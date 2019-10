Weltweite Ehre und eine hohe Belohnung

Avatar_shz von shz.de

08. Oktober 2019, 14:28 Uhr

Dem normalen Bürger tritt man mit der Behauptung nicht zu nahe, dass ihn die Frage nicht interessiert, ob eine Körperzelle über genügend Sauerstoff verfügt oder nicht. Wer sich allerdings als Wissenschaftler ein ganzes Forscherleben lang mit dem Problem beschäftigt, der kann mit dem Nobelpreis für Medizin rechnen. Das Wichtigste an dieser Auszeichnung ist die weltweite Ehre. Nicht zu verachten ist allerdings auch die Belohnung in Form von rund 830 000 Euro. Momentan ist wieder Nobelpreis-Time, und einige tausend Professoren, dazu mehrere Dutzend Weltverbesserer blicken ständig aufs Smartphone. Da es so gut wie unmöglich ist, die in der Sprache der Wissenschaft verfassten Begründungen ins allgemein Verständliche zu übersetzen, wird gerne geschildert, wie die frohe Botschaft von den Geehrten empfangen wurde. Ein Glücksfall war 1999 Günter Grass, der angeblich beim Zahnarzt saß, was sich inzwischen als unzutreffend erwiesen hat. Er soll aber einen Termin gehabt haben. Wenn über den Friedensnobelpreis besonders ausführlich berichtet wird, dann deshalb, weil die Begründung verständlich ist.