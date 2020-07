Wendejahr für Biogas

Weil die lukrative Vergütung für die umstrittene Öko-Energie bröckelt, rechnet die Branche erstmals mit weniger Anlagen

kiel | Ein einstiger Hoffnungsträger der Energiewende steht vor der Schrumpfkur: In diesem Jahr erwartet der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE SH) erstmals eine sinkende Zahl von Biogasanlagen in Schleswig-Holstein. „Faktisch beginnt ein Rückbau“, kündigt Verbandsgeschäftsführer Fabian Faller an. Auf eine konkrete Zahl will er sich noch nicht festlegen, wohl aber darauf, dass die Anzahl von derzeit 858 Anlagen zwischen Nord- und Ostsee „signifikant“ schwinden werde.

Deutschlandweit rechnet der Fachverband Biogas in einer gestern veröffentlichten Prognose mit einem Rückgang um 168 auf 9359 Anlagen bis Jahresende. Überträgt man dieses Minus von 1,7 Prozent auf Schleswig-Holstein, würde das 15 Standorte weniger bedeuten. Als Grund für den Einbruch nennt Faller, dass die ersten Anlagen 20 Jahre alt werden. Damit endet die Laufzeit von 20 Jahren, für die es eine lukrative Vergütung für Strom aus Biogas nach dem Erneuerbare Energiengesetz (EEG) gibt.

2019 hat es laut Faller trotz mehrerer Stilllegungen in Schleswig-Holstein noch einen Netto-Zubau von vier Anlagen gegeben. Neben der offenen Vergütungsfrage sieht Faller auch „ständig steigende technische Anforderungen und Auflagen sowie mangelnde Wertschätzung“ als Ursache für die Flaute.

„Wir verlieren hier funktionstüchtige Anlagen, in denen zwei Jahrzehnte Knowhow und technische Innovationen stecken“, kritisiert der Geschäftsführer des LEE SH. Zudem vermeiden die Biogasanlagen in Schleswig-Holstein nach Berechnung des Verbands jährlich die Entstehung von 1,8 Millionen Tonnen

CO2. Im ländlichen Raum beheizt Biogas Schulen, Turnhallen oder Seniorenheime, teils ganze Ortschaften. Ohne den weiteren Ausbau, so Faller, werde die Landesregierung ihr Ziel nicht erreichen, bis 2025 mindestens 22 Prozent der Wärmeproduktion aus erneuerbaren Quellen zu schöpfen.

Umweltschützer hingegen begrüßen die Zäsur beim Biogas. „Diese Technologie ist in einer ökologischen Sackgasse gelandet, der ursprüngliche Gedanke hat sich nicht bewahrheitet“, moniert Ole Eggers, Geschäftsführer des BUND Schleswig-Holstein. „Wind und Sonne bieten weitaus bessere Möglichkeiten zu einer umweltfreundlichen Stromerzeugung.“ Eggers spricht statt von Bio- von „Agrargasanlagen“. Nicht nur ihren Wirkungsgrad sieht er kritisch. Vor allem geißelt er den massiv ausgeweiteten Anbau von Mais, der mit dem Biogas-Boom einhergegangen ist. Die Energiepflanze ist Haupt-Zutat für die Gärungsprozesse in den Anlagen. „Das fördert die Eintönigkeit in der Agrarlandschaft“, moniert der BUND-Mann. „Maisanbau bedeutet Monokulturen, extreme Bodenbelastung und viel Pestizideinsatz.“ Vor allem die Geest ist davon betroffen. Dort befinden sich die meisten Biogasanlagen, unter anderem, weil sie einen Teil der Gülle verwerten, die dort wegen der intensiven Tierhaltung in hohem Maße anfällt.

Im Energiewende- und Umweltministerium nimmt man Kritikpunkte an der bisherigen Form der Biogaserzeugung Ernst, gibt diese Form der Öko-Energie jedoch grundsätzlich nicht verloren. „Die Bioenergiebranche kann für die nächsten Phasen der Energiewende einen wertvollen Beitrag leisten, wird sich aber weiter wandeln müssen“, sagt Staatssekretär Tobias Goldschmidt (Grüne). „Wir benötigen Anlagen, die flexibel gefahren und mit nachhaltigen Substraten betrieben werden.“ Unter anderem wolle man „die Nutzung des Aufwuchses von Blühstreifen, Blühmischungen, Zwischen- und Folgefrüchten als Biogassubstrat ermöglichen“. Goldschmidt appelliert an den Bund, das EEG „so zu reformieren, dass keine funktionstüchtigen Biogasanlagen von heute auf morgen unwirtschaftlich werden“. Schleswig-Holstein habe sich dafür im Bundesrat mehrfach eingesetzt.