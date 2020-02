Wer zuerst startet, hat schon verloren

Avatar_shz von shz.de

13. Februar 2020, 13:07 Uhr

Die deutsche Sprache ist bekannt dafür, dass sie klar ausdrücken kann, was sie vermitteln will. Das war nicht immer so. Wer alte Texte liest, hat beträchtliche Mühe, deren Sinn zu begreifen. Redner und Schreibende sagten nicht einfach Ja oder Nein, sondern deuteten nur an und ließen die Adressaten interpretieren. Ähnliches findet gerade bei der Kandidatensuche in der CDU statt. Erfreulicherweise muss man bei der Formulierung nicht lange herumgentrifizieren; denn Frauen sind aus dem Rennen. Derzeit stehen drei Bewerber auf der „Shortlist“, und sie müssen täglich verbale Verrenkungen machen. Obwohl alle gerne Kandidat wären, dürfen sie es nur durchblicken lassen. Er sei bereit, „politische Verantwortung zu übernehmen“, ließ der Gesundheitsminister wissen. Das ist eine mutige Aussage, die seine Siegeschance eher verringert. Konkurrent Merz verkündete, er werde einen „persönlichen Beitrag für die CDU leisten“. Das hört sich nicht nach einer Geldspende an, und NRW-Boss Laschet lächelt so vielsagend als hätte er den Erfolg schon in der Tasche. Wem zuerst ein „Ja, ich will“ über die Lippen kommt, hat verloren.