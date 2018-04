Weltgeschichte trifft auf Liebesdrama

von Martin Schulte

Kriegsgeräusche, politische Reden und dramatische Musik dringen durch die Ausstellungsbereiche. Auf Leinwänden Bilder von braunen Parteiaufmärschen, dem Mauerbau, vom Kaltem Krieg, Vietnam, der Wiedervereinigung bis zum einstürzenden World Trade-Center. Dazwischen: eine Ost-West-Liebesgeschichte. Es ist eine Art historischer Roman, ein Gesamtkunstwerk – und eine gründliche Durchmischung historischer Realität und künstlerischer Fiktion.

Die Kieler Stadtgalerie präsentiert aktuell die Ausstellung „Einen Frieden später“ von Elmar Hess. 2016 wurde die Ausstellung erstmals in Rostock gezeigt. Erzählt wird die Geschichte vom Rostocker Seemann Harald Thomas und der Mitarbeiterin der Hamburger Hafenbehörde Hannah Ewers. Sie lernen sich kennen, als das DDR-Frachtschiff „Frieden“ im Hamburger Hafen liegt. Sie treffen sich künftig heimlich, wenn das Schiff wieder in Hamburg ist, schreiben sich Briefe – bis die Stasi dahinterkommt und von dem jungen Mann verlangt, seine Geliebte auszuspionieren. Weil er sich weigert, kommt er in Haft. Die Spuren verlieren sich, die Mauer fällt. Jahrzehnte später trifft der Mann die inzwischen verheiratete Frau: kein Happy End, aber ein Schicksal, wie es wohl Tausenden ähnlich passierte.

Minutiös werden Kinder- und Jugendfotos des Paares zusammengetragen, persönliche Erinnerungsstücke – alles in Vitrinen wie die Sammlung eines Heimatmuseums, getrennt in Ost und West, dazu kleine Filme aus dem Leben der beiden. Über neun Abschnitte verteilt sich die Ausstellung, wobei die persönlichen Geschichten kleine Inseln bilden und stets bildlich und akustisch überlagert werden von den mächtigen und quälenden Ereignissen der Weltgeschichte. Letztere sind authentisch, während die Liebesgeschichte komplett erfunden ist. Im Zentrum der Schau aber schaukelt die Takelage der „Frieden“ auf hoher See – eine Originalaufnahme.

Elmar Hess (51) hat an den Kunst- und Filmhochschulen in Stuttgart und Hamburg studiert und war in Ausstellungen und auf internationalen Filmfestspielen vertreten. Der gebürtige Hamburger zeigt in „Einen Frieden später“ nicht nur einen ergreifenden Zeitraffer der Weltgeschichte der vergangenen 85 Jahre, sondern nutzt mit seiner fiktiven Geschichte aktuelle Methoden historischer Vermittlungsarbeit. So schafft er Nähe zur Vergangenheit für die Nachgeborenen. Zugleich zelebriert Hess gesellschaftliche Schranken durch nationale Zerwürfnisse. Die Ausstellung „Einen Frieden später“ ist noch bis zum 27. Mai in der Kieler Stadtgalerie, Andreas-Gayk-Straße 31, zu sehen.