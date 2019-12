Energiewende in SH : Windkraft: Kritiker werfen dem Land „Schwindel“ vor

Der neue 1000-Meter-Abstand zu Siedlungen gilt nur für ein Fünftel der Flächen – sonst bleibt es bei 800 Metern.

von Henning Baethge

27. Dezember 2019, 20:35 Uhr

Kiel | Schleswig-Holsteins Jamaika-Regierung belässt es trotz anderer Ankündigung im Koalitionsvertrag auch bei ihren neuen Plänen für den Windkraftausbau in der Regel bei den jetzigen Mindestabständen von 800 Metern zwischen Windrädern und Wohnsiedlungen. Die im Koalitionsvertrag verkündeten und vor Weihnachten bei der Präsentation der neuen Pläne herausgestellten 1000 Meter gelten nur für Windvorranggebiete, auf denen bisher keine Anlagen stehen – und das ist gerade mal ein Fünftel der vorgesehenen Flächen. Das ergibt sich aus Berechnungen, die der windkraftkritische Verein „Vernunftkraft“ anhand von Daten des Landes erstellt hat.

Demnach stehen nur auf 6400 der geplanten 32 000 Hektar Vorrangflächen noch keine Rotoren. Auf den restlichen 25 600 Hektar bleibt es daher bei 800 Metern Mindestabstand. Im Kern bestätigt man das auch im Ressort des für die Landesplanung zuständigen CDU-Innenministers Hans-Joachim Grote. Zwar nennt sein Sprecher Dirk Hundertmark auf Anfrage keine Zahlen. Doch sagt er: „In vielen Bereichen der Vorranggebiete sind bereits Anlagen vorhanden. Und in diesen Bereichen gilt ein Abstand von 800 Metern zu Siedlungen.“

Bei den Kritikern löst die neue Erkenntnis Ärger aus: „Der Schwindel der Landesregierung ist unglaublich“, wettert Susanne Kirchhof, Landeschefin von „Vernunftkraft“. Die Jamaika-Koalition sage „nicht die Wahrheit, wenn sie öffentlich von 1000 Meter Abstand spricht“. Die nun geplanten Abstände seien „viel zu klein“, um genug Lärmschutz zu gewährleisten. Kirchhof fordert Grote daher auf, die von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier für den Rest der Republik geplanten 1000 Meter Mindestabstand generell zu übernehmen.

Kirchhofs Empörung ist umso größer, als im sogenannten Außenbereich von Gemeinden weiterhin eine Distanz von sogar nur 400 Metern statt der im Jamaika-Vertrag angekündigten 500 Metern gelten soll – und dort viele Menschen betroffen sein können: In Dithmarschen etwa werden laut Kreissprecher Björn Jörgensen „in einzelnen Fällen Ansammlungen von bis zu 60 Wohngebäuden als Splittersiedlungen im Außenbereich bewertet“. Das sind viel mehr als die fünf einsamen Häuser, zu denen CDU-Mann Altmaier einen kleinen Mindestabstand von 500 Metern gerade noch erlauben will.

Eine andere Zusage aus dem Koalitionsvertrag will die Landesregierung einhalten: Jedes Windrad wird künftig nur genehmigt, wenn zu größeren Siedlungen ein Abstand von fünffacher Höhe der Anlage besteht und im Außenbereich von dreifacher Höhe. Moderne Windräder, die oft 200 Meter hoch sind, können daher in Vorranggebieten mit 800 Metern Abstand zu Wohnbebauung oder 400 Metern zu Splittersiedlungen nur in der Mitte der Fläche errichtet werden. Am Rand müssen die Anlagen kleiner sein.