„Wir brauchen mehr heimische Energien“

Matthias Boxberger, Vorstandsvorsitzender von HanseWerk spricht im Interview über Wegwerfstrom, Potenziale von Wasserstoff und den „Südlink“

Avatar_shz von mks

27. Oktober 2020, 21:17 Uhr

Unsere Energiewende ist sicher, sauber und bezahlbar“, verspricht Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, „auf diesem Weg haben wir schon einiges erreicht.“ Was Altmaier nicht verrät: Im vergangenen Jahr sind allein in Schleswig-Holstein 380 Millionen Euro für Phantomstrom bei der Zwangsabschaltung von Windrädern „verbrannt“ worden. Die Kosten der Energiewende entwickeln sich in schwindelerregende Höhen. Bis zum Jahr 2025 müssen geschätzt rund 520 Milliarden Euro aufgewendet werden, hat das Institut für Wettbewerbsökonomik an der Uni Düsseldorf errechnet. Eine vierköpfige Familie zahlt somit direkt und indirekt über 25 000 Euro für die Energiewende.

Daraus ergeben sich Fragen, über die Jürgen Muhl und Stefan Lipsky mit Schleswig-Holsteins wichtigstem Energie-Experten, Matthias Boxberger, dem Vorstandsvorsitzenden von HanseWerk in Quickborn gesprochen haben.



Schleswig-Holstein kann mehr Strom produzieren als es die Netze verkraften. Dadurch werden jährlich Ausgleichszahlungen von meist mehr als 300 Millionen Euro fällig. Das sind Summen, die den Verbrauchern kaum noch zu vermitteln sind. Sehen Sie einen Ausweg?

Matthias Boxberger: „In der Tat wurde in den vergangenen Jahren mehr Windstrom angeboten, als von den Netzen aufgenommen werden konnte. Deshalb findet unter großen Anstrengungen der Ausbau insbesondere der Strom-Autobahnen statt. Bis der abgeschlossen ist, werden wir leider immer wieder in solche Situationen kommen. Aus heutiger Sicht könnten wir aber unter dem Betrag der Ausgleichszahlungen von 2019 bleiben, weil das zweite Quartal 2020 nicht so windstark war. Aber auf 250-300 Millionen Euro müssen wir uns einstellen. Weil wir auch in den kommenden Jahren noch nicht über die nötigen Netzkapazitäten verfügen werden, gibt es eine Reihe von Initiativen, wie man den vor Ort erzeugten Strom auch vor Ort nutzen kann.“



...und wann wird es endlich ausreichend Netzkapazitäten geben?

„Im Monitoringbericht des Bundeswirtschaftsministeriums wird derzeit noch der Zieltermin für die Fertigstellung des „Südlink“ von 2026 genannt. Der Termin wird sich leider kaum noch halten lassen, so dass wir kurzfristig mit der offiziellen Bekanntgabe eines späteren Inbetriebnahmetermins rechnen. Für den Norden ist die Fertigstellung der Stromtrasse „Südlink“ entscheidend. Der „Südlink“ ist die elektrische A 7 aus Schleswig-Holstein heraus und erst wenn diese Verbindung steht, kann die zukünftig in Schleswig-Holstein gewonnene Windenergie in den Süden abtransportiert werden.“



…wann ist mit einem Stromtransfer in den Süden zu rechnen?

„Den haben wir heute schon, aber nicht in dem Umfang, in dem wir ihn heute und in den kommenden Jahren bräuchten.“

…wie weit sind wir heute schon, in Prozenten ausgedrückt?

„Heute wird gut die Hälfte von dem erfüllt, was wir benötigen. Aber wir werden in Zukunft auch immer mehr „Erneuerbare-Energie-Angebote“ in unserer Region haben. Dieser Gedanke ist gerade für Schleswig-Holstein ein ganz wichtiger strategischer Punkt. Wie soll das funktionieren? Man muss den Verbrauch mit der zu erwartenden Einspeisung koordinieren. Das machen wir mit der von uns entwickelten Digital-Plattform ENKO. Außerdem wollen wir Strom häufiger in Wasserstoff umwandeln. Dazu kommt als dritter Bereich die Strom-Speicherung.“

HanseWerk und die ARGE Netz haben die Online-Plattform ENKO („Energie Intelligent Koordinieren“) entwickelt. Konnte das Projekt erfolgreich in den Markt gebracht werden? Und was haben die Verbraucher davon?

„Wir erleben immer wieder Zeiten, in denen mehr Windstrom angeboten wird, als die Netze vertragen. Wenn wir dies gut vorhersagen können, werden Verbraucher mehr Strom genau zu diesen Zeiten nutzen können. Wir haben in den vergangenen drei Jahren mit ENKO eine Plattform geschaffen, mit der wir im vergangenen Jahr in knapp 3000 Situationen solche Flexibilitäten bei Verbrauchern nachgefragt haben und dadurch eine Energiemenge im Markt unterbringen konnten, die für 10 000 Haushalte ein Jahr lang gereicht hätte.“



Als mögliche Alternative wird der Wasserstoff gepriesen. Für 30 Millionen Euro fördert der Bund das Reallabor „Westküste 100“ in Dithmarschen. Ziel ist die Energiespeicherung im Wasserstoff. Sehen Sie das als wirtschaftlich vertretbare Lösung an?

