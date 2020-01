Feuerwehr Kappeln-Mehlby : Wehrführer Dirk Schadewaldt bekommt goldenes Ehrenkreuz

Überraschungsbesuch bei der Jahresversammlung: Kreisbrandmeister Mark Rücker ehrte Dirk Schadewaldt für 25 Jahre Einsatz als Feuerwehr-Chef.

16. Januar 2020, 17:04 Uhr

Kappeln | Eine faustdicke Überraschung erlebten die Wehrführer Dirk Schadewaldt und die Teilnehmer der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr im Feuerwehrgerätehaus in Mehlbydiek zu Beginn der Veranstaltung. Noch bevor Wehrführer Dirk Schadewaldt die Anwesenden begrüßt und die Versammlung offiziell eröffnet hatte, stürmte Kreisbrandmeister Mark Rücker freudestrahlend die Versammlung und unterbrach die Tagesordnung. Alle waren überrascht, niemand wusste Bescheid. Denn zwei Tage vorher hatte sich der Kreisbrandmeister offiziell abgemeldet. Für die Störung entschuldigte er sich und betonte, dass er sich gleich nach Abwicklung seines Anliegens wieder verabschieden würde.

Der Grund für sein unerwartetes Kommen war Dirk Schadewaldt, wie Mark Rücker erklärt. Der ist nicht nur 41 Jahre Mitglied der Feuerwehr, sondern fast auf den Tag genau 25 Jahre Wehrführer der Mehlbyer Wehr. Und dafür wurde Dirk Schadewaldt vom Dachverband mit der höchsten Auszeichnung bedacht: Das ist das „Deutsche Feuerwehrehrenkreuz in Gold“. Und deshalb war der Kreisbrandmeister unangemeldet in die Versammlung geplatzt, um die Ehrenurkunde und das Ehrenkreuz in Gold zu überreichen.



Modernisierung der Feuerwehr





In der Begründung, die der Kreisbrandmeister Rücker vortrug heißt es: Am 14. Januar 1995 wurde Dirk Schadewaldt zum Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Mehlby gewählt. Dieses Amt bekleidet er bis zum heutigen Tage, also seit 25 Jahren. In dieser Zeit setzte er sich unermüdlich für die Modernisierung und Erweiterung der Feuerwehr Mehlby ein. Die Wehr erhielt eine neue Fahrzeughalle mit drei Stellplätzen im Jahr 2001. Vor drei Jahren kam der Anbau mit Schulungsräumen für die Jugendwehr hinzu. Der Fahrzeugbestand ist mit einem „HLF 20/16“, einem „LF 8“, einem Einsatzleitwagen sowie einem Mannschaftstransportwagen und einem Tragkraftspritzenanhänger für die Jugendwehr bestens aufgestellt. All diese Errungenschaften verfolgte Dirk Schadewaldt mit großem persönlichen Einsatz, um seine Feuerwehr Mehlby zu einer modernen, einsatzstarken Wehr zu machen, hieß es.

„Aus diesem Grund erhält Hauptbrandmeister Dirk Schadewaldt heute das Deutsche Feuerwehrabzeichen in Gold“, erklärte Rücker, überreichte die Ehrenurkunde und steckte dem überraschten Wehrführer die Ehrennadel ans Revers, um sich gleich anschließend zu verabschieden. Der nächste Termin wartete bereits.