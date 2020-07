„Wir brauchen eine Aufbruchstimmung

Der Kieler Klimaforscher Mojib Latif hat ein neues Buch veröffentlicht, in dem er Deutschland als Vorreiter des Klimaschutzes lobt

von Kay Müller

20. Juli 2020, 18:43 Uhr

Herr Professor Latif, es gibt jede Menge Bücher über den Klimawandel – auch von Ihnen. Warum haben Sie jetzt noch eins geschrieben?

Weil in den vergangenen Jahren viel passiert ist, das eine Menge Dinge rund um den Klimawandel in einem anderem Licht erscheinen lässt. Ich meine zum einen das Aufkommen von Populisten und deren Fake-News, weswegen eine Spaltung der Gesellschaft droht. Ich wollte ein Zeichen gegen die setzen, die den vom Menschen beeinflussten Klimawandel leugnen und gegen die Wissenschaft insgesamt hetzen. Und zum anderen wollte ich die Hoffnung stärken, dass wir beim Klimaschutz schon ein Stück vorangekommen sind...



...Sie schreiben aber, dass „aus naturwissenschaftlicher Sicht so gut wie kein Klimaschutz existiert“...

...das gehört zur Wahrheit dazu. Denn mich als Klimaforscher interessiert nur eine Zahl – nämlich wie hoch der Anteil der CO2-Belastung in der Atmosphäre ist. Und der steigt und steigt und steigt. Im Mai hatten wir einen historischen Höchststand – trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Das zeigt, wie groß die Herausforderungen sind. Aber ich will nicht nur schwarzmalen.



Okay, was gibt es denn für positive Ansätze?

Die Zivilgesellschaft ist nicht machtlos. Das hat sich schon häufiger in der Geschichte gezeigt. Die deutsche Wiedervereinigung haben die Menschen auf der Straße erstritten und auch der Atom- und der Kohleausstieg wären ohne den Druck der Menschen nicht denkbar. Und das kann auch beim globalen Klimaschutz funktionieren.



Wie meinen Sie das?

Obwohl ich es eigentlich nicht tun wollte, nenne ich Ihnen dann doch noch mal zwei Zahlen. Weltweit ist der Ausstoß von CO2 seit 1990 um 60 Prozent gestiegen. In Deutschland sind die Emissionen im gleichen Zeitraum jedoch um fast 40 Prozent gesunken. Das zeigt dem Rest der Welt: Wir können die Treibhausgas-Produktion drosseln, ohne die Wirtschaft vor die Wand zu fahren. Das kann für andere Länder, insbesondere die größten Emittenten China und die USA, ein Beispiel sein, ist es aber leider noch nicht.



Der Untertitel Ihres Buches suggeriert aber etwas anderes: „Mit Vollgas in die Klimakatastrophe – und wie wir auf die Bremse treten.“

Natürlich bezieht sich das auf die Erderwärmung, die wir begrenzen müssen. Aber das geht nur, wenn sich endlich etwas tut. Die Fakten liegen längst auf dem Tisch, jetzt muss gehandelt werden. Und da kann man nicht darauf warten, dass die Letzten begreifen, was die Stunde geschlagen hat. Wir brauchen eine Allianz der Willigen, die sich dem Klimaschutz verschreibt.



Wer ist denn willig?

Neben Deutschland müssen das die anderen europäischen Staaten sein, die zeigen, wie Klimaschutz geht. Wegen der Corona-Krise gibt es jede Menge Aufbau- und Konjunkturprogramme, das ist die Chance, um Europa zu einer Modellregion umzubauen – und ein technologisches Gegengewicht zu den USA und China zu schaffen. An Geld mangelt es der jedenfalls nicht – das hat Corona gezeigt.

Aber die EU-Staaten können sich ja nicht mal auf eine gemeinsame Lösung beim Green Deal verständigen.

Das sollten sie aber, denn wir haben jetzt die einmalige Chance, den Aufbau erneuerbarer Energie voranzutreiben. Und dabei rede ich nicht nur etwa von der Windkraft in Deutschland. Genauso sollten wir die Sonne in den südeuropäischen Ländern nutzen – zum Beispiel um grünen Wasserstoff zu erzeugen. Damit schlagen wir sogar drei Fliegen mit einer Klappe: Wir helfen den südeuropäischen Ländern, ihre Wirtschaft wieder aufzubauen. Wir verhindern so, dass sich der Norden und der Süden noch weiter auseinander entwickeln. Und wir tun etwas für den Klimaschutz. Der Energie-Hunger der Menschheit steigt, und es ist sonnenklar, dass wie den nur aus erneuerbaren Energien werden stillen können.

