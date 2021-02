Kinder und Corona im Landtag : „Wir brauchen soziale Kontakte, aber auch Sicherheit“

Hannah Bockholt (15) und Janne Köster (14) zwei jungen Reporterinnen aus Osterrönfeld bei Rendsburg, schreiben über die Expertenbefragung im Landtag.

Avatar_shz von Hannah Bockholt und Janne Köster

19. Februar 2021, 18:26 Uhr

Kiel | Wir werden nicht gehört. Unsere Perspektive wird nicht beachtet. Das war die Hauptaussage in der Experten-Anhörung im Landtag bezüglich der Auswirkungen von den Maßnahmen auf Kinder und Jugendliche.

Sowohl Emma-Louisa Döhler, 19 Jahre, Vorsitzende des Jungen Rats Kiel, als auch Gunda Voigts, Professorin für Kinder- und Jugendarbeit an der HAW Hamburg, plädierten dafür, dass Kinder und Jugendliche in Entscheidungen mit eingebunden werden müssen. Vor allem dann, wenn es um unser Leben und um unsere Zukunft geht.

Emma-Louisa Döhler erklärte, dass sich nur jeder vierte Schüler in schulische Prozesse eingebunden fühle. „Für uns ist es sehr wichtig, dass dieser Punkt angesprochen wurde, weil sich junge Leute engagieren wollen, aber oft nicht gehört und ernst genommen werden.“ Sie betonte zudem, dass gerade in dieser Zeit, in der jegliche Normalität fehle, es wichtig sei, die Schüler zu beachten. „Nur so kann eine Entscheidung getroffen werden, die uns wirklich hilft.“

„Kindheit und Jugend lässt sich nicht verschieben“, erklärte Professorin Voigts. In unserer Kindheit legen wir die Grundlagen für unser späteres Leben. Durch Erfahrungen lernen wir, mit anderen umzugehen. Dafür brauchen wir soziale Kontakte, auch außerhalb der Familien.

Michael Ruff

Diese kann es in der Schule geben, die aber oft nur als Lernort gilt. Laut den Expertinnen sollte man Schule nicht nur darauf reduzieren, sondern hervorheben, dass auch das soziale Miteinander wichtig ist.

Allerdings legen die 19-Jährige und die Professorin den Hauptfokus auch auf Freizeitangebote. Diesen Gesichtspunkt finden wir gut, weil in den Nachrichten oft nur über Schulen und deren Öffnungen berichtet wird. Das Distanzlernen läuft bei uns gut, sodass wir die Schule gar nicht vermissen. Oft fällt es uns viel schwerer, wenn unsere Hobbys und die damit verbundenen Kontakte wegfallen.

Wir finden gut, dass die beiden angesprochen haben, dass Kommunikation in dieser Zeit wichtig ist. Auch dass man individuell auf die einzelnen Kinder, Jugendlichen und ihre Bedürfnisse eingehen sollte. Dafür sind vor allem soziale Einrichtungen wie Jugendzentren oder Vereine wichtig. Deswegen fordert Professor Voigts Öffnungen, was wir so nicht gut finden. Denn dabei kam unserer Meinung nach der Aspekt der Gesundheit und Sicherheit zu kurz. Würden wir durch unsere Kontakte jemanden, der uns nahe steht, anstecken, wäre keinem geholfen.