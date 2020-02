Wenn Dichtkünstler zu Popstars werden

„Poetry Slam“ ist längst nicht mehr nur eine alternative Kunstform, die in kleinen Szenekneipen zelebriert wird – inzwischen hat der Wettbewerb der Dichter es aus dem Nischendasein ins Rampenlicht der großen Bühnen geschafft.

13. Februar 2020, 10:51 Uhr

Das Kind wird zunehmend fordernd und möchte nicht mehr in der Waschmaschine schlafen. Wir bieten generös die Hundehütte an, stellen aber klar, dass es das mit unserem Pitbull Panik ausmachen muss.“ Nach der Geburt seines Kindes widmet sich Björn Högsdal in seinen Texten vermehrt dem Thema Elternsein. Schließlich ist es meist das echte Leben, das einen Dichtkünstler zu seinen Texten inspiriert. Ob nun ein kleines Alltagsmissgeschick, eine Beobachtung in der Bahn oder eben bedeutende Lebenseinschnitte wie die Geburt des ersten Sprösslings. Was aber bei Poetry-Slammer Björn Högsdal bleibt, ist sein Faible für schwarzen Humor. Den hat er auch bei seinen Texten über das Familienleben nicht verloren.

Poetry Slam hat es längst aus dem Nischendasein heraus ins Rampenlicht der großen Bühnen geschafft. Vorbei sind die Zeiten, in denen sich Dichter in dunklen Kneipenecken vor einer Handvoll Menschen maßen. Vorbei sind die Zeiten, in denen ein großes Fragezeichen über den Köpfen schwebte, wenn von einem Wettbewerb der Dichtkunst gesprochen wurde. Poetry Slam ist salonfähig. Mehr noch. Poetry Slam ist Kulturerbe. 2016 wurde diese Vortragsform von lyrischen und poetischen Textbeiträgen auf einer Bühne vor wertendem Publikum in das Unesco-Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen – 25 Jahre nach dem ersten Poetry Slam in Deutschland.

Auch in Schleswig-Holstein ist die Dichtkunst nicht mehr aus der Kulturszene wegzudenken. Die Poeten aus dem Norden mischen bei den Wettbewerben ganz oben mit. Schuld daran ist der heute 45-jährige Björn Högsdal, der die Slam-Szene im Norden maßgeblich vorangetrieben hat. Der gebürtige Kölner ist schon in jungen Jahren zum Schreiben gekommen. „Ich hatte Glück, denn meine Eltern haben mir den Zugang zu Literatur ermöglicht. Es standen immer Bücher zur Verfügung und sie haben mir viel vorgelesen. Ich wurde von Anfang an gefördert“, erzählt er.

Mit nur acht Jahren schrieb Högsdal sein erstes Gedicht – über Freundschaft. Dazu kamen noch einige Kurzgeschichten. Was später folgte, war der Beginn seines Studiums der Literatur- und Medienwissenschaften an der Uni Kiel. Hier traf Högsdal zum ersten Mal auf gleichgesinnte Autoren und begann gemeinsam mit Kommilitone Patrick Kruse, Lesungen in Kiel zu organisieren. Doch einfach nur Texte vorzutragen war den beiden zu langweilig. Daher kombinierten sie Rap mit Literatur. 1999 folgte dann der erste Kontakt mit Poetry Slam. Zu dieser Zeit fand in der Kultdisco Schaubude unregelmäßig ein Slam-Abend statt – allerdings längst nicht so populär wie heute. „Der Kieler Slam war überhaupt nicht das, was wir uns darunter vorgestellt hatten. Es war ein unglaublich kleiner, provinzieller Slam ohne jeglichen Austausch zur deutschen Szene.“

Jeden Monat traten dieselben fünf Dichter vor knapp 30 Zuschauern auf. Kurze Zeit später übernahmen Högsdal und Kruse die Organisation der Veranstaltung, nahmen Verbindung zur Slam-Szene auf, holten erfolgreiche Dichter nach Kiel. Das Niveau der Veranstaltung in der Schaubude stieg dadurch rasant an – genauso wie das Publikum. Gleichzeitig wurden die Kieler Autoren motiviert, immer besser und kreativer zu werden, sodass sie schon bald ebenfalls in andere Städte eingeladen wurden, um ihre Texte darzubieten.

Aus einem kleinen Slam alle zwei Monate wurde ein monatliches Event in der Schaubude mit mehr als 150 Zuschauern. Doch irgendwann wurde es zu eng in dem Kultclub und es ging nach zehn Jahren erfolgreichem Schaubuden-Slam in die Pumpe mit 250 Zuschauern. Seit letztem Jahr findet der Kieler Slam im Kulturforum statt – jeden Monat. Schleswig-Holstein sei einer der starken Slam-Standorte in Deutschland, erklärt Högsdal. Denn die Kieler Slammer und auch Poeten aus ganz Schleswig-Holstein wurden mit den Jahren immer erfolgreicher und holten zahlreiche Titel.

