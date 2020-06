Wer für den „Wumms“ gesorgt hat

Von rhetorischen Knallfröschen, demonstrativ guter Laune – und der Königin der Nacht

06. Juni 2020, 13:39 Uhr

Berlin | Viel Lob und Zustimmung für das Corona-Konjunkturprogramm der Großen Koalition. Scheinbar einmütig haben sich Union und SPD in ihren Marathonsitzungen letztlich auf das 130-Milliarden-Euro-Paket geeinigt. Aber wem gebühren die Lorbeeren für den Durchbruch? Wer kann politisch am meisten Kapital daraus schlagen? Die Schlacht um die Deutungshoheit ist eröffnet.

Den rhetorischen Knallfrosch zündete natürlich Finanzminister Olaf Scholz. „Mit Wumms aus der Krise!“ Der sonst so unterkühlte „Scholzomat“ (sein parteiinterner Spitzname) legte nach seinem „Bazooka“-Schlachtruf noch einmal nach, wirft sein Technokraten-Image ab und nimmt als mutiger Macher Kurs auf die SPD-Kanzlerkandidatur.

Dass Scholz seinen Altschulden-Tilgungsfonds für die Kommunen nicht durchsetzen konnte – egal. Das SPD-Prestigeprojekt verhinderte letztlich CSU-Chef Markus Söder. Aber Bund und Länder helfen den Gemeinden auf anderem Weg aus der Patsche, also Schwamm drüber. Und die von Familienministerin Franziska Giffey erfundene Kinderprämie griff Scholz dankend auf – wohl wissend, dass auch das bei der Partei-Klientel bestens ankommt. Selbst SPD-Linksaußen Hilde Mattheis feiert nun das „soziale und nachhaltige Konjunkturprogramm“. Ein Lob der penetrantesten Scholz-Nöglerin, bemerkenswert.

Demonstrativ gute Laune zeigt plötzlich auch die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken, die Scholz bis zuletzt hartnäckig als Kanzlerkandidaten verhindern wollte. Liegt es daran, dass sie die Kaufprämie für Verbrennungsmotoren verhinderte? Dem Vernehmen nach soll Scholz mit der Prämie geliebäugelt haben, Esken hatte früh kategorisch Nein gesagt.

Über die Parteichefin hat sich seit ihrer Wahl im Dezember viel Häme ergossen, jetzt adelt der „Spiegel“ Esken plötzlich zur „Schattenkanzlerin“, die „die Fäden in der Hand hält“. Das ist eine höchst originelle Lesart der Geschehnisse, die vom Protokoll der entscheidenden Verhandlungen nicht ganz gedeckt ist.

Die Meriten für das Durchschlagen des Knotens gebühren nämlich einer anderen Frau, die aber gleichfalls schon als abgeschrieben galt. Noch-CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, so weiß der „Tagesspiegel“ zu berichten, hatte die zündende Idee für eine befristete Absenkung der Mehrwertsteuer, und überzeugte neben Kanzlerin Angela Merkel am Ende auch die CSU. Der Mehrwertsteuer-Plan habe die Blockade gelöst, heißt es in Berlin. Die goldene Brücker für Söder: Eine geringere Mehrwertsteuer macht auch Autos mit Verbrennungsmotor billiger, er hat also eine Kaufprämie „light“ bekommen. Zwar wird jetzt schon wieder gestritten, ob die Verbrauchersteuer nicht länger gesenkt werden sollte. Aber die Linie geht quer durch die Groko: Scholz und Merkel sind dagegen, Söder und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sind dafür. Festzuhalten bleibt: Die „schwarze Null“ ist auch bei vielen Schwarzen völlig aus der Mode gekommen.

Erstaunlich wenig Wind wird um das 25-Milliarden-Paket für Mittelständler gemacht, obwohl das eine besonders große Schutzwirkung für die Wirtschaft entfalten dürfte. Liegt es daran, dass es von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stammt, der keine weitergehenden politischen Ambitionen hegt und sich nicht selbst für den CDU-Vorsitz interessiert?Die Lorbeeren für das „Zukunftsprogramm“ des Konjunkturpaketes reklamieren alle Beteiligten für sich. Geld für Investitionen in Wasserstoff, Quantencomputing und künstliche Intelligenz – das wollen alle bereitstellen. Wie teuer das am Ende wird, steht freilich in den Sternen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert freimütig einräumt. Die Kosten für die „Langzeitelemente“ sind noch nicht durchgerechnet.

Wer wird also am meisten von der Operation „Wumms“ profitieren? Jeder trägt Pokale davon, jeder musste Federn lassen. Als Sieger bleibt die immer wieder tot gesagte Groko selbst übrig, die sich in den entscheidenden Stunden zusammenraufte und lieferte. Wenn das wuchtige Paket wirkt, dürften Union und SPD bei der Bundestagswahl in einem Jahr die Früchte ernten. Wenn – wie bisher – allein CDU und CSU vom Krisenmanagement der Regierung profitierten, wäre das angesichts der SPD-Meriten jedenfalls nicht ganz fair.

Die Kanzlerin, soviel ist klar, wird nach der Wahl nicht weitermachen. „Nein, wirklich nicht“, bestätigte sie im ZDF. Schade, denken inzwischen wieder viele in der CDU. In den Verhandlungen hatte Angela Merkel ein Mal mehr ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten bewiesen. „Sie ist, was die Nachtfähigkeit angeht, uns anderen immer noch im Lichtjahre voraus“, zitierte der „Tagesspiegel“ einen Teilnehmer. „Sie war absolut der Herr im Ring.“