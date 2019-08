Wehrtechnik leidet unter Exportverbot

Schleswig-Holsteins Rüstungsindustrie aber weiterhin erfolgreich / Branche meldet Zuwachs an Arbeitsplätzen

von Hanno Mönnich

17. August 2019, 11:55 Uhr

Kiel | „Made in Germany“ – das war einmal ein Gütezeichen. Neuerdings wirbt die ausländische Konkurrenz der deutschen Wehrtechnik-Industrie mit dem Slogan „German-free-Product“. Das berichtete gestern der Vorsitzende des Arbeitskreises Wehrtechnik Schleswig-Holstein, Dieter Hanel, anlässlich der traditionellen Konjunkturumfrage in der Branche. Die restriktiven Ausfuhrbestimmungen für Rüstungsgüter machten den 30 Mitgliedsfirmen das Leben schwer. Franzosen und Engländer seien bemüht, Komponenten aus Deutschland in ihren Produkten zu vermeiden, damit bei Vertragsabschlüssen mit Staaten im Mittleren und Fernen Osten Deutschland kein Vetorecht habe und die Ausfuhr nicht verhindern könne. Diese Entwicklung sei problematisch, so Hanel, weil die Branche knapp 80 Prozent ihres Umsatzes, der zwischen einer und zwei Milliarden Euro pro Jahr schwankt, mit ausländischen Partnern macht.

Trotz dieses politisch schwierigen Umfeldes habe die für Schleswig-Holstein so wichtige Branche ihre Marktposition behauptet und erreiche derzeit mit einem Personalbestand von 6400 Beschäftigten den höchsten Stand seit 1992. „Allein in Kiel, wo die Industriearbeitsplätze in den vergangenen Jahren dramatisch auf nur noch 11 000 zurückgegangen sind, haben die 14 ansässigen Wehrtechnikbetriebe mit 4600 Beschäftigten einen außerordentlichen Zuwachs zu verzeichnen“, berichtet Hanel, der selbst Chef von Rheinmetall in Kiel ist.

Insgesamt sei die Branche nach wie vor mittelständisch und von den Werften geprägt. Schleswig-Holsteins Marineschiffbau sei international wettbewerbsfähig und in einigen Bereichen Marktführer. „Von elf relevanten Auftragseingängen, die der Marineschiffbau hierzulande in den vergangenen fünf Jahren erhalten hat, kommen neun aus dem Ausland“, so Hanel. Auch die Fahrzeugindustrie zähle mit zehn Unternehmen und 1400 Mitarbeitern zu den Toplieferanten – etwa mit dem Bau des gepanzerten Transportfahrzeuges Boxer und dem Schützenpanzer Puma. Die Waffen- und Munitionsindustrie sei mit einem breiten Spektrum von klein- bis großkalibrigen Waffen bis hin zu Torpedos bekannt.

Der Verband fordert eine „stufenweise Anhebung der unzureichenden Verteidigungsausgaben von derzeit 1,4 Prozent auf die mit der Nato vereinbarten zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt“. Zudem spricht man sich dafür aus, auf EU-weite Ausschreibungen dort zu verzichten, wo dies zum Erhalt der Schlüsseltechnologien und der Sicherheitsinteressen erforderlich sei.

Hanel geht davon aus, dass in Kürze – spätestens im Spätherbst – die Entscheidung über die Auftragsvergabe für das Mehrzweckkampfschiff MK 180 fällt. Sollte der Auftrag nicht an das Kieler Konsortium aus Naval-Werft und Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) gehen, drohe ein erheblicher Know-how-Verlust. „Das ist eine rein politische Entscheidung“, so Hanel.