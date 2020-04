„Wir brauchen einen Baum-Boom“

Der Direktor der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten, Tim Scherer, über den schlechten Zustand des Walds und wie er gerettet werden kann

von Kay Müller

20. April 2020, 15:47 Uhr

Herr Scherer, brauchen wir einen Baum-Boom?

Ja. Wir reden zwar schon länger davon, aber manchmal braucht es halt eine Katastrophe, um richtig zu voranzukommen.



Katastrophe?

Ja. Wir haben die größte Katastrophe der deutschen Forstwirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir können für Schleswig-Holstein sagen: Wieder mal Glück gehabt. Weil es bei uns kälter und nasser ist, sind wir weniger stark betroffen als andere Länder. Aber die Schäden im Bund durch Feuer, Dürre, Stürme und Schädlinge sind so groß, dass wir rund 250 000 Hektar Wald verloren haben – das ist fast so viel wie zweimal der gesamte Waldbestand in Schleswig-Holstein.



Auf was müssen wir uns einstellen?

Wir müssen uns darauf einrichten, dass es mehr Dürre-Ereignisse und Stürme geben wird – und auch die großen Waldbrände aus den vergangenen Sommern sind nicht so weit von Schleswig-Holstein entfernt ausgebrochen.



Was macht Ihnen in Schleswig-Holstein die größten Sorgen?

Wir haben zwar hier in großen Teilen einen gut sortierten Mischwald, aber die Prognosen der Klimaforscher sagen uns, dass wir andere Waldstrukturen bekommen werden. Und wir werden Waldflächen verlieren. Wenn wir nichts tun, werden dort wo heute Bäume stehen, Grassteppen oder Brombeerflächen wuchern. Ob da jemals wieder Bäume wachsen, ist unklar...



...aber Bäume können doch auch „lernen“ – sprich sich an neue Begebenheiten wie trockenere Böden anpassen.

Das stimmt, das ist Evolution. Aber das dauert. Auf jeden Fall würden wir über längere Zeit Flächen ohne Wald haben, wenn wir nichts tun – und könnten dort eben auch nicht viel CO2 in den Bäumen binden. Und das ist ja das, was wir heute gerade wollen. Und da hat Wald einen Riesenvorteil – auch gegenüber der Moorrenaturierung.



Warum? Die Moore gelten doch als der CO2 Speicher?

Ja, aber bei einer Wiedervernässung eines Moores verhindern Sie den Austritt von darin gespeichertem CO2. Neue Bäume nehmen hingegen zusätzliches CO2 auf – das ist der Vorteil. Deshalb brauchen wir beides in Schleswig-Holstein, Moorrenaturierung und Neuwaldbildung.



Was ist also zu tun?

Wir müssen die Katastrophenflächen wieder aufforsten und neue Baumarten pflanzen. Wenn wir etwa auf einer Fläche Fichten durch den Borkenkäfer verlieren, macht es wenig Sinn dort wieder Fichten anzupflanzen. Wir müssen also verschiedene, trockenresistente Baumarten pflanzen und Monokulturen vermeiden.



Wird es denn mehr Schädlinge geben?

Die ökologischen Grundlagen für den Borkenkäfer werden immer besser, wir können ihn vielleicht in den Griff bekommen, wenn wir ihm die Nahrungsgrundlage entziehen und weniger Fichten anbauen. Ich habe nur die Befürchtung, dass nach dem Borkenkäfer andere Schädlinge kommen. Eschen und Ulmen sind schon weg, Kastanien leiden, selbst Lärchen sind schon betroffen. Da kommen enorme Probleme auf uns zu, deren Folgen überhaupt noch nicht absehbar sind.

Was werden statt dessen Hauptbaumarten in Schleswig-Holstein werden?

Wir machen keine Experimente, sondern setzen auf die Arten, die früher in Schleswig-Holstein schon sehr verbreitet waren, wie Buchen, Eichen, Ahorn, aber auch die Tanne. Bei uns bedeutet Vielfalt Sicherheit. Zu den heimischen Arten werden solche aus anderen Ländern dazukommen, die schon stärker an den Klimawandel gewöhnt sind – etwa die japanische Lärche oder die Douglasie. Die hat es nach der Eiszeit nicht mehr geschafft, hier wieder heimisch zu werden. Aber der Schwerpunkt wird auf einer Mischung der heimischen, angepassten Baumarten liegen.



Soll der Wald weiter bewirtschaftet werden?

Es geht uns darum, den Wald zu erhalten, aber er muss multifunktional bleiben. Die ökologische Vielfalt ist wichtig, er soll ein Erholungsfaktor sein, aber es wäre falsch, ihn nicht zu nutzen. Der Wald muss gepflegt werden, und dafür müssen wir Anreize schaffen, gerade für private Waldbesitzer, die in Schleswig-Holstein über 50 Prozent der Waldfläche bewirtschaften.

