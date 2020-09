Wie soll das Asylpaket der EU funktionieren?

EU-Kommission sieht konsequentere Abschiebungen vor – doch wer bei den Plänen mitmacht, ist unklar

23. September 2020, 20:20 Uhr

Brüssel/Berlin | Kann dieses neue Asylpaket einen Neuanfang des Umgangs mit Schutzsuchenden bringen? Das ist der Anspruch, den die EU-Kommission erhebt. Sie sieht viele neue Ansätze, die alle auf der Solidarität der Mitgliedstaaten untereinander und gemeinsamer Verantwortung für Lösungen beruhen. Wie sollen Asylverfahren an den europäischen Außengrenzen ablaufen? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.



Wie will die EU die hohe Zahl der Migranten verringern?

Geplant ist eine Offensive, um zu Vereinbarungen mit den Nicht-EU-Ländern in der Nachbarschaft zu kommen. Das betrifft vor allem Staaten im nordafrikanischen und arabischen Raum. Sie sollen zum einen Fluchtursachen beseitigen und zum anderen abgewiesene Asylbewerber aus ihren Staaten zurücknehmen. Das Instrument dafür heißt Partnerschaftshilfen. Die Union bietet Geld gegen innere Reformen an.



In Moria herrschten schreckliche Zustände. Wie sollen Aufnahmezentren künftig aussehen?

Die EU will ihre eigene Asyl-Experten und Spezialisten stärker einbeziehen und die Zentren managen lassen, damit nicht erneut solche überlaufenen Lager entstehen. Medizinische Versorgung, ordentliche Verpflegung, rechtsstaatlich saubere Asylverfahren mit Einzelfallprüfung und Rechtsinstrumenten des Einspruchs gegen einen Bescheid – das soll alles sichergestellt werden.



Wie soll ein Asylverfahren künftig ablaufen?

In den ersten fünf Tagen nach der Ankunft werden Hilfesuchende medizinisch betreut, identifiziert und müssen sich einem Sicherheitscheck unterziehen. Die Daten werden in der Eurodac-Fingerabdruck-Datei erfasst. Wer dabei auffällt, weil er schon einmal eine Einreise in die EU versucht hat, wird konsequent abgeschoben. Dann sollen die eigentlichen Asylverfahren innerhalb von zwölf Wochen abgewickelt werden. Anschließend können anerkannte Asylbewerber in das EU-Land weiterreisen, das ihnen zugewiesen wird. Es gibt keine freie Wahl. Allerdings sollen Familienbande berücksichtigt werden.



Wie sieht die neue Solidarität aus?

Alle Mitgliedstaaten verpflichten sich zur Mitverantwortung. In normalen Zeiten können die EU-Staaten einander freiwillig helfen. Gerät ein Land unter Druck, kann es jedoch einen sogenannten Mechanismus für verpflichtende Solidarität auslösen. Die EU-Länder müssten dann entweder Migranten aufnehmen oder anderweitig helfen, etwa durch Abschiebungen. Tritt eine Krise wie 2015 ein, greift ein Krisen-Mechanismus. Dann wird die Auswahl der Hilfsmöglichkeiten geringer: Entweder es werden Migranten aufgenommen. Oder der Staat muss die Abschiebung einer bestimmten Anzahl von abgelehnten Asylbewerbern garantieren. Diese Abschiebung soll innerhalb von acht Monaten erfolgen. Gelingt das nicht, muss das Land sie selbst aufnehmen.



Müssen alle mitmachen?

Regierungen können sich weiter der Aufnahme verweigern, müssen sich dann aber in anderer Form einbringen. Das kann die Entsendung von Spezialisten zum Schutz der Außengrenzen oder für die Rettungspatrouillen auf dem Mittelmeer sein. Denkbar sind auch höhere Zahlungen für andere Länder, die mehr Asylbewerber aufnehmen.



Sind die EU-Staaten bereit, sich so in die Mitverantwortung einbinden zu lassen?

Das muss sich nun zeigen. Richtig ist aber, dass dieses Instrument nur dann funktioniert, wenn im Hintergrund eine ausreichende Zahl von Ländern steht, die Schutzsuchende aufnehmen. Die EU-Kommission hofft dies, weil sie darauf vertraut, dass in diesem neuen System die Asylberechtigten früher von den illegalen Einwanderern getrennt werden können – und dass deren Zurückweisung und Heimkehr sich auch wirklich organisieren lässt.



Und was sagen Städte und Kommunen in Deutschland dazu?

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) hat den Vorschlag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für eine Reform der europäischen Asyl- und Migrationspolitik als „guten und tragfähigen Kompromiss“ gelobt. Die Brüsseler Pläne „sind geeignet, die aktuelle Blockade für ein gemeinsames Vorgehen der Mitgliedstaaten in der Asyl- und Migrationspolitik aufzulösen“, sagte DStGB-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das gilt insbesondere für die Stärkung des EU-weiten Grenzschutzes, die Einrichtung zentraler Asyl- und Rückführungszentren an den EU-Grenzen, eine effektivere Rückführungspolitik sowie die Reform des Dublin-Verfahrens mit einem System der Solidarität.“

Landsberg bezeichnete es als „essenziell und richtig“, dass die Identitäts- und Sicherheitsprüfungen Geflüchteter „in den EU-Grenzstaaten“ vorgenommen werden sollen, bevor die Menschen auf andere Länder und Kommunen weiterverteilt würden. Mit ausreichend Personal und Ausstattung in den zentralen Aufnahmezentren könnten die Asylverfahren im Wege des sogenannten Screening-Verfahrens „schnellstmöglich abgeschlossen und bei Ablehnung des Asylbegehrens die Rückführung durchgeführt werden“, sagte er. „Das entschärft auch die momentane Situation in Griechenland oder Italien.“

Von der Leyen will zwar jeden Mitgliedsstaat in die Pflicht nehmen, einen Beitrag zu leisten, doch sollen die Regierungen entscheiden, ob durch die Aufnahme Geflüchteter oder etwa durch finanzielle Beteiligung. Landsberg bekräftigte vor dem Hintergrund seine Forderung, „dass die Staaten, die mehr Flüchtlinge aufnehmen, dafür mehr EU-Finanzmittel für die Unterbringung und Integration erhalten müssen“. Nachdem der Vorschlag nun auf dem Tisch liege, „müssen die Maßnahmen schnellstmöglich umgesetzt werden. Einen weiteren Aufschub können wir uns aufgrund der angespannten Situation in einigen Mitgliedstaaten – nicht zuletzt aus humanitären Gründen – nicht leisten“, mahnte der Städte- und Gemeindebund zu mehr Tempo.