Doch bislang ist der Klimaschutz nicht weit vorangekommen, obwohl Sie den seit Jahren fordern. Was macht Sie so zuversichtlich, dass es doch noch gelingen kann, die Welt vor der Katastrophe zu bewahren?

Ich bin zwar unzufrieden und eben auch ungeduldig – aber ich bin auch ein Optimist. Wir haben in Deutschland gezeigt, dass wir fast 50 Prozent unseres Stroms aus Erneuerbaren gewinnen können. Wenn das jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, wäre er ausgelacht worden. In Deutschland wird diese Energiewende oft kleingeredet, dabei schauen andere Länder neidisch darauf. Das sollten wir nutzen, um die Technik weiter zu entwickeln, um die uns Länder wie die USA oder China eines Tages beneiden werden. Die nächste industrielle Revolution hat längst begonnen – und das ist die Revolution durch die erneuerbaren Energien im Bunde mit der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz. Auf diesem Zug in die Zukunft müssen wir vorn auf der Lokomotive sitzen.



Die Corona-Krise hat gezeigt, dass die Menschen in einer Krise Einschnitte hinnehmen, wenn Sie sich bedroht fühlen. Warum klappt das in der Klimakrise nicht?

In der Corona-Krise konnte jeder die Bilder aus den italienischen und spanischen Kliniken sehen, in denen die Menschen gestorben sind. Das war akut bedrohlich. Dass es immer mehr CO2 in der Atmosphäre gibt, kann man aber nicht sehen. Die Menschen würden vermutlich ganz anders reagieren, wenn sich der Himmel über ihnen bräunlich verfärben würde. Trotzdem wissen die meisten Menschen schon, dass wir ein Klimaproblem haben.



Warum passiert dann nichts? Ist die Angst vor der Klimakrise nicht groß genug?

Ich glaube nicht, dass uns Angst weiterbringt. Im Gegenteil: Wir müssen zeigen, dass Klimaschutz Spaß machen kann und uns allen etwas bringt. Wenn wir den Fleischkonsum reduzieren, ist das nicht nur gut fürs Klima, sondern auch für die persönliche Gesundheit. Und wenn wir häufiger das Fahrrad statt das Auto nutzen, tut auch jeder etwas für sich. Es geht nicht um Verzicht, es geht um Gewinn. Deswegen habe ich in meinem Buch geschrieben, dass wir eine Aufbruchsstimmung für den Klimaschutz brauchen. Nur dann kann er gelingen. Ich bin mir sicher, dass wir das schaffen können.



Macht es Ihnen in Bezug auf den Klimaschutz Hoffnung, dass die Politik in Deutschland seit der Bekämpfung von Corona auf die Wissenschaft hört?

Bei Corona klappt es gut. Das Klima war leider viel zu lange Spielball wirtschaftlicher und politischer Interessen. Aber natürlich macht es mir Hoffnung, dass die Klimaforschung inzwischen mehr Gehör findet. Es gibt auch gute Ansätze. Dass es keine Abwrackprämie für Autos geben wird, wird in der Automobilindustrie für ein Umdenken sorgen.



Bei allem Optimismus haben Sie ihr Buch „Heißzeit“ genannt – und auf dem Cover sieht man eine Weltkugel, die schmilzt. Können Sie den Sommer in Kiel überhaupt noch genießen?

Natürlich haben uns gerade die vergangenen beiden Sommer gezeigt, was der Klimawandel für Auswirkungen haben kann. Und ich persönlich mag auch keine allzu heißen Temperaturen von weit über 30 Grad. Aber wenn es bei uns in Schleswig-Holstein so zwischen 20 und 25 Grad im Sommer sind – dann genieße ich das in vollen Zügen.

Mojib Latif: Heißzeit. Mit Vollgas in die Klimakatastrophe – und wie wir auf die Bremse treten, Herder, 20 Euro.