Seit 1997 gibt es bereits deutschsprachige Slam-Meisterschaften. Die besten Dichtkünstler aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Belgien und Liechtenstein messen sich bei diesem Event. „Wir hatten Jahre, in denen die Hälfte der Finalisten aus Schleswig-Holstein gestellt wurde. Das ist schon enorm“, sagt Högsdal. Außerdem zählten die Slams im Norden mit zu den beliebtesten Wettbewerben. „Wir ziehen hier immer ein großes Publikum an. Das Niveau ist sehr hoch.“

Inzwischen füllen Poetry-Slammer große Theater. Sogar in der Elbphilharmonie finden Slam-Events statt. So gab es auch schon im Kieler Schauspielhaus das Format „Dead versus Alive Slam“, bei dem sich eine bekannte Slammerin wie Mona Harry auf der Bühne mit Heinz Erhardt (1909-1979) messen muss. Auch hier wird ernsthaft abgestimmt, ob der tote oder der lebende Dichter den Wettstreit gewinnt. Im Rahmen der NordArt in Büdelsdorf findet dieser besondere Slam ebenfalls statt. Mit derzeit mehr als 100 regelmäßigen Poetry Slams jedes Jahr in ganz Schleswig-Holstein ist das Land längst eine feste Größe der deutschsprachigen Slam-Szene. Das Spektrum reicht von kleinen Dorf-Events über den Kieler-Woche-Slam mit 2500 Zuschauern bis hin zu Auftritten auf den Festivals Wilwarin und Wacken. Seit 2010 gibt es auch in Zusammenarbeit mit dem NDR den Poetry Slam auf Platt.

Nirgends auf der Welt sei Slam auch kommerziell so erfolgreich wie in Deutschland und der Schweiz. „Hier können Slammer tatsächlich von der Dichtkunst leben“, so Högsdal. Das sei nicht mal im Entstehungsland – den USA – der Fall. Denn längst haben Ministerien, Firmen und Institutionen die Dichtkunst für sich und ihre Zwecke entdeckt. Slammer werden für Veranstaltungen gebucht, erstellen sogar eigens Texte für spezielle Themen der Kunden. Björn Högsdal vertritt mit seiner 2002 gegründeten Slam-Agentur „assemble Art“ viele der schleswig-holsteinischen Slammer. Er vermittelt die Aufträge, verhandelt die Preise, unterstützt bei der Planung. Die Beträge für solche kommerziellen Buchungen gingen schnell in den vierstelligen Bereich, so Högsdal.

Aber was steckt eigentlich hinter dem Erfolgskonzept von Poetry Slam? Warum füllen die Slammer große Hallen? Warum gibt es inzwischen in mehr als 20 Städten im Land regelmäßige Poetenwettstreite? Högsdal ist sich da sicher: Die Mischung macht’s. Es sei die enorme Bandbreite von Quatsch mit Sprache bis hin zu ernsthafter Literatur. An einem Abend Poetry Slam im Norden könne man tiefgründige Lyrik erfahren und sich dann bei einem Kabarettisten-Auftritt vor Lachen kaum auf dem Stuhl halten.

Poetry-Slammerin Selina Seemann liege mit ihrer Dichtkunst irgendwo dazwischen. Sie schreibe sehr lustige, komische Prosa, aber auch fantastische ernsthafte Gedichte, sagt Högsdal über die gebürtige Flensburgerin. Seemann ist bereits als Jugendliche zum Slammen gekommen. Das Besondere für sie sei dabei, direktes Feedback auf ihre Texte zu bekommen. „Wenn 300 Menschen in einem Raum mich wortlos anstarren, hat mein Witz vielleicht nicht funktioniert; wenn sie lachen, kann das ein guter Hinweis sein, dass der Text klappt.“

Besonders sei für Seemann außerdem, dass sie durch das Format Menschen kennengelernt habe, die eine ähnliche Liebe zu Texten und dem Schreiben leben. „Einige meiner besten Freunde habe ich durch Poetry Slam kennengelernt und auch, wenn sie in Wien, Bonn, Mannheim oder Paderborn leben, schaffen wir es, Kontakt zu halten. Poetry Slam hat uns die Basis gegeben, uns zu treffen und immer wiederzusehen.“ Die Ideen zu ihren Texten nimmt Seemann genau wie Högsdal aus dem echten Leben. „Ich warte immer einfach, bis eine kommt. Ich lasse das Leben passieren und irgendwann ist mir etwas wichtig genug, um etwas darüber zu sagen.“

Daneben würden sie die Texte anderer Autoren auch immer wieder inspirieren und motivieren. Dafür sei die Lesebühne „Irgendwas mit Möwen“ in Kiel eine tolle Plattform. „Dadurch, dass wir monatlich neue Texte präsentieren, entsteht eine Deadline, die die Ideen glücklicherweise erzwingt.“

Auch Florian Hacke – 2018 Landesmeister in Schleswig-Holstein – setzt auf sein eigenes Leben als Inspirationsquelle. Zum Slammen sei er mehr oder weniger zufällig gekommen. „In meiner ersten Elternzeit brauchte ich ein Hobby und abends konnte ich besser“, sagt er. Geschrieben habe er aber schon immer. „Es gibt zum Beispiel ganz peinliche Gedichte aus meiner Pubertät. Mir macht das einfach Spaß. Am Poetry Slam mag ich den direkten Austausch mit dem Publikum, und die Texte sehen mal was anderes als nur die Schublade von innen.“ ●