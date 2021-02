Weniger Menschen gehen zur Krebsvorsorge

Kassen und Ärzte: Angst vor Ansteckung angesichts der Hygienemaßnahmen unbegründet

02. Februar 2021, 20:11 Uhr

Kiel | Aus Angst vor Corona nicht in die Klinik? Verspätete Krebsdiagnosen und -behandlungen als Folge der Pandemie? Die Techniker-Krankenkasse (TK) hat anlässlich des morgigen Weltkrebstages die Zahlen ausgewertet und kommt zu dem Ergebnis, dass die Menschen in Schleswig-Holstein seit Beginn der Pandemie seltener zur Krebsfrüherkennung gehen.

Demnach haben im ersten Halbjahr 2020 nur 26,29 Prozent der Anspruchsberechtigten im Norden die Früherkennungsuntersuchung für Gebärmutterhalskrebs wahrgenommen. Im selben Zeitraum im Jahr 2019 waren es 32,2 Prozent. Auch bei den Männern, die ohnehin als „Vorsorgemuffel“ gelten, ging die Zahl noch einmal zurück. Im ersten Halbjahr 2020 ließen sich nur 11,47 Prozent der Anspruchsberechtigten auf Prostatakrebs untersuchen – 2,5 Prozent weniger als im Vorjahr. „Die Vermutung liegt nahe, dass die Schleswig-Holsteiner aufgrund der Corona-Pandemie die Krebsfrüherkennungsuntersuchungen meiden oder nach nach hinten verschieben“, erklärte gestern Sören Schmidt-Bodenstein, Leiter der TK-Landesvertretung in Kiel. Auch Doris Scharrel, Chefin des Berufsverbandes der Frauenärzte im Norden, berichtet, dass langfristig vereinbarte Termine für Früherkennungsuntersuchungen nicht wahrgenommen wurden. „Die Angst vor einer Infektion in der Praxis war trotz aller Hygienemaßnahmen so groß, dass Frauen selbst bei Beschwerden wichtige Untersuchungen wie das Mammografie Screening abgesagt haben.“ Die Praxen seien in Sachen Infektionsschutz gut ausgerüstet, so Scharrel. Das Vertrauen der Frauen für diese Früherkennungsuntersuchungen wiederzugewinnen, sei jetzt eine wichtige Aufgabe in den Praxen.

Die Deutsche Krebshilfe meldete bereits im Sommer rund 50 000 verschobene Operationen. Patienten kämen kränker und später im Krankheitsverlauf in eine Praxis, heißt es.