pflegegrade (siehe Info-Kasten) wollen versorgt werden. An sieben Tagen in der Woche. Auch in Zeiten der Corona-Krise.

„Wenn es jemand schlecht geht, sollen wir dann rückwärts wieder rausgehen?“, fragt Pflegedienstleiterin Anne Jürgensen. Sie räumt ein: „Wir haben auch gemischte Gefühle. Wir wissen ja nicht, was uns hinter der Tür, an der wir klingeln, erwartet.“

Der erste Termin. Hände desinfizieren, Einmal-Handschuhe überstreifen, die Schutzmaske über Mund und Nase ziehen. Krankenschwester Karin S. (51) klingelt an der Tür. Ein älterer Herr öffnet. „Moin“. „Moin.“ Man kennt sich. Der 84-Jährige beobachtet, wie Karin S. seiner Frau (82) mit geübten Griffen die Kompressionsstrümpfe überstreift. Der Fotograf lockert das Geschehen mit einem Spruch auf: „Ihr Bein kommt jetzt ganz groß raus“, sagt er zu der Dame, die lachen muss.

Ein kurzes Gespräch, dann geht’s weiter. Handschuhe abstreifen und entsorgen, die Maske vom Gesicht ziehen. Und sich immer und immer wieder die Hände desinfizieren. Der Pflegedienst bezieht sein Desinfektionsmittel von örtlichen Apotheken. „Aber die haben auch schon Probleme, an den Alkohol zu kommen“, weiß Anne Jürgensen, die gerade versucht hat, neue Schutzmasken für ihr Team zu bestellen. „Früher haben die mal 50, 60 Cent gekostet, jetzt acht Euro. Zustände wie auf dem Schwarzmarkt“, sagt sie kopfschüttelnd.

Zwölf bis 15 Kunden suchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Regel während einer Schicht auf. „Zu einigen fahren wir auch drei-, viermal täglich“, berichtet Anne Jürgensen. Das hängt davon ab, was zu tun ist. Karin S. zählt auf: „Wir helfen beim Waschen und Duschen, ziehen Kompressionsstrümpfe über, entleeren auch mal einen Toilettenstuhl. Bei der Behandlungspflege machen wir Injektionen, stellen Medikamente und wechseln Verbände.“ Auch Essen wird ausgeteilt.

Reich werden kann man in diesem Beruf nicht. „Wir wünschen uns eine verlässliche Veränderung der Gehaltsstruktur“, formuliert es Anne Jürgensen vorsichtig. Karin S. merkt müchtern an: „Davon, dass die Leute auf den Balkonen stehen und klatschen, kann ich mir nichts kaufen.“

49 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um die Pflegebedürftigen. Noch ist niemand mit dem Coronavirus infiziert, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Aber weiß man das denn so genau? Es kann passieren, das ist allen bewusst. „Wir stehen erst am Anfang, das nimmt erst noch Fahrt auf“, so Anne Jürgensen. Man ist vorbereitet. Für den Erstkontakt mit einem Betroffenen hat sie eine „Pandemie-Box“ mit Desinfektionsmittel, Handschuhen, FFP 2-Masken, Schutzkittel und Schutzbrille.

Der nächste Termin mit Karin S. Versorgt wird eine an Multipler Sklerose erkrankte Frau, die sich Gedanken über ihre 24-Stunden-Betreuung bei einem anderen Pflegedienst macht. „Die Mitarbeiter kommen meist aus Polen. Bis zum 16. April ist alles geregelt, hat man mir gesagt. Ich hoffe, dass es weitergeht und die Leute einreisen dürfen“, sagt sie.

Eine Unterschrift noch, dann geht es weiter. Zum nächsten Kunden. Wieder desinfizieren, wieder Handschuhe, wieder Schutzmaske. Wieder nicht wissen, was einen erwartet.

Die Sonne knallt vom Himmel. Im Büro fiel vorhin das Wort „Finalpflege“. Ist es das, wonach es sich anhört? Ja, ist es. Die pflegerische Begleitung eines Sterbenden. Auch das gehört zum Alltag wie der Schichtbetrieb, die oftmals bedrückenden Erfahrungen, die ausbaufähige Bezahlung. Und dennoch: „Der Beruf ist gar nicht so schlimm, wie viele denken“, sagt Karin S. und steigt wieder in ihr Auto. Sie wird schon erwartet.