Blickpunkte zur Flüchtlingsdebatte : Vom Protest ins Zentrum: Wenn Grenzen wieder eine Rolle spielen

Wie haben die großen Flüchtlingsströme Länder verändert? Ein Blick auf Deutschland, Dänemark und Schweden.

von Kay Müller

01. Juli 2018, 15:49 Uhr

Es ist ein Paradox. Die Krise der Zuwanderung beginnt mit der größtmöglichen Grenzöffnung überhaupt in der deutschen Geschichte: mit der Wiedervereinigung und dem Zusammenbruch des Ostblocks 1990. Das Land ist im Taumel, wegen einer gemeinsamen Zukunft, eines deutschen Fußballweltmeisters und eines Kanzlers, der blühende Landschaften verspricht. Plötzlich werden auf den Straßen deutsche Fahnen geschwenkt – ein Bild, das es so lange nicht gegeben hat.

Doch die Freude über das sich vereinigende Vaterland bringt auch Angst und Gewalt mit sich. Schon in den 80er-Jahren gibt es Neonazis in Ost und West – und auch dort wächst nach der Vereinigung etwas zusammen. Spätaussiedler und andere Asylbewerber ziehen den Hass der rechten Szene auf sich, gerade jähren sich die Anschläge auf Ausländer aus den frühen 90er-Jahren zum 25. Mal.

Und plötzlich hat das Land, das in Ost und West jahrelang jede Menge Gastarbeiter aufgenommen und beschäftigt hat, eine harte Asyldebatte, weil die Zahl derjenigen, die in Deutschland leben wollen, bis dahin ungekannte Höhen erreicht. Vor allem die SPD tut sich schwer mit einer Verschärfung des Asylrechts, die einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag bedarf und Ende 1992 nach harten Debatten beschlossen wird. Verfahren sollen schneller und schlanker werden, Menschen, die über ein EU-Land oder ein anderes deutsches Nachbarland einreisen, haben keinen Anspruch auf Asyl, es gibt „sichere Herkunftsstaaten“, und Flüchtlinge können an Flughäfen festgehalten werden, um ihren Asylantrag zu prüfen – die Parallelen zur Asylgesetzgebung nach der Flüchtlingswelle 2015 sind unverkennbar.

Parallel zu einer Öffnung innerhalb Europas

Die Märkte wachsen zusammen, der Euro kommt. Doch auch das führt zu Widerstand. In immer mehr EU-Ländern feiern rechte Parteien bei Wahlen Erfolge. In Teilen des scheinbar liberalen Skandinaviens beginnen sich Rechtsausleger zu etablieren, in Frankreich macht Jean-Marie le Pen Stimmung gegen Europa und die scheinbare Überfremdung seines Landes. In den Niederlanden feiert erst Pim Fortuyn, dann Geert Wilders Wahlerfolge.

Am lautesten und in Deutschland am besten zu hören ist jedoch der Österreicher Jörg Haider. Dem Sohn eines überzeugten nationalsozialistischen Ehepaars gelingt es, anders als Rechtspopulisten in anderen europäischen Ländern, eine bereits bestehende etablierte Partei zu übernehmen. Als Haider sich 1986 gegen den liberalen Flügel in der FPÖ durchsetzt, kündigt der sozialdemokratische Bundeskanzler Franz Vranitzky die gemeinsame Koalition auf. Etwas Besseres kann Haider nicht passieren. Er aktiviert erfolgreich deutschnationale Traditionen in der FPÖ und formt sie nicht nur zu seiner monolithischen Gefolgspartei, sondern zu einer ernst zu nehmenden Protestbewegung.

Haider wird Landeshauptmann in seiner Hochburg Kärnten, was ihm eine politische Bühne beschert, von der aus er Propaganda machen kann. Die Slogans sind die, der sich auch seine rechtspopulistischen Kollegen in anderen europäischen Ländern bedienen: mit einfachen Lösungen versehene Parolen, die in die Nähe nationalsozialistischer Ideologie abschweifen können, nur um sie danach zu relativieren. Angesprochen fühlen sich dadurch zunächst weniger gut gebildete junge Männer aus bildungsfernen Schichten. Doch Haider schafft es als einer der Ersten in Europa, neue Wählerschichten für die Rechtspopulisten zu erschließen.