„Wasserstoff wird in Zukunft eine sehr wichtige Rolle spielen, weniger als Speichermedium, denn als grüner Brennstoff zum Beispiel in der Mobilität und als Medium, mit dem die Industrie noch mehr in der Dekarbonisierung vorankommen kann. Die Industrie ist heute schon der größte Nutzer von Wasserstoff. So verfolgen wir in Hamburg mit einem Unternehmen, das Spezialöle produziert, ein Projekt, das diese Firma in die Lage versetzen wird, jährlich 300 000 Tonnen CO2 einzusparen. Zur Wirtschaftlichkeit: Heute ist der grüne Wasserstoff noch deutlich teurer als andere Energieträger.“

...wir reden jetzt aber immer nur über Verstromung?

„Nein, definitiv nicht. Das sieht man an folgenden Zahlen: Im Strombereich produziert Schleswig-Holstein 30 Prozent mehr erneuerbaren Strom als es selbst verbraucht. Bei der Wärme werden dagegen im Moment nur 15 Prozent und bei der Mobilität nur 5 Prozent Erneuerbare Energien genutzt.“



…welche Vorteile hätte bei der Mobilität der Wasserstoff gegenüber dem Strom?

„Die Wasserstoff-Mobilität verspricht geringere Fahrzeug-Gewichte, kürzere Tankzeiten und größere Reichweiten. Der Schwerlastverkehr zum Beispiel wird mit Strom nicht weit kommen. Mit Wasserstoff sieht das anders aus.“



Halten Sie es für realistisch, dass wir bis 2035 in der Mobilität ganz aus den fossilen Brennstoffen aussteigen können?

„2035 Fahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe und Züge CO2-frei – eine Riesenaufgabe. Wir können die Chancen für die Bewältigung erhöhen, wenn alle Beteiligten jetzt tüchtig Gas geben, Strom und Wasserstoff als Antriebsenergie aus heimischer Produktion in großindustriellem Maßstab bereit zu stellen und zugleich neue Mobilitätskonzepte und -technologien etablieren. Am größten dürfte die Herausforderung im Luftverkehr sein. Also loslegen. Wir sind mit dabei.“

Die HanseWerk-Gruppe hat eine halbe Milliarde Euro für die Digitalisierung und den Ausbau der Stromnetze in die Hand genommen, davon allein 175 Millionen für das Hochspannungsnetz. Das zeugt von Optimismus. Sehen Sie Schleswig-Holstein auch weiterhin auf dem Vormarsch bei der Energiewende?

„Wir bleiben Vorreiter und wir sind weiter auf dem Vormarsch. Wir werden dieser Tage erstmals die 9000 Megawatt-Grenze aus Erneuerbaren Energien knacken. Wir haben Einvernehmen über einen zügigen Netzaus- und Umbau, der auch von der Politik unterstützt wird. Wir haben Ausbau-Potenziale, wenn das Thema Landesplanung Wind einmal abgeschlossen sein wird. Auf der Kehrseite steht, dass wir bundesweit die höchsten Infrastrukturkosten verkraften müssen, da die Kosten für die neuen Netze nicht bundesweit als gesamtdeutsche Gemeinschaftsaufgabe umgelegt werden.“



Zugleich sind aber in diesem Jahr nur drei neue Windräder im Land installiert worden.Gründe sind zu viel Bürokratie bei den Genehmigungsverfahren, zu wenige geeignete Flächen und die Klagen von Anwohnern. Wie bewerten Sie diese Flaute bei der Onshore-Windkraft?

„Diese Flaute ist für keinen der Beteiligten eine Freude, weder für die Bauherren, noch für uns als Netzbetreiber, noch für die Politik, die sich anderes vorgenommen hat. Wir alle wissen, wir haben mehr Potenzial für Erneuerbare Energien in Schleswig-Holstein. Und wir brauchen noch mehr dieser heimischen Energien, damit wir nicht mehr importieren müssen. Es bleibt nur zu hoffen, dass es der Regierung möglichst bald gelingt, eine rechtssichere Landesplanung aufzulegen.“

HanseWerk ist am norddeutschen Großprojekt „NEW 4.0“ beteiligt, um das es in den vergangenen Monaten sehr ruhig geworden ist. Dort sollte nichts weniger als ein Energiesystem der Zukunft entwickelt werden. Demnächst läuft das Projekt aus. Was bleibt unter dem Strich davon für die Menschen im Land übrig?

„Wir werden im November NEW 4.0 abschließen. Ziel war es, Strategien zur Dekarbonisierung des Strombereichs zu entwickeln. Dabei sind beachtliche Projekte entstanden. Wir werden zum Abschluss einen Feldtest durchführen, in dem wir alle Demonstratoren in Schleswig-Holstein wie in Hamburg über mehrere Tage gleichzeitig durch ein Testprogramm fahren. Wir haben festgestellt, dass das Haupthindernis für eine erfolgreiche, flächendeckende Einführung eine fehlende Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen ist. Die Energiewende ist möglich, wenn wir auf gesetzlicher Ebene anders an das Thema herangehen, pragmatisch. Wie es gehen kann, zeigen NEW 4.0. und die vielen Partner dieses Projekts.“