Werner-Rennen, Nacht-Tisch, Eigen-Personal

Avatar_shz von Holger Loose

01. September 2019, 20:34 Uhr

Die erste Sensation: Nichts anderes ist Dortmunds Niederlage bei Aufsteiger Union Berlin. Es überrascht schon, mit welcher Leichtfertigkeit der BVB an diese Aufgabe herangegangen ist. Und als es zu spät war, blickte Lucien Favre mit offenem Mund in den Berliner Himmel. So, als suche er nach göttlichem Beistand. Den wird Favre brauchen, will er die Saison beim selbsternannten Titelaspiranten überstehen.

Die Bayern sind währenddessen wieder im Sieger-Modus, lassen Gegner wie Mainz auch gern einmal in Führung gehen, um einen Reizpunkt zu setzen. Und Niko Kovac nimmt im Gegensatz zu seinem Dortmunder Kollegen hellwach am Spielgeschehen teil.

Wie auch Julian Nagelsmann auf der Leipziger Bank. Die Topleistung des wie um sein Leben rennenden Stürmers Timo Werner am Freitagabend in Mönchengladbach war ganz nach dem Geschmack des Toptrainers. Es war klug von RB Leipzig, das aus Salzburg kommende Brause-Geld zusammenzukratzen, um Werner in Leipzig zu halten – und nicht den Bayern zu überlassen. So wird es weitere Werner-Rennen geben, auf die sich die Bundesliga freuen darf.

Von einem Werner in dieser Verfassung profitiert darüber hinaus auch die deutsche Nationalmannschaft, die während der nun anstehenden Bundesliga-Pause den Ton angibt. Danach kommt es zum Gipfeltreffen zwischen Leipzig und den Münchnern, deren Erzfeinde ab sofort nicht mehr nur in Dortmund zu finden sind. Ein Dreikampf um den Titel – das wäre es doch. Da müsste der BVB allerdings noch kräftig zulegen. In der Form von Berlin wird es nichts.

Jubel und Sorgen: Ein Spitzenspiel war es nicht, es war eine klare Sache für den HSV. Hannover 96 wird in dieser Saison ohne Aufstiegschance bleiben, Mirko Slomka hat zu wenig Substanz in seinem Kader. Der HSV dagegen wird seiner Favoritenrolle in der 2. Liga gerecht. Dieter Hecking leistet ganze Arbeit und dürfte einer der wenigen Trainer in der Neuzeit im Volkspark sein, der seine Vertragspapiere in der Schublade des Nachttisches zunächst einmal – und wohl auch länger – aufbewahren kann.

Dagegen könnte es in Kiel noch vor Weihnachten eng für Andre Schubert werden. Gegen Aue musste eine Menge Glück her, um einen mickrigen Punkt an der Förde zu halten. Fünf Zähler nach fünf Spielen – zu wenig für gestiegene Kieler Ansprüche. Wenn es denn am Ende zum Klassenerhalt reichen sollte, muss man im „Storchennest“ zufrieden sein.

Ablösefrei: So verläuft die Personalrochade in der Chefetage beim FC Bayern. Nur Herbert Hainer, der Uli Hoeneß beerben soll, ist ein halber Import. Sitzt doch der frühere Adidas-Chef schon im Aufsichtsrat des FC Bayern. Oliver Kahn für Karl-Heinz Rummenigge – und im Hintergrund wartet Philipp Lahm auf eine Nominierung. Alles eigenes Bayern-Personal, wie auch Hasan Salihamidzic.

Eine durchdachte und weitsichtige Vereinspolitik. So wie es der HSV nie gemacht hat. Oder wohl auch nicht gewollt hat. Abgesehen von einem kurzfristigen Einsatz von Uwe Seeler an der Clubspitze, womit er überfordert war.