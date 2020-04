Weniger Straßenverkehr – Zahl der Unfälle gesunken

Avatar_shz von Frank Albrecht

01. April 2020, 18:41 Uhr

Kiel | Auch auf den Straßen von Schleswig-Holstein sind die Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren. Allerdings im positiven Sinne. Im März sind die Unfallzahlen im Vergleich zum Vorjahresmonat um fast 40 Prozent gesunken. Im März 2019 zählte die Polizei 6191 Unfälle im Norden, eine typische Größenordnung, die sich so auch in weiteren vergangenen Jahren findet. Mit den ersten Verordnungen zum Shutdown Mitte des Monats, die in Schulschließungen, dem Verbot von touristischen Reisen sowie der Schließung von Gaststätten und Geschäften mündeten, sank die Zahl der Unfälle auf 3721. „Die Entwicklung passt zur aktuellen Lage“, sagt Dennis Schneider, Sprecher im Landespolizeiamt. „Viele Bürgerinnen und Bürger vermeiden wegen der Einschränkungen unnötige Wege, die Straßen sind dadurch deutlich leerer.“ Leitartikel Seite 2