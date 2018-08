Wer ist der Bessere? Richter ziehen vor Gericht

Im Streit um die Stelle des Hamburger Landgerichtspräsidenten wollen die Unterlegenen klagen

von Markus Lorenz

16. August 2018, 10:33 Uhr

An einen solch verbissenen Postenkampf kann sich in der Hamburger Justiz niemand erinnern: Im Ringen um die Stelle des Landgerichtspräsidenten wollen zwei unterlegene Bewerber per Klage verhindern, dass der gewählte Kandidat Marc Tully die Stelle antritt. Gestern erlitten sie zwar einen juristischen Rückschlag. Das Verwaltungsgericht wies ihre Eilanträge ab, mit denen sie die Ernennung des Kontrahenten stoppen wollten. Doch der Streit dürfte weitere Instanzen beschäftigen. Marc Tully ist der Öffentlichkeit vor allem als Vorsitzender Richter im Prozess gegen die Ex-Vorstände der HSH Nordbank um Dirk Jens Nonnenmacher bekannt.

Dem Rechtsstreit der Top-Juristen war ein ungewöhnlicher Vorgang vorausgegangen. Oberlandesgerichtspräsidentin Erika Andreß hatte ihrem Vizepräsidenten Guido Christensen (53) im Rahmen der Ausschreibung eine deutlich bessere dienstliche Beurteilung geschrieben als Tully, der am Oberlandesgericht „nur“ als einfacher Richter tätig ist. Folglich schlug Justizsenator Till Steffen (Grüne) dem Richterwahlausschuss Christensen als neuen Chef des Landgerichts vor. Doch in dem Gremium – bestehend aus Richtern und Politikern – gab es am 20. Juni eine faustdicke Überraschung. Mit einer Mehrheit von neun zu fünf Stimmen setzte dieses sich über den Vorschlag hinweg und hob Tully auf den Schild. Das Nachsehen hatte auch ein dritter Bewerber, der bisherige Vize des Landgerichts – der ebenfalls mit einer besseren Beurteilung ins Rennen gegangen war.

Die beiden unterlegenen Kandidaten beantragten vor dem Verwaltungsgericht einstweiligen Rechtsschutz, um die Ernennung Tullys durch den Justizsenator zu verhindern. Ihre Begründung: Sie seien besser beurteilt worden, was nach dem „Grundsatz der Bestenauslese zwingend“ hätte berücksichtigt werden müssen.

Doch die Verwaltungsrichter folgten dem Argument nicht und verwiesen auf die jüngere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Bei Berufung und Beförderung von Richtern durch Wahlausschüsse gelte zwar das Prinzip der Bestenauslese. Aber, so die Urteilsbegründung: „Eine strikte Bindung des Richterwahlausschusses an die Ergebnisse der Beurteilungen würde dem Wahlelement im Auswahlverfahren nicht ausreichend Rechnung tragen.“ Gemessen daran sei die Entscheidung des Wahlausschusses „nachvollziehbar“.

Dagegen können die Kläger Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht einlegen. Kenner der Hamburger Justiz gehen davon aus, dass dies auch geschehen wird.