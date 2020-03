Wie Phönix aus der Asche

Avatar_shz von shz.de

24. März 2020, 13:50 Uhr

So schnell ändern sich Machtverhältnisse. Olaf Scholz ist ein gutes Beispiel. Vor wenigen Wochen galt der Finanzminister als politischer Absteiger. Und plötzlich sitzt er auf dem Stuhl der Kanzlerin und leitet die Kabinettssitzung. Eine andere Machtverschiebung ist zwischen Politik und Wirtschaft erkennbar. Bisher herrschte die Meinung vor, die Bosse großer Unternehmen und Banken würden den Lauf der Welt bestimmen. Sie sind kleinlaut geworden und blicken devot auf die Politiker, deren Ansehen deutlich gestiegen ist. Etwa Dreiviertel der Bevölkerung ist damit einverstanden, wie die Regierenden mit der Corona-Krise umgehen. Besonders deutlich wird das in Italien, wo Regierungschef Conte nie erwartete Popularität erreicht hat und der zuvor die Szene beherrschende Lega-Chef Salvini in der Versenkung verschwunden ist. Auch die Kanzlerin ist wie ein Phönix aus der Asche wieder aufgestiegen. Die alten Kämpfer, ob Scholz oder Altmaier, beherrschen die Medien und sie genießen es. Wenn der Finanzminister die 700 Seiten des Nachtragsetats in die Kamera hält, strahlt er als wäre er der Weihnachtsmann.