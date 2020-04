Widerliche Angelegenheit

Avatar_shz von Inge Jacobshagen

25. April 2020, 16:00 Uhr

Wedel | „Die Mode! Ja, ich habe sogar die Modenblätter studiert ... Hm, ich habe zwar nicht viel Ahnung, aber ich glaube, die Pariser Damen sind den Berlinerinnen kaum voraus.“ Zur Erinnerung: Der Studienanfänger und spätere Verwaltungschef von Wedel, Harald Ladwig, befindet sich soeben, im März 1926, auf Liebeskummer-Flucht-Tour in Paris. Aus seiner Sicht handelt es sich zweifelsohne um eine Bildungsreise ins Frankreich der Erbfeinde, mit dem Ziele, den maßgebenden kulturellen Unterschied zwischen den Kriegsgewinnern und seiner eigenen Existenz als Verlierer zu verstehen. Wen wird es überraschen, dass sein prüfender Blick sich eilends auf die legendäre französische Damenwelt erstreckt. „Die kleinen Mädchen auf der Straße legen überhaupt sehr wenig Wert auf Kleidung, bzw. Wert auf sehr wenig Kleidung. Ich habe noch nie so kurze Röcke gesehen. Im allgemeinen trägt sich die Pariserin mit viel Chic, aber hübsch ist sie nicht. Dafür schminkt sie sich gewaltig. Sogar ganz kleine Kinder sind geschminkt. Aber Bubiköpfe sah ich viel seltener als in Berlin, und Zigaretten rauchende Damen gab es fast garnicht. Ob die Pariserin tatsächlich soviel Geschmack besitzt, das zu Hause zu erledigen?“

Für den heutigen Leser ist manches erklärungsbedürftig, letztendlich liegt diese Beschreibung fast ein Jahrhundert zurück. Der „Bubikopf“ (Soleirolia soleirolii), so erfahren wir in maßgebenden Publikationen, ist ein dekoratives immergrünes Kraut aus der Familie der Brennnesselgewächse. Im Sommer mag der Bubikopf gern draußen stehen. Er braucht dann oft mehr Wasser, vor allem wenn er direkt in der Sonne steht, er braucht nur wenig Pflege und ist ungiftig. Er ist bestens für Anfänger geeignet und überdies anspruchslos und anpassungsfähig.

Zu Ladwigs Beurteilung zum Bubikopf, lesen wir ein Jahr zuvor, im Juni 1925: „Eine niedliche Zeiterscheinung, die ich schon mehrmals erlebte, erst neulich beim Friseur. Der Bubikopf ist und bleibt für mich keine Modeangelegenheit, sondern ein Ausdruck des Charakters. Wenn Du diese widerliche Haartracht hättest, und Herren lächelten darüber .... ich müßte den Leuten Recht geben und könnte ihnen nicht ´mal mit voller Überzeugung ins Gesicht springen. Schrecklich wäre das. Pfui Teufel.“ Damit wäre das Missverständnis geklärt. Es handelt sich beim Bubikopf also nicht um ein Brennnesselgewächs, sondern, um eine „freche Kurzhaarfrisur“, die laut Susanna Bouchain (Online-Redakteurin von „Madame“), „2020 das große Comeback feiert.“

Ein Jahr später, im Februar 1927, ereignet sich die grausame Schicksals-Wende. Zwar war die Liebeskummer-Tragödie um Irmgard glücklich überstanden, aber „daß Irms die Haare hat abschneiden lassen! Bubikopf! Und Irms! Ich bin ganz mall. Verludere die Tage, lese, und schlafe nachts vor 4 Uhr nicht ein. Möchte fort.“ Schon wieder das verwünschte Verlierer-Gefühl? Und Wochen später noch: „Irms Bubikopf ist mir widerlich, stört mich andauernd.“

Die Sache mit dem „großen Comeback“ der Bubi-Frisur 2020, sollten wir uns wohl noch einmal überlegen. Kaum auszudenken, was wohl passiert wäre, wenn Irms neben dem Bubikopf auch noch eine Corona-Gesichtsmaske getragen hätte.