Wer wartet das WLAN am LMG?

Hauptausschuss soll diese Frage klären

von Klaus Plath

28. April 2018, 16:05 Uhr

Das Ludwig-Meyn-Gymnasium soll mit einem kabellosen PC-Netzwerk (WLAN) ausgestattet werden. Schulleiter Alexej Stroh drängt darauf, dass diese Maßnahme seitens des Schulträgers, das ist die Stadt Uetersen, zum nächsten Schuljahr fertiggestellt ist. Schließlich sei die PC-Arbeit inzwischen fester Bestandteil des täglichen Schulunterrichts. Und die Schule entwickele sich dahingehend täglich weiter. Mit der Installation des kabellosen Netzwerks müsse aber auch die Wartung dieser Technik gewährleistet sein. Die IT-Abteilung der Stadt habe ihn wissen lassen, dieses mithilfe des jetzigen Personals nicht leisten zu können. Mit diesem Problem befasste sich am Donnerstagabend auch der Bildungsausschuss.

Fremdvergabe oder Aufstockung des Personal − die Frage soll während der Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag, 15. Mai, geklärt werden. Dann kommt das Gremium noch einmal in alter Besetzung im Rathaus zusammen. Fest steht für die Politiker aus der Rosenstadt allerdings, dass das Uetersener Gymnasium nicht schlechter gestellt sein soll als die Klaus-Groth-Schule in Tornesch. Die Gemeinschaftsschule mit Oberstufe verfügt über eigene IT-Spezialisten. Auch Stroh kann sich eine solche Lösung vorstellen: Die Stadt stellt ein, die Schulleitung kann dann über diesen Mitarbeiter verfügen.