Ehemaliger Neumünsteraner berichtet : Wie Kaufmann Michael Görig die Corona-Krise in Italien erlebt

Der frühere Neumünsteraner betreibt mitten in Italien ein Lebensmittelgeschäft.

17. März 2020, 19:23 Uhr

Italien ist dieser Tage ein regelrechter Hot Spot – keineswegs als Urlaubsparadies, vielmehr als Krisenherd Nummer 1 in Sachen Covid-19. Mittlerweile sind mehr als 31.000 Menschen im Land mit dem Coronavirus infiziert. Ausgangssperren sollen helfen, die Ausbreitung einzudämmen. Das öffentliche Leben in Italien ist zum Erliegen gekommen. Einer, der seinem Alltag noch in gewohnter Form nachkommen darf, ist Michael Görig (51). Er wuchs in Neumünster auf, ist vielen noch als Fußballer beim VfR und SV Boostedt bekannt.

Rund ein Vierteljahrhundert seines Lebens verbrachte er in der Schwalestadt, ehe er vor der Jahrtausendwende seiner italienischen Frau Mirella zuliebe in deren Heimat auswanderte. Görig, der drei erwachsene Töchter hat, wohnt knapp 60 Kilometer vor den Toren der Hauptstadt Rom in Civita Castellana. Im rund 4000 Einwohner zählenden Nachbarort Corchiano betreibt er ein Lebensmittelgeschäft. Courier-Redakteur Arne Schmuck hatte die Gelegenheit, mit Görig zu sprechen.

Wie ist die Lage bei Ihnen?

Persönlich geht es mir und meiner Familie gut, und in der näheren Umgebung gab es auch noch keine Coronafälle. Ansonsten sind wir das Seuchenland Nummer 1 in Europa – oder auf Deutsch gesagt: Die Kacke ist am Dampfen.

In Deutschland sind Hamsterkäufe an der Tagesordnung. Bei Ihnen auch?

Die Menschen kaufen bei uns auf Vorrat, das ist erkennbar. Glücklicherweise werden wir in der Regel im Zwei-Tage-Rhythmus mit neuen Waren beliefert. Das ist im grünen Bereich.

Ist bei Ihnen auch das Toilettenpapier Mangelware, so wie in Deutschland?

Nein. Es geht gut weg, aber nicht in größeren Mengen als sonst. Was bei uns fehlt, sind Masken und Desinfektionsmittel jeglicher Art. Und es gibt auch keinen Nachschub.

Wie erleben Sie den Alltag?

Die Menschen in Italien dürfen ja schon seit knapp einer Woche ihre Häuser nicht mehr verlassen. Es sei denn, sie haben einen triftigen Grund, beispielsweise wenn sie einen Kranken pflegen oder einkaufen müssen. Für uns bedeutet das dahingehend Mehrarbeit, weil die Leute sich an ihrem Wohnort eindecken müssen und nicht etwa in eine größere Stadt fahren dürfen. Das ist ja für uns streng genommen positiv, worauf wir allerdings aus nachvollziehbaren Gründen definitiv liebend gerne verzichten würden.

Spüren Sie Veränderungen, was den Geschäftsbetrieb angeht?

Man darf die Leute nur limitiert ins Geschäft lassen, fünf bis sechs Personen gleichzeitig. Da stehen dann gerne mal zehn bis 15 Menschen draußen und warten. Ich muss dafür sorgen, dass das geregelt abläuft, dann bin ich mehr Türsteher als Lebensmittelhändler. Überhaupt ist alles surreal, die Straßen sind ab 18 Uhr wie leergefegt. Es erinnert irgendwie an den Filmklassiker „The Day After“.

Wie schwer fällt es Ihnen, cool zu bleiben?

Dadurch, dass unser Geschäft geöffnet und gut frequentiert ist, haben wir beispielsweise am Sonntag um 8 Uhr angefangen. Wir hatten eine Warenlieferung bekommen, mussten den Laden aufräumen und sauber machen.

Das war stressig, und so langsam zehrt das an den Nerven. Zumal man jetzt auch immer wieder hört, dass nicht nur Alte und Gebrechliche vom Coronavirus erwischt werden, sondern nun auch Jüngere betroffen sind.

In den Nachrichten war zuletzt zu sehen, wie Italiener gemeinsam sangen, ohne ihre Häuser zu verlassen. Was hat es damit auf sich?

Die Bewegung heißt „Io resto a casa“, auf Deutsch: Ich bleibe zu Hause. Musiker haben daheim Konzerte gegeben, die via Internet übertragen wurden. Zuerst sind die Menschen in Neapel auf die Balkone gegangen und haben mitgesungen – immer ab 18 Uhr, wenn die Restaurants und Bars schließen mussten. Mittlerweile dürfen diese ja schon gar nicht mehr öffnen.

Die Bewegung hat sich übers ganze Land ausgedehnt, ist eine schöne Sache, die den Zusammenhalt in Italien unterstreicht.

Wann wird Italien aus dem Gröbsten heraus sein?

Sie kennen ja das Motto: „Nichts Genaues weiß man nicht.“ Man hofft, dass durch die bis zum 3. April verhängte Ausgangssperre Krankheitsfälle eingedämmt werden. Die Zahl derer wächst jedoch weiter. Immerhin steigt auch die Zahl der Genesenen, leider auch die der Toten. Die größte Hoffnung ist, dass ein Impfstoff auftauchen wird.

Teile Ihrer Familie leben in Deutschland. Wie intensiv verfolgen Sie die Corona-Entwicklung dort?

Natürlich schaue ich, was in Deutschland passiert. Mein Bruder kann seine Arbeit im Home-Office verrichten, meine älteste Tochter jobbt in einem nach wie vor geöffneten Restaurant, beide sind in München ansässig. Meine Eltern, die in Bad Hersfeld (Hessen, Anm. d. Red.) wohnen, machen sich schon eher Sorgen. Sie sind ja in einem gefährdeten Alter.

Meine Mutter ist eigentlich in einer Krankenhausbücherei tätig, hat löblicherweise diese Arbeit vorübergehend niedergelegt. Und meine Schwester wohnt in einer ländlichen Gegend in der Nähe von Hameln. Noch ist es dort in Sachen Corona ruhig.

Haben Sie auch mal die Zeit, um innezuhalten?

Ja, kürzlich war das tatsächlich mal der Fall. Ich habe die menschenleeren Straßen betrachtet, es war gespenstisch. Niemand, wirklich niemand war bei strahlendem Sonnenschein und 20 Grad auf den Straßen. Das war sehr, sehr traurig. Hoffen wir, dass dieser Spuk bald vorbei ist. Denn es ist wirklich ein Spuk.