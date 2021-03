Wie Luca das Virus bekämpfen will

Kneipen, Kinos und Konzertveranstalter setzen auf eine neue App zur Kontaktnachverfolgung – auf Sylt, Föhr und Amrum wird sie schon getestet

von Margret Kiosz

02. März 2021, 20:17 Uhr

Kiel | Die Idee sei ihm beim Glas Bier gekommen – im vergangenen Sommer, als in den Kneipen und Restaurants die Zettelwirtschaft mit Kundendaten überhand nahm, berichtet Christian Kregelin, Produktmanager beim Berliner Start-up Nexenio. Inzwischen ist seine Luca-App in aller Munde. Auf Sylt, Amrum und Föhr ist sie sogar schon im Testbetrieb, und auch die Politik hat erkannt, dass sie ein Schlüssel zur Wiedererlangung vieler Freiheiten sein kann.

Wo habe ich mich angesteckt? Wen habe ich in den vergangenen Tagen getroffen? Mit der Handy-App Luca wird die Nachverfolgung von Kontakten coronainfizierter Personen digitaler und effizienter, versprechen Kulturschaffende wie die Popgruppe Fantastische Vier, die für die App auf Werbetournee sind. Nicht zuletzt aus Eigeninteresse – sie wollen raus aus dem Lockdown, Konzerte geben und Restaurants wiedereröffnen. Die Hip-Hop-Band um Michael Bernd Schmidt, besser bekannt als Smudo, gehört zu den Initiatoren der Luca-App. Beteiligt sind auch das Hasso-Plattner-Institut und die Bundesdruckerei.

Die Anwendung kann sowohl bei öffentlichen Veranstaltungen als auch bei privaten Treffen eingesetzt werden. Die Daten werden sicher gespeichert, die Arbeit der Gesundheitsämter beschleunigt. Zeit spielt bei der Eindämmung des Virus eine enorme Rolle. Das Abgleichen von Besucherlisten per Hand würde entfallen, so die App-Erfinder.

Luca arbeitet mit temporären QR-Codes, die vor Ort eingescannt werden. Die App funktioniert also wie ein virtueller Schlüssel, mit dem man sich etwa beim Kneipenbesuch einloggt. Wer kein Smartphone besitzt, kann einen Chip mit QR-Code nutzen, wie er auf Sylt und Amrum schon getestet wird.

Der Clou: Nur der App-Nutzer verfügt über die eigenen Daten, nicht wie bei der Zettelwirtschaft der Gastwirt, nicht der Konzertveranstalter oder Kinobetreiber.

Dazu Smudo, von den Fantastischen Vier: „Ich habe mein Telefon, ich gebe meine Daten ein, ich checke ein und checke aus. So entsteht mein Kontakttagebuch, das ich freigeben kann für das Gesundheitsamt“. Die Daten werden ausschließlich auf deutschen Servern zweifach gespeichert und nach 30 Tagen gelöscht.

Hat eine Person erfahren, dass sie mit dem Coronavirus infiziert ist, muss diese manuell die Aufenthaltsorte der vergangenen 14 Tage für eine Übermittlung an das Gesundheitsamt freigegeben. Das Amt, und nur dieses, kann dann die besuchten Kneipen, Friseure oder Theater informieren und deren gesammelten verschlüsselten QR-Check-Ins abgleichen, um Kontaktpersonen zu informieren. „Veranstalter oder andere Personen können deinen QR-Code niemals entschlüsseln, lesen, oder etwas anderes damit anfangen“ betont App-Erfinder Christian Kregelin von Nexenio.

„Die App bleibt für Betreiber und Gäste kostenfrei“, stellt er klar. Woran verdient Nexenio dann Geld? Doch nicht etwa mit Kundendaten? „Wir rechnen das ganze über die Gesundheitsämter ab, die angebunden sind“, so seine Zukunftsvision.

Smudo sagt, die App, die mit dem Slogan „Gemeinsam das Leben erleben“ beworben wird, könne helfen, soziale Kontakte und Treffen auch in Zeiten der Pandemie möglichst nachvollziehbar zu gestalten. Sie könne in allen Bereichen eingesetzt werden – im öffentlichen Nahverkehr, in Pflegeheimen, bei Versammlungen oder einfach im Büro, um Kontakte sicher und einfach zu verfolgen. „Ich finde mitdenken schlauer als querdenken. Und die Gelegenheit hat sich ergeben, und deswegen sind wir eingestiegen.“

Damit die Gesundheitsämter aber entlastet werden, müssen sie auch mitmachen und an die App angebunden werden. Das gestaltet sich momentan offenbar noch schwierig. Während andere Bundesländer wie zu Beispiel Nordrhein-Westfalen die App kräftig puschen und sich Landesvater Armin Laschet positiv äußert, hält sich die Landesregierung in Kiel bedeckt. „Die Möglichkeiten der App zur Informationsweitergabe sind abhängig von der Bereitschaft der freien Wirtschaft, ein solches Programm flächendeckend zur Anwendung kommen zu lassen“, lautet die schmallippige Stellungnahme.

Vor Ort ist man weiter. Auf Sylt setzen bereits 200 Betriebe die App ein, als nächstes sollen Arztpraxen, Fitnessstudios, Friseursalons, aber auch Schulen und Kitas mit dem System vertraut gemacht werden.

Auch auf Amrum hofft man, mit Luca den Tourismus wieder flott zu machen. „ Alles sprich t für die App, sie ist schnell, bequem und sicher“, erklärt Nicole Hesse vom Norddorfer Hotel Seeblick. Dort übt man bereits fleißig: „Alle Mitarbeiter loggen sich täglich ein, und beim Ausloggen haben wir auf Automatik gestellt: wer sich 50 Meter vom Hotel entfernt, wird automatisch ausgecheckt“, berichtet Hesse. Sie selbst sei heilfroh, in diesem Sommer nicht wieder die Daten von den Kontaktzetteln in ihren Computer eingeben zu müssen und die Fragen der Gäste zu beantworten, warum auch noch Telefonnummer und Anschrift abgefragt werden. Die häufigste Frage in der Saison 2020 war: „Was wollen Sie mit meinen Daten, sind die bei Ihnen sicher?“. Das sei jetzt Schnee von gestern. Hesse ist überzeugt, dass auf mittlere Sicht alle Unternehmen und alle Kunden mitmachen, weil es für beide Seiten bequemer sei.

Luca-Modellstadt will Rostock werden. Die Nutzung der App soll Voraussetzung für die Öffnung von Kultur, Handel und Sport sein. So rechnet Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen bereits in Kürze mit Zuschauern beim Fußball-Drittligisten Hansa Rostock. Zudem würden gemeinsam mit den Verbänden immer mehr Betriebe in der Anwendung der App geschult. Mit etwas Verzögerung springt jetzt auch Kiel auf den Zug. Derzeit werde die Anbindung der App an das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt geprüft.

Die App ist im Google Play Store und App Store erhältlich.