Weniger Dicke – weniger Diabetes

Zucker-Erkrankungen im Norden seltener als im Bundesschnitt / Risiko wird jedoch größer

von Margret Kiosz

06. November 2019, 14:21 Uhr

Kiel | Die Menschen in Schleswig-Holstein erkranken seltener an der Zuckerkrankheit als der Bevölkerungsdurchschnitt. Das ist das Ergebnis einer Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK, die jetzt in Kiel vorgestellt wurde. Danach leidet jeder 14. Bürger im Norden am sogenannten „Alterszucker“, Diabetes mellitus Typ 2. Das sind 211 000 Schleswig-Holsteiner oder 7,3 Prozent der Einwohner. Bundesweit liegt der Anteil bei 8,6 Prozent. Nur in Hamburg ist das Diabetes-Risiko noch etwas geringer.

Was viele nicht wissen: „Altersdiabetes“ wird inzwischen auch immer häufiger bei Menschen diagnostiziert, die noch berufstätig sind“, warnt AOK-Vorstand Tom Ackermann. Ab Anfang 50 steigt die Zahl in Schleswig-Holstein stark an, Männer sind deutlich häufiger betroffen als Frauen. Allerdings gibt es regional in Schleswig-Holstein beträchtliche Unterschiede zwischen Stadt und Land – sowie regional: Während in der Landeshauptstadt 6,1 Prozent der Einwohner zuckerkrank sind, liegt der Wert in Dithmarschen (7,1), Steinburg (7,9) und Ostholstein (7,5) deutlich darüber. Spitzenreiter ist Neumünster mit 8,3 Prozent.

Das insgesamt gute Abschneiden des nördlichsten Bundeslandes zeigt laut Tom Ackermann, „wie gut die Angebote zur Diabestesprävention hierzulande greifen“. Zugleich bestärke es die Kassen, den Weg fortzusetzen und möglichst viele passgenaue Angebote für die Versicherten bereitzustellen. Zum Beispiel durch Ernährungsberatung und Bewegung. Denn „rund 50 Prozent der Erkrankungen können durch eine Veränderung der Lebensgewohnheiten vermieden werden “. Selbst, wenn jemand an Diabetes erkrankt sei, lohne sich eine Änderung des Lebensstils. Viele Erkrankte könnten dann – nach Rücksprache mit ihrem Arzt – Tabletten absetzen oder von Insulinspritzen auf Tabletten umstellen.

Zu den Risikofaktoren zählen vor allem Übergewicht sowie fett- und zuckerreiche Ernährung. Wo es hohe Raten an Adipositas gibt, sind auch mehr Menschen an Diabetes erkrankt. Deshalb begrüßt Ackermann die neu eingeführte Nährwert-Ampel für Lebensmitteln.

Zudem spielen Bewegungsarmut, aber auch genetische Vorbelastungen, Stress, Schlafmangel, Rauchen und Alkohol eine Rolle. Und die sozialen Rahmenbedingungen: Geringverdiener aus bildungsfernen Schichten und Arbeitslose haben häufiger Altersdiabetes als „Bessergestellte“.

Die Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Zuckerkranken in den kommenden Jahren weiter steigen wird. Statt heute acht Millionen Menschen bundesweit, könnten es in 20 Jahren zwölf Millionen sein. Deshalb investiert die Kasse in die Vorsorge: So gibt es seit Oktober das Programm „ComanD“ (Control and manage Diabetes). Mit der kostenfreien Medizin-App können Patienten ihre persönlichen Daten (Blutzucker, Gewicht, Schritte) dokumentieren und mit ihrem Arzt Behandlungsziele festlegen.

Die Kasse mit rund 700 000 Versicherten im Norden und einem Marktanteil von rund 30 Prozent hat auch ein finanzielles Interesse, die Volkskrankheit zu bekämpfen. Jährlich entstehen durch Altersdiabetes Kosten in Höhe von 7,4 Milliarden Euro. Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Nieren- und Nervenschädigungen (bis hin zur Amputation) und Augenerkrankungen, die zu Erblindung führen können, schlagen noch einmal in gleicher Höhe zu Buche.