Kann man mit dem Wald kein Geld mehr verdienen?

Bis vor ein paar Jahren ging das. Heute kenne ich aber einige Privatwaldbesitzer außerhalb von Schleswig-Holstein, die in Zahlungsschwierigkeiten sind. Die haben vielleicht auf Fichte gesetzt, und davon ist wegen des Borkenkäferbefalls so viel auf dem Markt, dass die Preise massiv gefallen sind. Da überlegen einige, ihre Flächen zu verkaufen. Wenn wir den Wald erhalten wollen und alle Gemeinwohlleistungen von ihm verlangen, müssen wir ihn fördern. Aber die Nutzung muss damit einhergehen.



Wie?

Ich sehe keinen Widerspruch zwischen Klimaschutz und Geld verdienen. Es muss sich für den Eigentümer einer Fläche lohnen, einen Wald zu haben. Deshalb müssen staatliche Förderprogramme weiter ausgebaut werden – für Privat- und öffentliche Wälder. Wir haben eine zusätzliche Verantwortung, weil wir in Schleswig-Holstein bundesweit den geringsten Waldanteil haben. Aber ohne zusätzliches Geld vom Land sind selbst wir als Landesforsten auch nicht in der Lage, Flächen aufzukaufen und aufzuforsten. Das können wir uns nicht leisten.



Wie viel bräuchten Sie denn, um das Ziel der Regierung zu erreichen und die Waldfläche von elf auf zwölf Prozent zu steigern?

Schwer zu sagen, das hängt von vielen Faktoren ab. Aber ein paar Zahlen will ich nennen: Wir hatten mal fast zwei Millionen Euro jährlich für Waldbildung in Schleswig-Holstein, die Mittel sind dann auf 50 000 Euro gekürzt worden. Seit kurzem haben wir wieder 250 000 Euro, aber das reicht nicht. Wenn wir gut sind, schaffen wir damit pro Jahr 30 Hektar Neuwald. Allerdings nur mit einem hohen Anteil an Sponsoringmitteln. Um das Ziel der Regierung zu erreichen und den Waldanteil von elf auf zwölf Prozent zu steigern, bräuchten wir aber 1500 Hektar. Das wird also nur langfristig gehen. Aber wir müssen am Ball bleiben, denn Neuwaldbildung ist biologischer Klimaschutz.

Aber der Kampf um Flächen wird weiter zunehmen?

Ehrlicherweise ist das so. Auch wir haben Diskussionen mit Bauern, wenn wir irgendwo aufforsten. Aber die schleswig-holsteinische Landwirtschaft wird nicht zu Grunde gehen, wenn wir Flächen aufforsten, es müssen ja nicht die produktivsten Ackerflächen sein. Zu dem kann jeder Eigentümer mit seiner Fläche machen, was er will – der Staat kann nur Anreize schaffen. Und wir leben in einem gesellschaftlichen Wandel, bei dem die Menschen mehr Wald wollen. Deswegen gibt es ja den Hype um den Wald.



Wie zeigt sich das?

Die Leute kaufen nicht nur Bücher über den Wald, sie geben auch Geld dafür aus. Wenn wir zwei Millionen Euro hätten, um die uns angebotenen Flächen anzukaufen, wären wir nur durch Sponsoring und Spenden in der Lage alles zu bepflanzen. Allerdings bräuchten wir dann auch mehr Förster, die das machen.



Wie viele Bäume könnten Sie pflanzen?

Im vergangenen Jahr waren es rund 130 000 Bäume nur in der Neuwaldbildung – das ist locker eine Verfünffachung gegenüber den vergangenen Jahren. Und die Bereitschaft zum Spenden und Sponsoring steigt. Dabei geben Unternehmen Geld für Neuwaldbildung aus, um etwas für den Klimaschutz zu tun. Davon wollen wir in Schleswig-Holstein gern profitieren. Und wenn wir es schaffen CO2-Zertifikate zu bilden, kann das noch mehr werden. Dann kann jeder Mensch und jedes Unternehmen das mit Neuwaldbildung ausgleichen, was er oder sie an CO2 produziert.

Was kann der Einzelne noch tun, um die Waldbildung zu fördern?

Wir haben beim Einheitsbuddeln gemerkt, wie spendenbereit die Menschen sind, wenn es um Bäume geht. Und wir arbeiten an einer Plattform des Landes, um das fortzuführen. Die soll bis Ende des Jahres stehen. In anderen Ländern gibt es auch Aktionen, bei denen Menschen selbst mit Hand anlegen und Bäume pflanzen – das kann es auch bei uns geben.



Und bis dahin?

Jeder kann selbst einen Baum bei sich im Garten pflanzen – und Spenden sind immer willkommen. Das geht relativ leicht – und günstig: Mit Pflanzen, Einzäunung und Personalkosten kostet ein Setzling fünf Euro. Das kann man schon mal ausgeben. Dann klappt das auch mit dem Baum-Boom.