Die Versuchung nach Haider

Neidisch schauen die rechten Parteien in Deutschland auf Haider, der von Wahlerfolg zu Wahlerfolg eilt. Selbst in der schwächelnden FDP, die Mitte der 90er-Jahre nur noch in drei Landtagen vertreten ist und ja ebenfalls über deutschnationale Traditionen verfügt, gibt es Überlegungen, ob der Weg nach rechts der Partei neue Mehrheiten eröffnen könnte.

Doch warum gibt es keinen deutschen Haider, der die in Deutschland natürlich ebenso wie im restlichen Europa vorhandenen Ressentiments gegen Ausländer aufgreift und politisch instrumentalisiert? Vermutlich sind es mehrere Gründe. Vielleicht ist es in Deutschland aufgrund der NS-Historie immer noch schwieriger, eine deutschnationale Partei zu etablieren. Dazu ist es den Rechten nie gelungen, vernünftige, politisch belastbare Organisationsstrukuren aufzubauen, weder den Republikanern noch der DVU noch der NPD. Im Zweifel haben sich die Organisationen untereinander bekämpft.



Weil die Bundesrepublik keine Tradition mit starken rechten Parteien kennt, muss sie auch den Umgang mit ihnen erst lernen. Und sie haben es – vielleicht mit Ausnahme der Republikaner in Baden-Württemberg – nie geschafft, eine regionale Hochburg zu errichten, wie Haider sie in Kärnten besessen hat. Aber vor allem: Bis heute fehlt in Deutschland ein politischer Kopf, der vom Auftreten, der Rhetorik und dem politischen Geschick einem Haider das Wasser reichen könnte. Denn offenbar brauchen rechtspopulistische Parteien solche Führer noch mehr als andere politische Organisationen – zumindest so lange, bis sie wie die Freiheitlichen in Österreich als politische Kraft im Establishment angekommen sind. Als Haider 2008 stirbt, reißt er seine Partei jedenfalls nicht mit in den Tod.

In Deutschland vereinfacht das Fehlen einer solchen rechten Richtung im parlamentarischen Alltag das Regieren über viele Jahre. Anders als in anderen europäischen Ländern stellt niemand die vergleichsweise liberale Asylgesetzgebung in Frage, die Deutschland während der Flüchtlingskrise neben Schweden zu einem der Zielländer von Verfolgten und scheinbar Verfolgten machten. Dazu kommt die wirtschaftliche Kraft: Deutschland hat schlicht das Geld, um Flüchtlingen in einer überschaubaren Zahl eine neue Heimat zu gewähren.

Trend zur Abschottung

In diesem Bewusstsein wird Angela Merkel politisch sozialisiert. Vermutlich hätte sie sich nicht träumen lassen, dass ihre liberale Flüchtlingspolitik aus dem Jahr 2015 zu einer solchen – auch persönlichen Krise – werden könnte. Denn nicht nur die AfD wird zur Bedrohung für ihre Zukunft, sondern auch die bürgerlichen Parteien, die in Reaktion auf die Wahlerfolge der Rechtspopulisten ebenfalls ihr Heil in einer stärkeren Abschottung der Heimat suchen. Zunächst lässt die FDP nationale Töne verlauten, jetzt ist es die CSU, die mit einer härteren Asylpolitik auf Stimmen hofft.

Bei all dem Streit sollte man nicht vergessen, dass es deutschnationale, für rechte Parolen anfällige Teile der Gesellschaft in Deutschland immer gegeben hat wie in anderen europäischen Ländern. Schon in den 80er-Jahren schätzten Forscher das Potenzial für eine rechte Partei auf über zehn Prozent. Dazu kommt, dass die mediale Präsenz des Themas Asyl viele Menschen glauben lässt, dass es das zentrale Thema der Republik ist – obwohl es sie persönlich gar nicht direkt betrifft. Diese Menschen finden sich nicht nur in Neonazi-Zirkeln, nein, sie sitzen in Arztpraxen, Lehrerzimmern, Polizeirevieren und Amtsstuben. Und sie sitzen in allen Parteien – auch in der CDU finden sich Mitglieder, die eine Überfremdung des christlichen Abendlandes fürchten. Doch weil die Bundesrepublik keine Tradition mit starken rechten Parteien kennt, muss sie auch den Umgang mit ihnen erst lernen.

