Wer ist die Tote vom Dachboden?

Avatar_shz von pac

05. November 2020, 18:08 Uhr

Rendsburg | Die Leiche, die bei Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Prostituiertenmörder Timo M. (40) entdeckt wurde, ist eine Frau. Das hat laut Kieler Staatsanwaltschaft die Obduktion ergeben. Behördensprecher Michael Bimler sagte, Todesursache und Todeszeitpunkt stünden noch nicht fest.“

Um die Identität sicher zu klären, läuft mit den mutmaßlichen Angehörigen der Toten ein DNA-Abgleich. Nach Informationen unserer Zeitung könnte es sich bei der Leiche um eine Vermisste handeln, die ebenfalls als Prostituierte gearbeitet hat.

Möbel-Auslieferer Timo M. war verhaftet worden, weil er Ende September die Prostituierte Leyhan Veith (40) in ihrer Rendsburger Wohnung mit einer Plastiktüte über den Kopf erstickt haben soll. Bei der Spurensuche in dem Mietshaus, in dem er mit seiner Verlobten lebte, wurde die zweite Leiche auf dem Dachboden entdeckt. Jetzt sollen Timo M.s PC und Handy ausgewertet werden. Bimler: „Wir werden zudem mit Leichenspürhunden in Gärten der Umgebung und an alten Wohnorten des Beschuldigten suchen.“