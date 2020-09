Wenn Liebe Tiere quält

Immer mehr „Animal Hoarding“: In Schleswig-Holstein nahmen Veterinäre zwanghaften Sammlern 784 Tiere weg

24. September 2020, 19:48 Uhr

Kiel | Das Phänomen der Tiersammel-Sucht („Animal Hoarding“) ist noch weitgehend unerforscht. Doch es nimmt offenbar zu: Der Deutsche Tierschutzbund hat im vergangenen Jahr bundesweit 50 Fälle registriert, fast 4000 Tiere wurden in Obhut genommen – der bisherige Höchststand.

Seit acht Jahren dokumentieren die Tierschützer Fälle von Tiersammel-Sucht, blicken mit Sorge auf den Anstieg der Zahlen. „Beim krankhaften Sammeln von Tieren gerät die Haltung außer Kontrolle“, sagt Moira Gerlach, Fachreferentin für Heimtiere beim Deutschen Tierschutzbund. „Die Tiere hausen oft in ihren eigenen Fäkalien, sind unterernährt oder krank.“ Für die Tierheime, die dann die von Veterinärbehörden beschlagnahmten Tiere in Obhut nähmen, stelle das eine enorme Belastung dar.

Vergangenes Jahr gab es in Deutschland elf Fälle, in denen Veterinäre mehr als 100 Tiere vorfanden – und fünf Halter horteten sogar über 300 Tiere. Der größte Fall in Schleswig-Holstein: In einer Dreizimmerwohnung im Kieler Stadtteil Gaarden lebten 174 Tiere, darunter 23 Katzen, 51 Meerschweinchen und 32 Kaninchen. Außerdem befreiten Amtsveterinäre in Großhansdorf 112 Katzen. Insgesamt nahmen die Behörden 2019 in Schleswig-Holstein neun zwanghaften Sammlern 784 Tiere weg.

Wie Hester Pommerening, Sprecherin beim Tierschutzbund, sagt, zählten Katzen, gefolgt von Hunden zu den am häufigsten betroffenen Tierarten. Das deckt sich mit den Erkenntnissen des Kieler Umweltministeriums, demzufolge das „Animal Hoarding“ vergangenes Jahr 170 Katzen, 78 Hunde, 56 Kaninchen, 149 Meerschweinchen und 133 Vögel betraf. Auch Mäuse, Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Esel, eine Schildkröte und zwei Echsen wurden Haltern weggenommen.

Psychologen werten das Phänomen als Sonderform des Messie-Syndroms. Einer Studie zufolge sind 64 Prozent der „Animal Hoarder“ weiblich und 75 Prozent über 45 Jahre alt. Ein Teil versteht sich als Retter. Sie glauben, dass sie die einzigen sind, bei denen es den Tiere gut geht. Andere sind sozial isoliert, sehen die Tiere als Menschen, wobei ihnen die Pflege wegen oft unkontrollierter Vermehrung über den Kopf wächst. „Bei der Sucht, Tiere zu sammeln, handelt es sich um ein Krankheitsbild, das schleichend voranschreitet und zu einer immer stärkeren Verwahrlosung der Tiere führt“, betont Moira Gerlach. In 40 Prozent der Fälle müssten Tiere eingeschläfert werden, in 60 Prozent seien sie krank und später wegen Verhaltensauffälligkeiten schwer zu vermitteln.

Tierschutzbund-Sprecherin Hester Pommerening: „Als Dachverband fordern wir daher im Bedarfsfall von den Behörden schnelle finanzielle Unterstützung für die Tierheime.“ Zudem mache sich der Verband für ein Zentralregister und eine Heimtierschutzverordnung stark. „Als Tierschützer kämpfen wir aber auch für eine Anerkennung von Animal Hoarding als Krankheitsbild, um den betroffenen Personen bessere Therapiemöglichkeiten und Anlaufstellen zu bieten“, so Pommerening.