Noch ist unklar, ob sich in den deutschen Nachbarländern eine Abschottung der Nationalstaaten durchsetzt oder ob es unter deutscher und französischer Führung eine europäische Lösung gibt. Letztere wäre dieses Mal wohl wieder im wahrsten Sinne des Wortes schwer erkauft. Aber selbst wenn es nicht so kommen sollte: Deutschland wird – auch wenn sich die CSU durchsetzen sollte – immer noch ein Land mit vergleichsweise liberaler Asylgesetzgebung bleiben, das in der Tradition eines Einwandererlandes steht. Und daran wird sich in Zeiten des Fachkräftemangels in Deutschland so schnell auch nichts ändern – weder politisch noch gesellschaftlich.

Allerdings ist es ein Zeichen, ob die Bundesrepublik sich aus ihrer Tradition als wohl europäischste Nation verabschieden will oder nicht – darüber entscheiden 26 Jahre nach der Wiedervereinigung ein Mann aus Bayern, der für die alte Bundesrepublik steht, und eine Frau aus den neuen Bundesländern, die die Öffnung der Grenze erst an die Spitze der Regierung gespült hat.

Dänemark feiert sich als Trendetter (von Frank Jung)



Grenzen setzen, Zuwanderung einschränken, Probleme bei der Integration klar benennen, Populisten als Vorreiter der Debatte: Was für Deutschland und Schweden eine ungewohnte Erfahrung ist, ist für das Land dazwischen überhaupt nicht neu. Im Gegenteil: Dänemark praktiziert all dies schon seit Beginn des neuen Jahrtausends. Und das nicht mit zig Gewissensbissen wie jetzt seine zwei großen Nachbarländer. Nein, man war von Anfang an sogar stolz drauf.

„Dänemark ist Trendsetter für andere EU-Länder“, prophezeite im Mai 2002 der damalige Ministerpräsident Anders Fogh Rasmussen gegenüber unserer Zeitung. Gemünzt war die Aussage des Politikers von der rechtsliberalen Venstre-Partei auf das da von ihm gerade geschaffene strengste Ausländerrecht Europas. Schwedens seinerzeitiger Premier Göran Persson bezeichnete ihn als „inhuman“.

Screenshot Facebook

Fogh Rasmussen war ein Jahr vorher mit Unterstützung der rechtspopulistischen Dansk Folkeparti (DF zum Regierungschef gewählt worden. Die hatte sich ihre Stimmen mit Verschärfungen in der Ausländerpolitik vergolden lassen. Und sie hat Fogh Rasmussen bis zu dessen Wahl zum Nato-Generalsekretär 2009 eine feste parlamentarische Basis geliefert. Die DVP, zuvor das Schmuddelkind in der Parteienlandschaft, hatte den Zutritt zur politischen Gestaltungsmacht geschafft.

Noch kurz vorher, im Oktober 1999, hatte Fogh Rasmussens sozialdemokratischer Vorgänger Poul Nyrup Rasmussen über die DF orakelt: „Stubenrein werdet ihr nie!“ Deren Vorsitzende Pia Kjaersgaard hatte wenige Minuten zuvor gefordert: Auch Einwandererfamilien der zweiten oder dritten Generation sollten komplett in die Heimat zurückgeschickt werden, wenn ein einziges Mitglied eine Straftat begeht.

Wie viele Verschärfungen des Asyl- und Ausländerrechts Dänemark inzwischen vollzogen hat, lässt sich nicht mehr zählen. Mindestens 50 waren es allein, seitdem die aktuelle Venstre-Regierung Lars Løkke Rasmussens am Ruder ist – wiederum mit Tolerierung durch DF. Integrationsministerin Inger Støjberg feierte die runde Zahl mit einer Festtags-Torte. Freudestrahlend postete die Venstre-Politikerin ein Foto davon auf Facebook.

Zwei Traumata haben in Dänemark die Skepsis gegenüber Zuwanderern aus dem islamischen Kulturkreis angeheizt: die Eskalation um die Mohammed-Karikaturen der Zeitung „Jyllands-Posten“ 2005, inklusive der versuchten Ermordung des Zeichners Kim Westergaard per Axt. Und die Erschießung des Film-Regisseurs Finn Nørgaard bei einer Podiumsdiskussion in einem Kopenhagener Kulturzentrum 2015. Der Täter war palästinensischer Abstammung.

