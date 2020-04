„Wir brauchen eine radikale Wende“

Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) fordert Konjunkturprogramme nach der Corona-Krise an Klimaschutzmaßnahmen zu koppeln

von Kay Müller

26. April 2020, 16:10 Uhr

Herr Albrecht, alle reden über Corona, kaum einer übers Klima – stört Sie das?

Wir haben eine Zeit, in der die Bekämpfung des Virus Vorrang hat. Aber wir haben über die tagesaktuellen Maßnahmen hinaus Herausforderungen zu bewältigen, bei denen man nicht einfach auf die Pause-Taste drücken kann.



Aber im Moment ist doch aus klimapolitischer Sicht Pause: Die Leute lassen die Autos stehen, fliegen und konsumieren weniger – das muss doch einen Grünen-Politiker freuen.

Nein, denn die Corona-Krise wird negative Auswirkungen auf alle Teile der Wirtschaft und der Gesellschaft haben. Die Effekte auf die Umwelt sind auf Wochen oder Monate begrenzt. Nach weltweiten Krisen hat es kurz darauf immer einen erheblichen Anstieg der Emissionen gegeben – das müssen wir diesmal verhindern. Wir sollten die Krise zum Anlass nehmen, unsere Lebens- und Wirtschaftsweise massiv zu überdenken.



Aber die Menschen wollen doch nach dem Lockdown wieder konsumieren, in Urlaub fahren – eben all das, was jetzt noch nicht geht. Wollen Sie ihnen das Leben unter Vollgas verbieten?

Im Gegenteil, wir müssen an vielen Stellen Gas geben. Wir müssen etwas für Wachstum und Prosperität tun, aber eben so, dass der Klimaschutz dabei eine zentrale Rolle hat.



Wie soll das gehen?

Wir brauchen einen ökologischen Gründergeist. Alle Konjunkturprogramme, die es im Zusammenhang mit der Corona-Krise geben wird, müssen darauf abzielen, dass in eine ökologisch nachhaltige und zukunftsfähige Wirtschaft investiert wird. Nur so können wir das Ziel erreichen, bis spätestens 2050 klimaneutral zu werden. Das sind Investitionen in die Zukunft, mit denen wir uns in Schleswig-Holstein einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können. Davon werden wir langfristig profitieren. Das ist die Anschubfinanzierung für eine dringend nötige Transformation.



Aber die Unternehmen haben doch jetzt ganz andere Sorgen. Die kämpfen ums wirtschaftliche Überleben und denken doch nicht an Investitionen im Sinne des Klimawandels.

Natürlich steht die wirtschaftliche Sicherung im Vordergrund. Aber in der Krise werden sich viele Unternehmen neu aufstellen und dabei schon aus eigenem Interesse auch auf die langfristige Perspektive achten. Jede Krise bedeutet Gefahr, aber in jeder Krisenbewältigung liegt auch ein Aufbruch.



An was denken Sie konkret?

Ein Beispiel ist, Unternehmen zu fördern, die auf nachhaltigen Tourismus setzen, die E-Ladesäulen vor Hotels stellen, die ihre Fuhrparks umstellen oder auf erneuerbare Energien setzen. Oder Einzelhändler, die regionale Produkte vermarkten, die ökologisch nachhaltig erzeugt sind und keiner langen Transportwege bedürfen. Das wird sich auch für die Unternehmen langfristig auszahlen. Und das heißt auch, dass sich Betriebe von nicht nachhaltigen Produktionsformen der Vergangenheit trennen müssen und wir diese auch nicht länger unterstützen sollten. Stattdessen gilt es, neue Ansätze besonders zu fördern.



Was sollen die Menschen, die dort arbeiten, denn machen?

Es geht darum, dass die Unternehmen ihre Tätigkeiten auf die emissionsfreie Zukunft ausrichten. Wir brauchen die Menschen als mutige Pioniere. Es gibt gerade hier in Schleswig-Holstein bereits die technischen Innovationen, wie etwa beim Grünen Wasserstoff. Jetzt brauchen wir die, die es auch umsetzen. Wir dürfen die Wirtschaft nach der Corona-Krise nicht einfach planlos wieder hochfahren. Wir brauchen eine radikale Wende.



Das ist die Lehre aus Corona?

Die Lehre aus der Corona-Krise ist, dass Politik sich an dem orientieren muss, was die Wissenschaft fordert, um eine Bedrohung abzuwenden und Menschenleben zu retten. Das müssen wir jetzt auch machen, damit wir die Klimakrise überstehen. Ein ökologisches Konjunkturprogramm ist da nur ein Anfang.



Wie viele Geld wollen Sie dafür in die Hand nehmen?

Das können wir erst im weiteren Verlauf der Corona-Krise absehen. Aber wir sollten da nicht knauserig sein.



Das wird den Staat noch mehr verschulden.

Ich will auch nicht, dass wir in die Exzesse staatlicher Verschuldung zurückkommen, die wir einmal hatten. Aber wir müssen diesen Kraftakt stemmen, denn wir haben nicht nur eine Corona-Krise, sondern auch eine Klima-Krise. Und dabei geht es nicht darum, ein Wachstum zu stoppen, sondern bei den CO2-Emissionen geht es um die rasante Umkehr eines jahrzehntelangen Trends. Und damit müssen wir nicht irgendwann beginnen, sondern jetzt. Das kann man nicht einfach aufs nächste Jahr verschieben wie eine Fußball-Europameisterschaft.



Weil die Klimakrise mehr Menschenleben gefährdet als Corona?

Die Pandemie ist vielleicht die größte Herausforderung nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber die Menschheit wird sie überstehen. Der Klimawandel ist aber eine der größten Krisen, die die Menschheit bisher erlebt hat, weil sie uns als Ganzes gefährdet.