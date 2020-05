Weniger Schadstoffe

von Margret Kiosz

05. Mai 2020, 15:25 Uhr

Kiel | Auf dem stark belasteten Kieler Theodor-Heuss-Ring sollen die Stickstoffdioxidwerte im Jahresmittel 40 Mikrogramm nicht überschreiten. Jetzt gibt es gute Nachrichten aus dem Rathaus. „Die Werte von Januar bis April 2020 liegen deutlich unter denen des Vorjahres. Das zeigt: Der Luftreinhalteplan wirkt. Und ich bin sicher, dass wir um Fahrverbote am Theodor-Heuss-Ring herumkommen“, erklärte gestern Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Im Januar und Februar fielen die Monatsmittelwerte auf unter 35,2 g/m³. Im März gab es einen Anstieg auf 46,6 g/m³. Im April lag der Wert bei 41 g/m³ – im Vorjahr waren es noch 67,3 g/m³. „In den ersten vier Monaten kommen wir damit auf einen Durchschnittswert von 38,3 Mikrogramm, im Vorjahresquartal waren es noch 53 Mikrogramm. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, so Kämpfer. Zumal seit März die Windverhältnisse – verglichen mit den Verhältnissen Anfang des Jahres – für die Verdünnung der Schadstoff-Konzentrationen ungünstiger waren. Seit Mitte April ist für Bauarbeiten eine Fahrbahn gesperrt, was zu deutlich weniger Verkehr auf der viel befahrenen Straße führt. Das werde in den kommenden Monaten zu einer weiteren Schadstoffminderung beitragen. Nach der planmäßigen Beendigung der Bauarbeiten im Oktober, sollen Luftfilteranlagen einen weiteren Beitrag dazu leisten, dass der Jahresmittelwert den gesetzlichen Grenzwert nicht überschreitet.