Dass viele Dänen trotz eines enormen Wohlstands Zuwanderung als Bedrohung empfinden, mag mit daran liegen, dass das Land und seine Kultur klein sind. Eine allgemeine Tendenz zum Abstand zur Außenwelt ist in der Mentalität tiefer verankert. Man denke etwa an Dänemarks vier EU-Vorbehalte oder daran, dass Ausländer keine Ferienhäuser kaufen dürfen. Als der einstige Europa-Minister Bertel Haarder diese Reserviertheit einmal erklären sollte, sagte er: Die Dänen fühlten sich nicht einfach als Volk, sondern als „Stamm“. Etwas Archaisch-Eingeschworenes schwang da mit. Wiederum wegen der Kleinheit von Territorium und Bevölkerung, auch wegen des Bemühens, Klassenunterschiede zu verwischen, herrscht ein ausgeprägtes Gefühl der Nähe unter den Dänen. Es ist der Nährboden der berühmten „Hygge“.

Dieses Wohlbefinden in einem intimen Kreis lebt auch davon, dass man andere ausschließt. Da ist eine große Mehrheit in Umfragen für die Beibehaltung der 2015 eingeführten Grenzkontrollen kein Wunder. Ebensowenig ein anderthalb Meter hoher Zaun, der Dänemark ab diesem Herbst angeblich allein zum Fernhalten der Schweinepest von Schleswig-Holstein abriegeln soll. Die DVP ruft schon danach, ihn zu erhöhen.

In diesem Frühjahr haben auch die Sozialdemokraten ausländerpolitisch die Waffen gestreckt. In einem Eckpunktepapier hat ihre neue Vorsitzende Mette Frederiksen Zuwanderung in ihrer jetzigen Form zur Bedrohung des Wohlfahrtsstaats erklärt. Asyl solle man nur noch in Ankunftszentren außerhalb Europas beantragen können. Und nur erhalten, wenn ein dänisches Aufnahmekontingent, jährlich vom Parlament zu beschließen, noch Plätze frei hat.

Sozialpolitisch hatten sich Sozialdemokraten und Rechtspopulisten schon zuvor angenähert. Für die Zeit nach der nächsten Wahl, die spätestens im Frühjahr 2019 ansteht, zeichnete sich das einst Unvorstellbare ab: Mette Frederiksen – die Erbin Poul Nyrup Rasmussens – hält ausländerpolitische Beschlüsse mit den ehemals nicht Stubenreinen nicht nur für möglich, sondern gar wünschenswert. Die Meinungsführerschaft der Rechtspopulisten hat nach anderthalb Jahrzehnten ein Lager-übergreifendes Bollwerk geschmiedet. DVP-Gründerin Pia Kjaersgaard, der einstige Underdog, ist übrigens inzwischen zur Parlamentspräsidentin aufgestiegen – das denkbar prestigeträchtigste Symbol dafür, welche Strömung über den Diskurs in Dänemark wacht.

Schweden: Stress in Bullerbü (von Merle Bornemann)

dpa

Schweden, das war lange Zeit das Migrationsland schlechthin. Mit seiner liberalen Einwanderungspolitik war der Staat seit Jahrzehnten Ziel für Menschen auf der Flucht. Ein schneller Aufenthaltstitel, gute Aussichten für den Familiennachzug und eine gute Versorgung – das wirkte wie ein Magnet. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl hat kein EU-Land so viele Flüchtlinge aufgenommen wie Schweden. 2015 kamen insgesamt knapp 160.000 Flüchtlinge, das sind etwa 16 pro 1000 Einwohner. Zum Vergleich: In Deutschland lag das Verhältnis bei 6 zu 1000.

Doch der Herbst 2015 brachte das Fass zum Überlaufen. Als täglich mehr als 1000 Flüchtlinge mit Fähren, Bussen und Zügen ins Land strömten, kapitulierte das System. Tausende Unterkünfte fehlten, die Kommunen klagten über zu wenig Geld, die Behörden waren überfordert. Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte nahmen zu, die rechtspopulistische Partei Schwedendemokraten (SD) bekam Aufwind – die Stimmung in der Bevölkerung kippte. Meinungsumfragen zeigten, dass ein Großteil der Schweden sich für eine Begrenzung der Zuwanderung aussprach.

Hinzu kam, dass die Nachbarn Norwegen und Dänemark ihr Asylrecht verschärften und der Druck somit immer größer wurde. Die rot-grüne Regierung unter Ministerpräsident Stefan Löfven zog die Notbremse und verschärfte die Asylgesetze: Weniger Flüchtlinge bekommen ein Bleiberecht, Aufenthaltsgenehmigungen werden nur noch befristet erteilt, Massenabschiebungen angedroht, Grenzkontrollen eingeführt und der Familiennachzug wird begrenzt.

Das waren ganz neue Töne aus dem humanitären Wohlfühl-Staat. Das zurückhaltende Schweden, das sich in der internationalen Politik selten in die erste Reihe stellt, wendete sich verzweifelt an die EU-Nachbarn: „Wir können nicht mehr“, lautete die klare Botschaft. „Mehr Menschen müssen in anderen Ländern um Asyl bitten“, machte Löfven deutlich. Vizepräsidentin Åsa Romson (Grüne) konnte bei der Verkündung der neuen Asylrichtlinien ihre Tränen nicht zurückhalten, sprach von „schrecklichen Entscheidungen“ und von „einer Krise für die Menschen, die in Europa Schutz suchen“.

Anfang 2016 zog das Land das nächste Register und führte Passkontrollen aller Einreisenden ein. Niemand konnte von Dänemark aus in Zügen, Bussen und auf Fähren einreisen, wenn er keine gültigen Ausweispapiere vorweisen konnte. Wer keine solchen Dokumente hatte, wurde abgewiesen und musste in Dänemark bleiben.

Diese systematischen Passkontrollen an der Grenze zu Dänemark wurden im Mai vergangenen Jahres wieder aufgehoben, da sich der Zustrom stark abgeschwächt hatte. Selektiv wird aber weiter kontrolliert. 2016 kamen nur noch 29000 Asylbewerber nach Schweden – ein Rückgang auf ein Fünftel der Rekordzuwanderung 2015. In diesem Bereich haben sich die Werte nun eingependelt. Für den starken Rückgang sorgten auch Dänemarks Grenzkontrollen, welche eine Pufferwirkung hatten.

Doch die Nachwirkungen der starken Zuwanderung spürt Schweden immer noch. Im Schulsystem, auf dem Wohnungsmarkt oder beim Thema innere Sicherheit. Da ist zum Beispiel Malmö, die drittgrößte Stadt, in der schon seit Jahrzehnten große Probleme mit Segregation und Kriminalität herrschen. Doch in letzter Zeit hat sich die Situation zugespitzt. 18 unaufgeklärte Morde gab es dort in den letzten zwei Jahren, was Malmö den Titel „Schwedens Chicago“ einbrachte. Rund 200 Schwerkriminelle, häufig mit Migrationshintergrund, werden dort von der Polizei beobachtet, schwere Waffen sind im Spiel. Schießereien und brennende Autos sind trauriger Alltag geworden. Deshalb hat die Politik das Waffengesetz verschärft und der Polizei mehr Rechte bei der Ermittlung erteilt. Nicht nur in Malmö, auch in Göteborg und Stockholm gibt es Viertel, vor deren Betreten gewarnt wird. Die Polizei benennt jetzt offizielle Brennpunkt-Gebiete (aktuell 23 der höchsten Stufe), in denen sie für keine Sicherheit mehr garantieren kann. Die Anzahl ist in den letzten Jahren gestiegen. Die Polizei, ohnehin von Nachwuchssorgen geplagt, hat immer größere Probleme, Stellen zu besetzen.

In Sachen Integration galt Schweden lange als vorbildlich, was vor allem auf das Prinzip „Sprachkurs direkt und für alle“ zurückzuführen ist. Doch jetzt wächst die Erkenntnis, dass es damit nicht getan ist – wie dies gelingen kann ist derzeit eines der Topthemen auf der Agenda. Gleichzeitig gewinnen rechte Parteien an Zuspruch in der Bevölkerung – 13 Prozent der Stimmen errangen sie schon 2014, die Prognose für die nächste Wahl im Herbst dieses Jahres liegt bei 17 Prozent. Die kürzlich gegründete „Alternative für Schweden“, das Pendant zur deutschen AfD, setzt sogar noch weiter rechts an. Auch ihr werden gute Chancen für den Einzug ins Parlament eingeräumt. Schweden hat in den letzten Jahren sein Gesicht deutlich geändert.